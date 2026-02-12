Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!

Januárban mindössze 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az egy évvel korábbi szinthez képest, ez elmarad az elemzők várakozásaitól. Utoljára 2018 márciusában láttunk ennél alacsonyabb inflációs adatot. A mostani statisztika megalapozhatja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) február végi kamatcsökkentését.

A decemberi 3,3% után várható volt, hogy az év első hónapjában jelentősen csökken majd az inflációs ráta, a Portfolio által megkérdezett elemzők 2,3%-os értékre számítottak. Végül a KSH csütörtök reggel megjelent adata még ehhez képest is meglepetést okozott, hiszen

2,1%-kal emelkedtek az árak, ennél alacsonyabb értékre utoljára 2018 márciusában volt példa.

A jelentős visszaesés oka részben a bázishatás, hiszen 2025 első hónapjában havi alapon 1,5%-os volt az áremelkedés, ami most 0,3%-ra esett vissza. havi alapon korábban 2017-19 között láttunk hasonlóan alacsony januári inflációs adatot, vagyis a mostani adat az inflációmentes időszakra jellemző átárazást jelent. Ebben persze voltak egyedi hatások, az árrésstopok mellett például az, hogy a kormány fél évvel elhalasztotta az üzemanyagok jövedéki adójának januárban esedékes emelését.

A maginfláció is érezhetően csökkent a decemberi 3,8%-ról 2,7%-ra.

A KSH adatai szerint az élelmiszerek éves áremelkedése 1,3%-ra fékezett, a szeszes italok és dohányáruk 6,3%-os drágulási üteme is alacsonyabb volt a decemberinél, bár utóbbi termékkör árát szinte kizárólag a hatósági árak változása, illetve a jövedéki adó emelése mozgatja. A ruházkodási cikkek ára a szezonalitáshoz igazodva havi alapon majdnem 3%-kal csökkent. Az év végén kellemetlen meglepetést okozó piaci szolgáltatások árindexe is megszelídülni látszik, bár még mindig 5%-os drágulást mértek abban a körben. Viszont havi alapon a 0,8%-os drágulási ütem 0,4%-ra esett. A háztartási energia egy év alatt 6,2%-kal drágult, havi alapon viszont 0,9%-os csökkenés volt. A korábbi tapasztalatok alapján a januári adatban még valószínűleg nem szerepel a kormány által bejelentett rezsistop, mivel a statisztikai hivatal általában kéthónapos csúszással számolja el az energiafogyasztást.

Áralakulás (2026. jan., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,6 1,3 Szeszes ital, dohány 0,8 6,3 Ruházkodás -2,9 1,6 Tartós fogy. cikk 1,0 2,9 Háztart. energia -0,9 6,2 Egyéb cikk, üzemanyag 0,3 -3,5 Szolgáltatások 0,4 5,0 Fogyasztói árindex 0,3 2,1 Maginfláció 0,3 2,7 Nyugdíjas infláció 0,4 2,0 Forrás: KSH, Portfolio

Az áremelkedési ütem öt év után először csökkent az MNB célértéke alá. A jegybank változatlanul 3 plusz-mínusz 1 százalékos áremelkedési ütemet szeretne elérni. A mostani adattal látszólag könnyű helyzetben vannak, azonban az árrésstopok és egyéb önkéntes árkorlátozó intézkedések a becslések szerint mintegy 1-1,5 százalékponttal fogják vissza az áremelkedést. ha ezek kivezetésre kerülnek, akkor újra a célsáv fölé emelkedhet az inflációs ráta, bár a mostani statisztikával még akkor is 4% alatt maradna.

A Monetáris Tanács legközelebb február 24-én ül össze, hogy döntésön a kamatról. A mostani adat előtt az elemzők megosztottak voltak: egy részük már a februári ülésen várta a 6,5%-os alapkamat csökkentését, mások csak márciusban, a friss inflációs prognózis publikálásakor számítottak erre. A mostani adat

megerősítheti a kamatcsökkentési várakozásokat, nőhet a februári lazítás esélye.

