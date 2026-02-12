Megszólaltak a meteorológusok: évek óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon

A meteorológiai szolgálat mérései szerint 2026 januárjában
az országos átlaghőmérséklet -1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak azonos hónapjának átlagától.
Az elmúlt öt, enyhébb január után idén ismét a sokéves átlag alatti értéket regisztráltak a meteorológusok. Az utóbbi másfél évtizedben csupán egyedül 2017 januárban volt ennél hidegebb az év első hónapja.
Ahogy arról a Portfolio-n részletesen beszámoltunk az elmúlt hónapokban, a hosszú távú időjárás-előrejelzések már tavaly novemberben azt prognosztizálták, hogy az idei tél hűvösebb lehet a korábbi éveknél. Január elején intenzív lehűlés érkezett Magyarországra, amely egy mediterrán ciklon csapadékzónájával párosulva évek óta nem látott hóhelyzetet eredményezett hazánkban.
A hőmérséklet területi eloszlása változatos képet mutatott.
Az ország túlnyomó részén mínusz -1 és -3 Celsius-fok közötti középhőmérsékletet mértek.
A déli országrészben ennél enyhébb, az északi területeken pedig ennél hidegebb értékeket jegyeztek fel a szakemberek.
A csapadék tekintetében jelentősen eltért az idei január az azt megelőző időszakhoz képest. Míg december kifejezetten száraznak bizonyult, az új év első hónapja már jóval több csapadékot hozott. Az eddig feldolgozott adatok szerint januárban országos átlagban
46,2 milliméter csapadék hullott, ami 41 százalékkal haladja meg az 1991–2020-as referenciaidőszak 32,7 milliméteres átlagát.
A csapadék területi eloszlásában jelentős különbségek mutatkoztak. A legtöbb eső és hó a déli és délkeleti vármegyékben hullott, ahol számos helyen a havi összeg meghaladta a 60 millimétert. Ezzel szemben az ország északi felén jóval kevesebb csapadék érkezett, különösen az Alpokalja térségében, ahol nagyobb összefüggő területeken 25 milliméter alatt maradt a januári csapadékösszeg.
A lehullott csapadék túlnyomó része hó formájában érkezett.
A tartósan hideg időjárásnak köszönhetően az ország jelentős részén vastagabb, több héten át megmaradó hótakaró alakult ki, amely alapvetően meghatározta a január időjárási jellegét.
A címlapkép illusztráció.
