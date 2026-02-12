  • Megjelenítés
Megszólaltak a meteorológusok: évek óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon
Gazdaság

Megszólaltak a meteorológusok: évek óta nem volt ilyen hideg a január Magyarországon

Portfolio
Magyarországon az átlagnál hűvösebb és csapadékosabb volt az idei január – derül ki a HungaroMet ma publikált adataiból. Az országos középhőmérséklet 1,22 Celsius-fokkal maradt el a sokéves átlagtól, az év első hónapjában lehullott csapadékmennyiség pedig jelentősen meghaladta a hónapra jellemző értékeket - írta meg a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat mérései szerint 2026 januárjában

az országos átlaghőmérséklet -1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak azonos hónapjának átlagától.

Az elmúlt öt, enyhébb január után idén ismét a sokéves átlag alatti értéket regisztráltak a meteorológusok. Az utóbbi másfél évtizedben csupán egyedül 2017 januárban volt ennél hidegebb az év első hónapja.

Kép forrása: HungaroMet

Ahogy arról a Portfolio-n részletesen beszámoltunk az elmúlt hónapokban, a hosszú távú időjárás-előrejelzések már tavaly novemberben azt prognosztizálták, hogy az idei tél hűvösebb lehet a korábbi éveknél. Január elején intenzív lehűlés érkezett Magyarországra, amely egy mediterrán ciklon csapadékzónájával párosulva évek óta nem látott hóhelyzetet eredményezett hazánkban.

Még több Gazdaság

Eljött a várt fordulat, Varga Mihály meglépheti azt, amire már régóta sokan vártak

Megvan a Kreml ajánlata, amivel lekenyereznék Donald Trumpot

Megszólaltak a boltok az árrésstop meghosszabbításával kapcsolatban

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlik idén a polar vortex? - Megszólaltak a szakértők, kiderült, milyen tél várhat ránk

Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén

A hőmérséklet területi eloszlása változatos képet mutatott.

Az ország túlnyomó részén mínusz -1 és -3 Celsius-fok közötti középhőmérsékletet mértek.

A déli országrészben ennél enyhébb, az északi területeken pedig ennél hidegebb értékeket jegyeztek fel a szakemberek.

Kép forrása: HungaroMet

A csapadék tekintetében jelentősen eltért az idei január az azt megelőző időszakhoz képest. Míg december kifejezetten száraznak bizonyult, az új év első hónapja már jóval több csapadékot hozott. Az eddig feldolgozott adatok szerint januárban országos átlagban

46,2 milliméter csapadék hullott, ami 41 százalékkal haladja meg az 1991–2020-as referenciaidőszak 32,7 milliméteres átlagát.

Kép forrása: HungaroMet

A csapadék területi eloszlásában jelentős különbségek mutatkoztak. A legtöbb eső és hó a déli és délkeleti vármegyékben hullott, ahol számos helyen a havi összeg meghaladta a 60 millimétert. Ezzel szemben az ország északi felén jóval kevesebb csapadék érkezett, különösen az Alpokalja térségében, ahol nagyobb összefüggő területeken 25 milliméter alatt maradt a januári csapadékösszeg.

A lehullott csapadék túlnyomó része hó formájában érkezett.

A tartósan hideg időjárásnak köszönhetően az ország jelentős részén vastagabb, több héten át megmaradó hótakaró alakult ki, amely alapvetően meghatározta a január időjárási jellegét.

Kapcsolódó cikkünk

Havazás és ónos eső érkezik ma Budapestre

Itt a figyelmeztetés, újra támad az ónos eső!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility