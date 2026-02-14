  • Megjelenítés
Baleset miatt lezárták a 77-es főutat
Baleset miatt lezárták a 77-es főutat

MTI
Két autó ütközött össze szombat este a 77-es úton Veszprém és Nemesvámos között - közölte honlapján az Útinform, a rendőrség tájékoztatása szerint egy ember a helyszínen meghalt.

Nagy Judit, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI megkeresésére közölte: a balesetben egy fiatal férfi halt meg.

A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a rendőrség az útszakaszt lezárta, a forgalmat elterelik

- tette hozzá.

