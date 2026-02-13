  • Megjelenítés
Hihetetlen, de tavaly nőtt az építőipar
Hihetetlen, de tavaly nőtt az építőipar

Javítani tudott tavaly év végén az építőipar: a termelés volumene decemberben 6,5%-kal meghaladta az előző havit, csaknem teljesen korrigálva a novemberi  visszaesést. 2025 egészében - két recessziós év után - minimálisan nőtt az ágazat teljesítménye az előző évhez képest.

Az ágazatról hónapról hónapra elmondhatjuk, hogy óriási kilengéseket produkál, ebből a szempontból a tavalyi év különösen látványos. Tavasszal még egész magasra szökött az építőipari termelés, majd nyár végén jelentőset zuhant, aztán a felpattanást követően újra lefelé vette az irányt. Ezt mutatja az alábbi ábránk. Mint látható, az utóbbi négy évben a havi teljesítmény egy nagyon széles sávban ingadozik. Ez a sáv viszont továbbra is lefelé tart, igaz, az idén többször megközelítette a felső szélét.

Az óriási hullámzások miatt az éves összevetésű indexeknek nincs sok értelme, hiszen a hektikus havi teljesítmények miatt nincs trend, csak a tárgyévi cikkcakkok és a bázishatások véletlenszerű elegye. Decemberben például az épületek körében 8,4%-os, az egyéb építményeknél 10,5%-os éves alapú növekedést mért a KSH, utóbbi hátterében az út- és vasútépítési alágazat termelésének 53,8%-os növekedése áll. Ahogy többször megállapítottuk:

a nagy kilengéseket az állami építőipari teljesítmény hullámzása okozza, feltehetően az útépítések egyenetlensége.

Egyébként az ágazat a negyedik negyedévben a számításaink szerint kissé pozitívan járulhatott hozzá a gazdasági növekedéshez, vagyis a kiábrándító év végi GDP-adatért nem ez az ágazat a felelős.

Miközben az építőipar hullámzó teljesítmény továbbra sem meggyőző, a rendkívül hektikus havi termelésből az év egészére növekedés adódott össze. 2025-ben ugyanis a termelés volumene 2,8%-kal meghaladta az előző évit. Ez egy 5,3%-os (2023) és egy 1,2%-os (2024) visszaesés után érkezett, tehát tulajdonképpen jó hír, hogy két évnyi recesszió után az ágazat képes volt a termelésének a növelésére.  

Érdemes erre a képre messzebbről is rátekinteni, ahonnan még jobban látszik a kétarcúság. Az egyik oldalról nézve az építőipar tavalyi növekedésével az ágazat tulajdonképpen közel van a termelési csúcsához. A másik oldalról viszont elmondhatjuk, hogy az ágazat tavaly éppen csak megközelíteni tudta a hat évvel korábbi, 2019-es szintjét.

Az idei évre az építőipari teljesítmény további javulását ígéri a rendelési mutatók alakulása. Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállományának volumene 48,9%-kal meghaladta a 2024. decemberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 8,5%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 84,9%-kal nagyobb volt. Vagyis elmondható, hogy a növekedést elsősorban az állami építőipari munkák ígérik.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images 

