Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak

A várakozások átalakulásának közvetlen kiváltó oka a januári amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely a vártnál lényegesen kedvezőbb adatokat mutatott. A foglalkoztatottság növekedése a piaci konszenzust meghaladóan gyorsult, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalékra csökkent. Ez a munkaerőpiaci stabilitás tágabb mozgásteret ad a jegybankároknak: mivel a gazdaság jelenleg nem szorul azonnali élénkítésre,
a Fed döntéshozói tovább tarthatják magasan az irányadó kamatszintet,
miközben szorosabban figyelik az infláció alakulását.
A friss makrogazdasági adatok hatására az elemzői konszenzus is elmozdult. A Citigroup például korábban márciusra tette az év első kamatcsökkentését, ám a jelentés után áprilisra módosította előrejelzését. A piaci árazások egyre inkább a kivárást tükrözik: a CME FedWatch eszköz adatai szerint a kereskedők több mint 94 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a Fed a márciusi ülésén változatlanul hagyja az irányadó rátát.
A nagy nemzetközi bankházak többsége – köztük a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Nomura és a Barclays – immár júniusra teszi az első monetáris lazítás időpontját. Ezek az intézmények jellemzően két kamatcsökkentéssel és összesen 50 bázispontos mérsékléssel számolnak a jelenlegi pályán.
A piaci szereplők között ugyanakkor jelentős véleménykülönbségek látszanak. A Deutsche Bank például csupán egy kisebb, 25 bázispontos kamatcsökkentést vár szeptemberre. A BNP Paribas, az HSBC és a Standard Chartered elemzői viszont azzal számolnak, hogy idén egyáltalán nem kerül sor vágásra.
A JP elemzői szerint a következő irányváltás nem lazítás, hanem szigorítás lesz.
Igaz, ezt a kamatemelést csak 2027-re valószínűsítik. A Macquarie szakértői viszont gyorsabb fordulatot várnak: előrejelzésük szerint már az idei év negyedik negyedévében sor kerülhet egy kamatemelésre.
A monetáris politika időzítését befolyásolhatják a Fed vezetésében várható személyi változások is. Jerome Powell jelenlegi elnök mandátuma májusban jár le, és a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége szerint megbízatásának végéig nem várható kamatváltoztatás. Így a legkorábbi kamatcsökkentésre a piac szerint közvetlenül Powell távozása után, júniusban kerülhetne sor.
Utódja, Kevin Warsh várható kinevezésével kapcsolatban egyes elemzők arra figyelmeztetnek, hogy vezetése alatt a monetáris politika a szükségesnél lazábbá válhat, ami új kockázatokat jelentene az inflációs kilátások szempontjából.
Címlapkép forrása: Shutterstock
