Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!

A decemberi 3,3% után várható volt, hogy az év első hónapjában jelentősen csökken majd az inflációs ráta, a Portfolio által megkérdezett elemzők 2,3%-os értékre számítottak. Végül a KSH csütörtök reggel megjelent adata még ehhez képest is meglepetést okozott, hiszen
2,1%-kal emelkedtek az árak, ennél alacsonyabb értékre utoljára 2018 márciusában volt példa.
A jelentős visszaesés oka részben a bázishatás, hiszen 2025 első hónapjában havi alapon 1,5%-os volt az áremelkedés, ami most 0,3%-ra esett vissza. havi alapon korábban 2017-19 között láttunk hasonlóan alacsony januári inflációs adatot, vagyis a mostani adat az inflációmentes időszakra jellemző átárazást jelent. Ebben persze voltak egyedi hatások, az árrésstopok mellett például az, hogy a kormány fél évvel elhalasztotta az üzemanyagok jövedéki adójának januárban esedékes emelését.
A maginfláció is érezhetően csökkent a decemberi 3,8%-ról 2,7%-ra.
A KSH adatai szerint az élelmiszerek éves áremelkedése 1,3%-ra fékezett, a szeszes italok és dohányáruk 6,3%-os drágulási üteme is alacsonyabb volt a decemberinél, bár utóbbi termékkör árát szinte kizárólag a hatósági árak változása, illetve a jövedéki adó emelése mozgatja. A ruházkodási cikkek ára a szezonalitáshoz igazodva havi alapon majdnem 3%-kal csökkent. Az év végén kellemetlen meglepetést okozó piaci szolgáltatások árindexe is megszelídülni látszik, bár még mindig 5%-os drágulást mértek abban a körben. Viszont havi alapon a 0,8%-os drágulási ütem 0,4%-ra esett. A háztartási energia egy év alatt 6,2%-kal drágult, havi alapon viszont 0,9%-os csökkenés volt. A korábbi tapasztalatok alapján a januári adatban még valószínűleg nem szerepel a kormány által bejelentett rezsistop, mivel a statisztikai hivatal általában kéthónapos csúszással számolja el az energiafogyasztást.
|Áralakulás (2026. jan., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,6
|1,3
|Szeszes ital, dohány
|0,8
|6,3
|Ruházkodás
|-2,9
|1,6
|Tartós fogy. cikk
|1,0
|2,9
|Háztart. energia
|-0,9
|6,2
|Egyéb cikk, üzemanyag
|0,3
|-3,5
|Szolgáltatások
|0,4
|5,0
|Fogyasztói árindex
|0,3
|2,1
|Maginfláció
|0,3
|2,7
|Nyugdíjas infláció
|0,4
|2,0
|Forrás: KSH, Portfolio
Az áremelkedési ütem öt év után először csökkent az MNB célértéke alá. A jegybank változatlanul 3 plusz-mínusz 1 százalékos áremelkedési ütemet szeretne elérni. A mostani adattal látszólag könnyű helyzetben vannak, azonban az árrésstopok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések a becslések szerint mintegy 1-1,5 százalékponttal fogják vissza az áremelkedést. ha ezek kivezetésre kerülnek, akkor újra a célsáv fölé emelkedhet az inflációs ráta, bár a mostani statisztikával még akkor is 4% alatt maradna.
A Monetáris Tanács legközelebb február 24-én ül össze, hogy döntésön a kamatról. A mostani adat előtt az elemzők megosztottak voltak: egy részük már a februári ülésen várta a 6,5%-os alapkamat csökkentését, mások csak márciusban, a friss inflációs prognózis publikálásakor számítottak erre. A mostani adat
megerősítheti a kamatcsökkentési várakozásokat, nőhet a februári lazítás esélye.
