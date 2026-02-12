Újabb vírus terjed a gyerekek között Magyarországon, sokan kerülnek emiatt kórházba

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtöki jelentése szerint az év hatodik hetében (február 2-8.) az országban 283 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 1,1%-kal kevesebb, mint az 5. héten, és 76 800 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-1,2%).
Ahogy az alábbi grafikonok sejtetik - direkt ábrázoltuk az előző légúti fertőzéses időszakokat a 20. hét végéig - elérhettük az idei szezon csúcsát, bár a fertőzöttek száma még megugorhat a következő hetek valamelyikén, főleg, ha hidegebbre fordul az idő.
A hatodik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző két év hatodik hetén, viszont magasabb, mint 2023-ban ilyenkor.
Az ILI szám tavaly ilyenkor magasabb volt, míg két és három évvel ezelőtt jóval alacsonyabb.
Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 27,1% maradt, ami magasabb, mint az előző három légúti megbetegedéses szezon bármelyikében.
Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,
a 2011//12-es szezon óta a harmadik legmagasabb negyedik heti számot láthatjuk idén - csak 2015-ben és tavaly volt ennél is rosszabb a helyzet az 6. héten.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint a légúti vírusok terjedése az EU/EGT egész területén magas maradt az ötödik héten:
- az influenza vírusok terjedése továbbra is jelentős, és újbóli növekedés jelei mutatkoznak,
- az RSV terjedése intenzívebbé vált és tovább növekszik,
- míg a SARS-CoV-2 terjedése alacsony szinten marad.
(A következő heti jelentés holnap jelenik meg, és valószínűleg az is enyhülést mutat majd.)
Bár a vizsgált minták teljes száma az 6. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.
Pozitivitási ráták
Amint az alábbi grafikonon látható, az 51. héten az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál fordulat következett be, és a szezon hátralévő részében ez valószínűleg ez már így is marad, azaz az influenza pozitivitási aránya messze a Covidé és az RSV-é felett marad. A leszálló ágban a 12-15. hét környékén veheti át az RSV a vezető szerepet.
A koronavírus pozitivitási arány 4,9%-ról 4,0%-ra csökkent, míg egy évvel ezelőtt 0,8%, két évvel ezelőtt 3,8%, három évvel ezelőtt pedig 4,1% volt.
Az influenza pozitívitási aránya két hét emelkedést követően ismét csökkent, 44,5%-ról 39,9%-ra. Összehasonlításképpen: egy évvel ezelőtt ez az arány 52,2%, két évvel ezelőtt 42,6%, és a három évvel ezelőtt 41,3% volt.
Ebben a szezonban a légúti óriássejtes vírus (RSV) jelenlétét a 46. héten mutatták ki először, és bár a pozitív arány továbbra is alacsony (5,5%), ez jelentős emelkedés az előző heti 2,3%-ról. Arra is érdemes figyelni, hogy 2022 végén, 2023 elején körülbelül 24%-on tetőzött az arány. Az elmúlt három szezon mintázata azonban nagyon kevés hasznos információt nyújt az előrejelzésekhez. Kockázatos előrejelzés, de az eddig regisztrált fertőzések száma alapján várható, hogy az RSV-pozitivitási arány 15% alatt marad. Az elmúlt három szezon átlaga 4,9%.
Mi a helyzet a kórházakban?
A 6. héten 242 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 9%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 266 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt eddig a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.
A SARI betegek közül 5 produkált pozitív COVID-19 tesztet (2,1%), míg 2024/25-ben ez az arány 2,3%, 2023/24-ben pedig 7,6% volt. Egy évvel ezelőtt a kórházak több SARI-beteget vettek fel a 6. héten (262), a 2023/24-es szám jóval magasabb volt (343), és valamivel többen voltak kórházban (265) a 2022/23-as szezon hatodik hetében.
A 42 beteg közül 22-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 9,1%-os arányt jelent, míg egy héttel ezelőtt ez 12,8% volt. Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 29 SARI-beteg volt intenzív osztályon (11,1%), két évvel ezelőtt 43 (12,5%), három évvel ezelőtt pedig 47 (17,7%).
