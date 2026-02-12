Újabb vírus terjed a gyerekek között Magyarországon, sokan kerülnek emiatt kórházba

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Mintegy 284 ezren fordultak orvoshoz légúti fertőzéssel Magyarországon az év hatodik hetében, ami 1,1%-os heti csökkenést jelez az előző héten mért 11%-os növekedés után. Ezen belül az influenzaszerű megbetegedések száma a 77 ezer alá csökkent, ami 1,2%-kal kevesebb az 5. heti adatnál, ami majd' 30%-os ugrást jelzett. A korosztályos bontás nagyjából 140 ezer légúti fertőzöttet és 34 ezer influenzást mutat a 0-14 éves korosztályban. Előbbi kategóriában a betegek még mindig nagyjából a fele gyerek, utóbbiban már "csak" mintegy 44% az arányuk. A súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI) kórházban kezeltek közel harmada két évesnél fiatalabb, és ebből a csoportból kerül ki az RSV-fertőzöttek 90%-a is. Eközben a hepatitis A fertőzöttek száma is tovább emelkedett, még a tavalyi rekord év számait is folyamatosan sikerül túlszárnyalni.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év hatodik hetében (február 2-8.) az országban 283 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 1,1%-kal kevesebb, mint az 5. héten, és 76 800 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-1,2%).

Ahogy az alábbi grafikonok sejtetik - direkt ábrázoltuk az előző légúti fertőzéses időszakokat a 20. hét végéig - elérhettük az idei szezon csúcsát, bár a fertőzöttek száma még megugorhat a következő hetek valamelyikén, főleg, ha hidegebbre fordul az idő.

A hatodik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző két év hatodik hetén, viszont magasabb, mint 2023-ban ilyenkor.

Az ILI szám tavaly ilyenkor magasabb volt, míg két és három évvel ezelőtt jóval alacsonyabb.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 27,1% maradt, ami magasabb, mint az előző három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta a harmadik legmagasabb negyedik heti számot láthatjuk idén - csak 2015-ben és tavaly volt ennél is rosszabb a helyzet az 6. héten.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén magas maradt az ötödik héten:

az influenza vírusok terjedése továbbra is jelentős, és újbóli növekedés jelei mutatkoznak,

vírusok terjedése továbbra is jelentős, és újbóli növekedés jelei mutatkoznak, az RSV terjedése intenzívebbé vált és tovább növekszik,

terjedése intenzívebbé vált és tovább növekszik, míg a SARS-CoV-2 terjedése alacsony szinten marad.

(A következő heti jelentés holnap jelenik meg, és valószínűleg az is enyhülést mutat majd.)

Bár a vizsgált minták teljes száma az 6. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták

Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad, azaz az influenza pozitivitási aránya messze a Covidé és az RSV-é felett marad. A leszálló ágban a 12-15. hét környékén veheti át az RSV a vezető szerepet.

A koronavírus pozitivitási arány 4,9%-ról 4,0%-ra csökkent, míg egy évvel ezelőtt 0,8%, két évvel ezelőtt 3,8%, három évvel ezelőtt pedig 4,1% volt.

Az influenza pozitívitási aránya két hét emelkedést követően ismét csökkent, 44,5%-ról 39,9%-ra. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 52,2%, két évvel ezelőtt 42,6%, és a három évvel ezelőtt 41,3% volt.

Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és bár a pozitív arány továbbra is alacsony (5,5%), ez jelentős emelkedés az előző heti 2,3%-ról. Arra is érdemes figyelni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.

Mi a helyzet a kórházakban?

A 6. héten 242 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 9%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 266 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt eddig a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 5 produkált pozitív COVID-19 tesztet (2,1%), míg 2024/25-ben ez az arány 2,3%, 2023/24-ben pedig 7,6% volt. Egy évvel ezelőtt a kórházak több SARI-beteget vettek fel a 6. héten (262), a 2023/24-es szám jóval magasabb volt (343), és valamivel többen voltak kórházban (265) a 2022/23-as szezon hatodik hetében.

A 42 beteg közül 22-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 9,1%-os arányt jelent, míg egy héttel ezelőtt ez 12,8% volt. Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 29 SARI-beteg volt intenzív osztályon (11,1%), két évvel ezelőtt 43 (12,5%), három évvel ezelőtt pedig 47 (17,7%).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek 40%-a 60 éves vagy idősebb volt (összesen 2), míg ketten (60%) két évnél fiatalabb gyerek volt. A SARI-betegek 36,4%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 88),

míg közel harmaduk (78) két év alatti gyerek volt. Az egy évvel ezelőtti számuk és arányuk 90 és 34,4%, míg a két évvel ezelőtti 123 és 35,9% volt.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.

Az influenza több kórházi elhelyezés mögött áll, mint a koronavírus immár a nyolcadik egymást követő héten. (36,8% szemben 2,1%-kal, lásd az alábbi részletes grafikont).

Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk. A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, a második legrosszabb arányt ereményezve 2022/23 óta.

Az 5. héten ismét javulásnak lehettünk tanúi, a mutató visszatért az előző három szezon összehasonlító aránya alá és a 6. héten is ott is maradt.

Az előző évek mintái arra utaltak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között maradhat akár a szezon végéig. (Az 5. héten volt egy kis megugrás, de az ilyen fluktuáció benne van a pakliban.) Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett tavaly a 48. hét után. És nem szabad megfeledkezünk az RSV-ről sem, ami okozhat még meglepetéseket.

Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy a mostani szezonban is ugyanezt a tendenciát fogjuk látni, bár óriási eltérések eddig nincsenek (ld. alábbi grafikonok).

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. A kórházi kezelések mögött álló koronavírus-fertőzések arányát még ábrázoltuk a 2023/24-es szezonban is, de mivel már nekünk is kezd golyózni a szemünk az ábrától, úgy döntöttünk, hogy a 2023/24-es influenza- és RSV-adatokat nem rakjuk a grafikonra. Mindenesetre az ez után következő grafikonok jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. A negyedik heti csökkenésről azt írtuk, jelezheti a csúcs közelségét, bár felhívtuk a figyelmet egy-egy lehetséges felpattanásra - és ez be is jött. A hatodik hét azonban újabb csökkenést mutat. Az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy a felívelés már a harmadik hete tart.

Korosztályos bontás - Kiket érint leginkább a járvány?

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 140 400 gyereket jelent, ami mintegy 8 ezres csökkenés a szezon előző heti csúcsáról (148 300). Ezen felül mintegy 69 ezren - a betegek több mint 24%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. A második szám növekedést jelez az előző hétről (+1,230).

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, közel 34,000 beteggel, ami az ILI kategória 43,8%-a.

Hepatitis fertőzések

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 39 új esetet jelentett az 5. hétre, amivel 195-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első öt héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 73 megbetegedéssel (37,4%), őt követi Budapest (55, 28,2%), Pest (15, 7,7%) és Szabolcs (11, 5,6%).

