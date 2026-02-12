Százezrével szünteti meg a munkahelyeket a Kína-probléma Európa legerősebb országában

A kínai exportboom csúcsán, 2021-ben körülbelül 1,1 millió német munkahely függött közvetve vagy közvetlenül a kínai végfelhasználói kereslettől. Ez az akkori, mintegy 45 milliós foglalkoztatotti létszámnak alig 2,5 százaléka volt.

Azóta a Kínába irányuló exportértékesítés érezhetően visszaesett.

A kölni székhelyű, a munkaadói szervezetekkel szoros kapcsolatot ápoló intézet becslése szerint 2025-re az exporttól függő munkahelyek száma több mint 400 ezerrel csökkenhetett.

Kína tehát már az exportcsúcs idején sem számított a német foglalkoztatás meghatározó hajtóerejének, azóta pedig tovább mérséklődött a jelentősége. A Kínába irányuló áru- és szolgáltatásexport a német bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva is egyre kisebb szerepet játszik: az IW szerint részesedésük 2021 óta bő 40 százalékkal esett vissza.

Kína egyre inkább tisztességtelen játékot űz, és ezzel árt az exportszektorunknak

– mondta Jürgen Matthes, az intézet külkereskedelmi szakértője. Peking szerinte szubvenciókkal és alulértékelt valutával torzítja a versenyt, miközben korlátozza a külföldi cégek belföldi értékesítési lehetőségeit.

A német export gyengülését a Handelsblatt szakértői szerint az is magyarázza, hogy Kína egyre inkább önellátásra törekszik. Az ázsiai ország gazdasági stratégiája alapján a kínai piacot az import helyett egyre inkább a külföldi vállalatok helyi termelésével és értékesítésével akarják kiszolgálni, ami nyomás alá helyezi a német exportvállalatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images