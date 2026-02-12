  • Megjelenítés
Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak
Gazdaság

Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak

Portfolio
A vezető globális brókercégek és bankok – köztük a Goldman Sachs és a Morgan Stanley – már nem a tavaszi hónapokra, hanem júniusra várják az amerikai jegybank (Fed) első kamatcsökkentését. A fordulat hátterében az amerikai gazdaság vártnál erősebb teljesítménye áll. A JP Morgan kilóg a sorból: már a távolabbi jövőben bekövetkező kamatemelés lehetőségével számol - írja a Reuters.

A várakozások átalakulásának közvetlen kiváltó oka a januári amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely a vártnál lényegesen kedvezőbb adatokat mutatott. A foglalkoztatottság növekedése a piaci konszenzust meghaladóan gyorsult, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalékra csökkent. Ez a munkaerőpiaci stabilitás tágabb mozgásteret ad a jegybankároknak: mivel a gazdaság jelenleg nem szorul azonnali élénkítésre,

a Fed döntéshozói tovább tarthatják magasan az irányadó kamatszintet,

miközben szorosabban figyelik az infláció alakulását.

A friss makrogazdasági adatok hatására az elemzői konszenzus is elmozdult. A Citigroup például korábban márciusra tette az év első kamatcsökkentését, ám a jelentés után áprilisra módosította előrejelzését. A piaci árazások egyre inkább a kivárást tükrözik: a CME FedWatch eszköz adatai szerint a kereskedők több mint 94 százalékos valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a Fed a márciusi ülésén változatlanul hagyja az irányadó rátát.

Még több Gazdaság

Friss időjárás-előrejelzés: betoppan a tavasz, térképen mutatjuk, hol lesz a legmelegebb Magyarországon

Az 1 millió forintos fizetés elérése gyerekjáték?

Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak

A nagy nemzetközi bankházak többsége – köztük a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Nomura és a Barclays – immár júniusra teszi az első monetáris lazítás időpontját. Ezek az intézmények jellemzően két kamatcsökkentéssel és összesen 50 bázispontos mérsékléssel számolnak a jelenlegi pályán.

A piaci szereplők között ugyanakkor jelentős véleménykülönbségek látszanak. A Deutsche Bank például csupán egy kisebb, 25 bázispontos kamatcsökkentést vár szeptemberre. A BNP Paribas, az HSBC és a Standard Chartered elemzői viszont azzal számolnak, hogy idén egyáltalán nem kerül sor vágásra.

A JP elemzői szerint a következő irányváltás nem lazítás, hanem szigorítás lesz.

Igaz, ezt a kamatemelést csak 2027-re valószínűsítik. A Macquarie szakértői viszont gyorsabb fordulatot várnak: előrejelzésük szerint már az idei év negyedik negyedévében sor kerülhet egy kamatemelésre.

A monetáris politika időzítését befolyásolhatják a Fed vezetésében várható személyi változások is. Jerome Powell jelenlegi elnök mandátuma májusban jár le, és a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége szerint megbízatásának végéig nem várható kamatváltoztatás. Így a legkorábbi kamatcsökkentésre a piac szerint közvetlenül Powell távozása után, júniusban kerülhetne sor.

Utódja, Kevin Warsh várható kinevezésével kapcsolatban egyes elemzők arra figyelmeztetnek, hogy vezetése alatt a monetáris politika a szükségesnél lazábbá válhat, ami új kockázatokat jelentene az inflációs kilátások szempontjából.

Kapcsolódó cikkünk

Trump döntése alapjaiban forgathatja fel a világ legnagyobb gazdaságát

Tűkön ülnek a befektetők - brutális adatok jöhetnek Amerikából

Itt a nagy lehetőség: ezek a részvények lehetnek az év nyertesei

Egy nap alatt égtek el komoly pénzek a fedezeti alapok vagyonából

Aggasztó fordulat jöhet a jegybank függetlenségében Trump vicce után

Meddig eshet most a bitcoin?

Folytatódik a vérengzés a kriptopiacon, kritikus szint alatt a bitcoin

Drámai fordulat a nemesfémek piacán: egyetlen nap alatt eltűnt az ezüst értékének tizede

A 39 ezer milliárd dolláros amerikai rulett – Warsh terve fejre állíthatja a világot

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Kormányinfó: a rezsistopról és az árintézkedésekről is bejelentést tett a kabinet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility