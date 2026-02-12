Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A januári infláció megjelenése után minden akadály elhárulhatott az elől, hogy a Varga Mihály vezette jegybank február 24-én csökkentse a 6,5%-os alapkamatot. Nem véletlenül billent meg a forint rögtön az adat megjelenése után, hiszen így várhatóan csökken majd a magyar deviza kamatelőnye a következő hónapokban. Olyan nagyon azért nem kell félteni a forintot, hiszen akkorára hízott a relatív előnye, hogy néhány 25 bázispontos vágás várhatóan nem fogja tömegesen elijeszteni a befektetőket, nagyobb kockázatot jelenthet a közelgő parlamenti választás.

Többéves csúcsok dőltek

Csütörtök reggel publikálta a KSH, hogy januárban 2,1%-ra csökkent az infláció, ami 2018 márciusa óta a legalacsonyabb áremelkedési ütem. Havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az árak decemberhez képest, ami januárban kifejezetten alacsony drágulási ütemnek számít. Ez azért fontos, mert a havi inflációban kifejezetten erős a szezonalitás, az év elején mindig a legjelentősebbek az átárazások. A most közölt adat arra utal, hogy 2026-ban folytatódhat a tavalyi év második felében látott visszafogott inflációs trend.

Persze azt hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi áremelkedés részben mesterségesen leszorított, hiszen továbbra is érvényben vannak az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások. Emellett az év elején a kormány fél évvel elhalasztotta az üzemanyagok jövedéki adójának emelését, ami szintén átmenetileg visszafogta az év eleji inflációt.

A következő hónapokban várhatóan emelkedni fog az éves infláció, így könnyen lehet, hogy most láttuk a mélypontot. Februárban még esetleg jöhet egy csökkenés, akkor ugyanis a bázishatás támogató marad a tavalyi 0,8%-os havi áremelkedés miatt,

az ING Bank elemzője szerint akár 1,5%-hoz közeli adat is jöhet.

Elsőként márciusban kikerül a bázisból az árrésstopok bevezetése, majd az év közepén már elkerülhetetlen lesz a jövedéki adó emelése. Az árrésstopról éppen szerdán érkezett hír: a kormány meghosszabbította három hónappal, május végéig. Korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már arra is utalt, hogy az árkorlátozó intézkedések tartósan velünk maradhatnak. Az MNB azonban decemberi inflációs jelentésének bemutatásakor már utalt arra, hogy noha keresztárazásra nincsen jel, a vállalatok már így is elkezdhettek alkalmazkodni az árrésstopokhoz: a forint erősödése nem jelent meg a hazai boltok polcain. Ha valóban van egy ilyen alkalmazkodás, úgy a kivezetés utáni inflációs hatás is mérsékeltebb lehet, mint korábban gondoltuk. Az év közepén ráadásul a tavalyi megállapodások is lejárnak a szolgáltatókkal (telekomcégek, bankok, biztosítók, gyógyszergyártók), akik önként vállalták, hogy nem emelik az áraikat. Így az év második felében az elemzők szerint jó eséllyel megint láthatunk majd 4% feletti áremelkedési ütemet.

De ezek a hatások egyelőre bizonytalanok, nem tudni, mi lesz az árrésstopok sorsa, egyelőre az látszik, hogy februárra hasonló, 0,3%-os áremelkedést feltételezve az elmúlt 12 hónap havi inflációjából számított áremelkedési ütem egészen mélyre, 1,7%-ra csökkent.

Mit szól mindehhez az MNB?

Előzetesen a Portfolio által megkérdezett elemzők 2,3%-os januári inflációs rátára számítottak, vagyis a beérkezett adat kellemes meglepetést okozott. Ez pedig egyre inkább a februári kamatcsökkentésre ösztönözheti a jegybankot. A Monetáris Tanács utoljára 2024 szeptemberében nyúlt az alapkamathoz, azóta változatlanul 6,5% az irányadó ráta.

A mostani inflációs adat azonban már nem csak a jegybank célja alatt van, hanem a 3 plusz-mínusz 1 százalékos toleranciasáv alsó szélét is megközelítette. A csütörtöki statisztika előtt az volt a kérdés az elemzők számára, hogy már februárban lép-e a Monetáris Tanács vagy megvárják a márciust, amikor friss inflációs előrejelzést is publikálnak.

Most egyértelműen nőtt annak esélye, hogy már február 24-én a lazítás mellett dönthet a Tanács, sőt ez majdnem biztosra vehető.

Természetesen szokás szerint a jegybank is értékelte a friss inflációs fejleményeket, az összefoglalóban azonban nincs utalás a közelgő monetáris lazításra. Kiemelik, hogy havi bázison a teljes fogyasztói kosár és a maginflációs kosár is 0,3 százalékkal drágult. Legutoljára 2019-ben volt hasonlóan mérsékelt a januári átárazás a teljes fogyasztói kosárra vonatkozóan. A januári egyhavi árváltozás mértéke a teljes fogyasztói kosár esetében alacsonyabban, míg a maginfláció esetében enyhén magasabban alakult, mint a 2017 és 2020 közötti átlag.

Az MNB által kiemelten figyelt alapmutatók is kivétel nélkül csökkentek, az adószűrt maginfláció 2,6%-ra, ami 2018 novembere óta a legalacsonyabb szint, a keresletérzékeny infláció 4,1%-ra, amire 2021 szeptembere óta nem volt példa, míg a ritkán változó árú termékek inflációja 5%-ra ami tavaly augusztusban volt ennél alacsonyabb.

Vagyis látszólag minden adott a kamatcsökkentés megkezdéséhez,

ma már az lenne a meglepetés, ha szűk két hét múlva is az alapkamat tartásáról döntene a jegybank.

A forint is megérezte a kamatvágás szelét, de nem kell félteni

Az inflációs adat megjelenése után a forint gyengült az euróval szemben, újra 380 fölé került az árfolyam. Ugyanakkor néhány napja még arról írtunk, hogy sorra dönti a többéves csúcsokat a magyar deviza, így egyelőre korai lenne aggódni miatta. Délutánra magára is talált a forint.

Főleg úgy, hogy

az elmúlt években annyit javult a forint relatív pozíciója, hogy nem valószínű, hogy most néhány 25 bázispontos kamatcsökkentéstől hirtelen megijedne a piac.

Tavaly év eleje óta például a lengyel jegybank 175 bázisponttal, a cseh pedig 50 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, miközben az MNB kitartott a 6,5% mellett. Vagyis egy-két 25 bázispontos lazítással sem veszítene jelentősen kamatelőnyéből a magyar deviza. Ráadásul a lengyeleknél és a cseheknél is további kamatcsökkentések várhatóak: az ING elemzői szerint a lengyeleknél márciusban, a cseheknél májusban jöhet a következő lazítás.

Úgy tűnik, hogy a befektetőket sokkal jobban izgatja most az áprilisi parlamenti választások lehetséges kimenetele. A piac az elmúlt hetekben egyre reálisabb forgatókönyvként kezdte árazni a Tisza Párt lehetséges győzelmét, amitől kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitikát várnának. A párt programjában ugyanis központi elem az uniós forrásokhoz való hozzáférés javítása és az euróbevezetés előkészítése.

Címlapkép forrása: Portfolio