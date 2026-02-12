Megvan a Kreml ajánlata, amivel lekenyereznék Donald Trumpot

A hírügynökség értesülései szerint Oroszország az Egyesült Államokkal való gazdasági együttműködés lehetséges irányait rögzítette egy magas szintű, idei keltezésű, a Kremlben készült belső feljegyzésben.
Ez részben előkészítené azt is, hogy milyen feltételek mellett ülnének le tárgyalni az ukrajnai háború lezárásáról.
A dokumentum hét olyan területet jelöl meg, ahol az orosz és az amerikai gazdasági érdekek találkozhatnak egy esetleges ukrajnai rendezés után.
Ezek között szerepel:
- a fosszilis energiahordozók előtérbe helyezése a megújuló energiaforrásokkal szemben,
- valamint közös projektek a földgáz, a tengeri kőolajkitermelés
- és a stratégiai ásványkincsek területén, amelyekből amerikai vállalatok is profitálhatnának.
A tervek között felmerült az amerikai dollár újbóli alkalmazása is a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elszámolási valutájaként.
Az Egyesült Államok korábban már vizsgálta az Oroszországgal szembeni szankciók esetleges enyhítésének lehetőségét, miközben Donald Trump elnök a Moszkvával való kapcsolatok rendezésére és az ukrajnai háború lezárására törekedett.
Januárban azonban egy amerikai tisztviselő közölte, hogy Trump hagyja, hogy a Kongresszusban előrehaladjon egy kétpárti törvényjavaslat, amely szankciókkal célozná az Oroszországgal üzletelő országokat.
Egy gazdasági válságnyi oka van Moszkvának az ajánlatra
Az orosz gazdasági és költségvetési helyzet 2026-ra érdemben romlani látszik a nyugati szankciók miatt. Az orosz kormányzat számításai alapján az államháztartási hiány a hivatalos tervhez képest közel a háromszorosára nőhet. A tervezett 1,6% GDP-arányos deficit helyett 3,5–4,4% közötti hiányt valószínűsítenek 2026 végére, miközben a kiadások a tervhez képest 4,1–8,4%-kal magasabbak lehetnek.
A teljes költségvetési bevételt is alacsonyabbra várják: a tervhez képest 6%-os elmaradással 37,9 ezer milliárd rubel körüli szintet említ egy február elején kiszivárgott belső Kreml-jelentés.
A bevételkiesés központi oka az energiaexportból származó források csökkenése, ahol egyre érezhetőbb a nyugati szankciók hatása:
2026-ban az energiabevételek a kormányzati tervhez mérten akár 18%-kal is csökkenhetnek.
Ezt több tényező hajtja, köztük az orosz olaj tartós, nemzetközi benchmarkokhoz viszonyított (20% feletti) diszkontja, valamint az a feltételezés, hogy az indiai vásárlások 30%-kal esnek vissza a Washington és Delhi által az év elején megkötött kereskedelmi egyezmény értelmében.
A rubel korábbi, 45%-os dollárral szembeni erősödése is rontja a költségvetési olaj- és adóbevételek rubelben számolt értékét, mivel az adóalap dollárárakhoz kötött, a befizetés viszont rubelben történik. Már tavaly is fájdalmas volt a csökkenés:
2025 januárjában az energiabevételek 393,3 milliárd rubelre estek, ami a legalacsonyabb szint 2020 júliusa óta.
A gazdaság a háború első három évében viszonylag ellenálló volt, de az elmúlt évben már érezhetően lassult, miközben a jegybank infláció elleni küzdelme a kamatszintet a 2000-es évek eleje óta nem látott magasságba tolta, és a munkaerőhiány is feszültséget okoz. A GDP-növekedés az első becslések alapján alig 1 százalék volt 2025-ben, míg 2026-ra az orosz kormány is csak 1-1,3 százalékos bővülést vár.
Finanszírozási mozgásteret az a 4,1 ezer milliárd rubelnyi fiskális tartalék jelent, amely főként a korábbi energiabevételi tartalékokból álló jóléti alapban tart a Kreml. De elemzői becslések szerint a jelenlegi bevételi trendek fennmaradása mellett ezek akár egy éven belül nagyrészt elfogyhat.
Mikor jöhetnek a béketárgyalások?
Egyelőre még nincs pontos időpont arra, hogy mikor ülhet le egymással az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna a béketárgyalások következő fordulójára. Maga Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy szerdai interjúban azt mondta: jövő hét kedden vagy szerdán kerülhet sor a megbeszélések következő fordulójára, de egyelőre nem világos, hogy Oroszország beleegyezik az Egyesült Államokban tartott találkozóba.
A várható témák között egy teljesen új felvetés is szerepelhet a hírek szerint:
egy szabad gazdasági övezetet hoznának létre pufferként a Donbász régióban.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csak annyit mondott, hogy Moszkva kész arra, hogy folytassa a háború lezárásáról szóló háromoldalú tárgyalásokat. Csütörtökön újságírói kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, „van egyfajta megegyezés” a folytatásról, a következő egyeztetési kör pedig hamarosan megtörténik, a helyszínről később adnak tájékoztatást.
Az eddigi megbeszélések az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dzabiban zajlottak, Peszkov ugyanakkor arra utalt, hogy a következő alkalommal más helyszín is szóba jöhet; közben felmerült pletykaként, hogy Kijev esetleg kisebb delegációt küldene Moszkvába, ezt Ukrajna nem erősítette meg, és a korábban emlegetett lehetséges helyszínekre (pl. Miami, Törökország, Szaúd-Arábia, Magyarország, Kína) Peszkov nem reagált.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Hivatalos fehér házi fotó, Daniel Torok.
