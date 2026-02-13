  • Megjelenítés
Amerikában úgy esik az infláció, hogy a profik majdnem három vágást áraznak
Portfolio
A mai vártnál jobb inflációs adat után a kötvényhozamok esésnek indultak és a kereskedők idénre már 63 bázispontos, azaz nagyjából két és fél kamatvágást áraznak a Bloomberg szerint.

Az amerikai államkötvényhozamok csökkentek pénteken, miután az infláció a várakozásoknál enyhébbnek bizonyult. A Bloomberg szerint a piac azt kezdte árazni, hogy a jegybank idén akár három alkalommal is vághat, miközben a rövid oldali hozamok látványosan estek.

A legerősebben a két éves amerikai államkötvény mozdult, amely különösen érzékeny a Fed-pályára. A hozam pénteken napon belül 6 bázisponttal is csökkent, 3,40%-ig, ami október óta a legalacsonyabb szint, mielőtt valamelyest korrigált volna.

A derivatív piacok alapján a kereskedők a pénteki adat után nagyjából 63 bázispontnyi lazítást áraztak 2026-ra.

Ez körülbelül annak felel meg, mintha decemberig egy harmadik, negyed százalékpontos kamatcsökkentésnek már megközelítőleg 50% esélyt adnának. Egy nappal korábban, csütörtökön még körülbelül 58 bázispontnyi idei enyhítést tükrözött az árazás.

A Pimco közgazdásza, Tiffany Wilding a Bloomberg Television műsorában arról beszélt, hogy az inflációs adat "a felszín alatt" bátorító volt, még akkor is, ha a fő szám a konszenzus közelében alakul. Szerinte ez olyan helyzetet teremthet, amelyben a Federal Reserve komfortosabban tud kamatot csökkenteni, és számukra reálisnak tűnik, hogy idén "még néhány" vágás beleférhet.

Nem lehetetlen a júniusi kamatcsökkentés

A hét elején a januári munkaerőpiaci adatok inkább óvatosságot hoztak. A késleltetve érkező havi foglalkoztatási statisztika két nappal az infláció előtt szilárd munkaerőpiaci képet mutatott: erős foglalkoztatást és meglepetésszerű munkanélküliségi ráta csökkenést januárban. Erre reagálva a kereskedők már nem árazták be teljes bizonyossággal, hogy az év közepéig (mid-year) meglesz egy negyedpontos vágás, inkább júliusra tolták át ezt a fogadást. Több Wall Street-i bank is, amely korábban márciusi vágást várt, későbbre halasztotta a prognózisát 2026-on belül.

Közben a kötvénypiacot csütörtökön az is támogatta, hogy részvénypiaci eladási hullám alakult ki, ami menedékkeresletet generált a Treasuries-ben.

Mit mutatott az inflációs jelentés?

A Bureau of Labor Statistics pénteki adatai szerint a maginfláció (az élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő mutató) 0,3%-kal emelkedett decemberhez képest. Ez augusztus óta a legnagyobb havi növekedés ebben a mutatóban, miközben az összkép mégis elég kedvezőnek bizonyult ahhoz, hogy a piac a kamatcsökkentési pálya felé mozduljon.

Az őszi kamatcsökkentési ciklus után most kivárás van a Fednél

A Federal Reserve a tavalyi év végén háromszor csökkentette a kamatot, miután a munkaerőpiaci gyengülés jelei erősödtek. A legutóbbi ülésen azonban már változatlanul hagyta a kamatot. A decemberi utolsó vágást több döntéshozó ellenezte, és azóta is többen hangsúlyozták: az infláció még mindig túl magas ahhoz, hogy gond nélkül folytatódjon a lazítás.

A pénteki első, heves kötvénypiaci reakció később mérséklődött, ahogy a figyelem a heti adatcsomag "nagyobb tanulságai" felé fordult. New York-i idő szerint reggel 9 körül a hozamok összességében 1-2 bázisponttal voltak alacsonyabbak a különböző futamidőkön.

A Wells Fargo Securities ügyvezető igazgatója, Aroop Chatterjee szerint mivel nem érkezett igazán nagy meglepetés, a Fed fókusza továbbra is a munkaerőpiac maradhat. Ugyanakkor úgy látja, hogy a piac túlértékelheti annak esélyét, hogy a Federal Reserve már idén ilyen mértékben fog vágni.

Címlapkép forrása: Shutterstock