A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek 40%-a 60 éves vagy idősebb volt (összesen 2), míg ketten (60%) két évnél fiatalabb gyerek volt. A SARI-betegek 36,4%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 88),
míg közel harmaduk (78) két év alatti gyerek volt. Az egy évvel ezelőtti számuk és arányuk 90 és 34,4%, míg a két évvel ezelőtti 123 és 35,9% volt.
Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést.
Az influenza több kórházi elhelyezés mögött áll, mint a koronavírus immár a nyolcadik egymást követő héten. (36,8% szemben 2,1%-kal, lásd az alábbi részletes grafikont).
Az 51. hétig ez a szezon kevésbé volt súlyos, mint az előzőek, ami a kórházba került ARI-s betegek arányát illeti. Az 51. héten azonban hirtelen emelkedés volt megfigyelhető, és a 2026-os év első hetében mért százalékos arány a legrosszabb helyzetet mutatta az előző három szezonhoz képest. Szerencsére a jelentős romlást jelentős javulás követte, és a 2. és 3. héten már újra az elmúlt három év összehasonlító adatai alatt voltunk. A 4. hét ismét kedvezőtlen változást hozott, a második legrosszabb arányt ereményezve 2022/23 óta.
Az 5. héten ismét javulásnak lehettünk tanúi, a mutató visszatért az előző három szezon összehasonlító aránya alá és a 6. héten is ott is maradt.
Az előző évek mintái arra utaltak, hogy a kórházi kezelésekben a koronavírus-fertőzések aránya tovább fog csökkenni, és 0-5% között maradhat akár a szezon végéig. (Az 5. héten volt egy kis megugrás, de az ilyen fluktuáció benne van a pakliban.) Ezzel párhuzamosan a kórházi kezelések mögött álló influenzafertőzések aránya a várakozásoknak megfelelően emelkedni kezdett tavaly a 48. hét után. És nem szabad megfeledkezünk az RSV-ről sem, ami okozhat még meglepetéseket.
Így „cseréltek helyet” a légúti fertőzésekkel kapcsolatos kórházi kezelések fő vírusai tavaly, bár semmi garancia nincs arra, hogy a mostani szezonban is ugyanezt a tendenciát fogjuk látni, bár óriási eltérések eddig nincsenek (ld. alábbi grafikonok).
Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. A kórházi kezelések mögött álló koronavírus-fertőzések arányát még ábrázoltuk a 2023/24-es szezonban is, de mivel már nekünk is kezd golyózni a szemünk az ábrától, úgy döntöttünk, hogy a 2023/24-es influenza- és RSV-adatokat nem rakjuk a grafikonra. Mindenesetre az ez után következő grafikonok jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.
Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)
Bár a Covid és az RSV grafikonokon azt látjuk, hogy ezen fertőzések aránya a kórházi ápoltak között nagyjából ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt, feltűnő, hogy az influenza aránya közel 60%-ra ugrott a harmadik héten, ami a négy ábrázolt szezon közül a legmagasabb. A negyedik heti csökkenésről azt írtuk, jelezheti a csúcs közelségét, bár felhívtuk a figyelmet egy-egy lehetséges felpattanásra - és ez be is jött. A hatodik hét azonban újabb csökkenést mutat. Az RSV-grafikonon viszont érdemes elidőzni és nyugtázni, hogy a felívelés már a harmadik hete tart.
Korosztályos bontás - Kiket érint leginkább a járvány?
Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók közel fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 140 400 gyereket jelent, ami mintegy 8 ezres csökkenés a szezon előző heti csúcsáról (148 300). Ezen felül mintegy 69 ezren - a betegek több mint 24%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban. A második szám növekedést jelez az előző hétről (+1,230).
Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.
Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.
Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, közel 34,000 beteggel, ami az ILI kategória 43,8%-a.
Hepatitis fertőzések
Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 39 új esetet jelentett az 5. hétre, amivel 195-re emelkdett az idei fertőzések száma.
A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.
Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).
Idén az első öt héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 73 megbetegedéssel (37,4%), őt követi Budapest (55, 28,2%), Pest (15, 7,7%) és Szabolcs (11, 5,6%).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
