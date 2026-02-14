Egyre feszültebb a helyzet a győri Audi béreiről folyó vitában

Az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) felkészült a bértárgyalások első fordulójára, így a vállalatvezetés javaslatai nem érték meglepetésként a munkavállalói oldalt. Zsidi Dávid szakszervezeti elnök elmondása szerint azonnal és határozottan reagáltak a munkáltatói ajánlatra.

Mint a szakszervezeti delegáció vezetője, azonnal és határozottan leszögeztem, hogy az egyik ponttal sem értünk egyet, és maximálisan kiállunk a bizalmi értekezleten elfogadott céljaink mellett

– fogalmazott az AHFSZ vezetője.

A szakszervezet megújult tárgyalási stratégiával készül a bérmegállapodásra. A korábbi gyakorlattól eltérően a követelések és ajánlatok egyeztetése ezúttal nem a nyilvánosság előtt zajlik. Az érdekképviseletnél egy több mint húszfős munkacsoport alakult, amely meghatározza a tárgyalási témákat, és minden forduló után értékeli a fejleményeket. A szervezet most először működik együtt a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel annak érdekében, hogy hiteles kimutatásokat kapjanak a hazai és a közép-európai iparági folyamatokról.

A munkavállalói oldal fő célkitűzései között szerepel

a foglalkoztatásbiztonság erősítése, a járműgyárban jelentkező egyéni munkaterhelés mérséklése, a bérelemek védelme, valamint a reálbérszint megőrzése és növelése.

A jelenleg érvényes bérmegállapodás március 31-ig marad hatályban, ami időt biztosít a feleknek az egyeztetésre. Emlékezetes, hogy két évvel ezelőtt csak április közepére született megállapodás.

Az autóipari transzformáció eltérő kihívásokat jelent a győri gyár egyes részlegeiben. Míg a járműgyártásban magas a kapacitáskihasználtság, addig a motorgyárban a munkahelyek biztonsága került előtérbe. Az elnök szerint ez komoly feladat elé állítja a szakszervezetet, mivel egységes álláspontot kell képviselniük valamennyi munkavállaló érdekében.

A vállalatnál érvényes kollektív szerződés és szabályozások szerint, ha megszűnik egy munkakör, a munkáltató köteles másik pozíciót felajánlani az érintett dolgozónak. Ez a folyamat azonban nem minden esetben zökkenőmentes, különösen akkor, amikor évtizedes motorgyári tapasztalat után kell átállni a járműgyártási feladatokra.

