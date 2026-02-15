Sötét titok a világhírű múzeum körül: nácik által elvett Van Gogh-festmény miatt indult per

Bíróság előtt kell tisztára mosni magát a Metropolitan Museum of Artnak (Met) két, a gyűjteményébe került kép ügyében is. A hajdani tulajdonosok örökösei állítják, az intézménynek tudnia kellett, hogy a két mestermű, egy Pissarro- és egy Van Gogh-alkotás eladását a nácik kényszerítették ki, azaz illegális úton jutottak Amerikába.

A világ egyik legismertebb múzeumának irányítói minimum gondatlanok voltak, amikor sok évtizeddel ezelőtt megvették Van Gogh Olajbogyószüret című vásznát, illetve kételyek nélkül elfogadták az igazgatótanács hajdani elnöke által az intézményre hagyott Pissarro-művet. Nem tudtak, vagy nem akartak tudni a képek sötét múltjáról? Erre a kérdésre kell most választ adniuk a bíróságoknak. Az Atlanti-óceán két partján keresnek jogorvoslatot az érintettek, a Stern család New York-ban, a Braunthalok pedig Párizsban adták be a keresetüket a közeli napokban.

Van Gogh-festmény

Van Gogh Olajbogyószüret (1889) című festménye 1956-ban lett a Met tulajdona, az intézmény a neves Knoedler Gallery közreműködésével vásárolta meg 125.000 dollárért. Lehet mondani tiszta üzletet kötöttek korrekt áron, hogy mégis miért lett per tárgya az ügylet, azt a sötét múlt magyarázza. A történet az 1930-as évek elején kezdődik, Hedwig Stern akkor vásárolta a Thannhauser Galériában Van Gogh festményét. Stern férjével és gyerekével 1936-ban menekült el Münchenből. A nácik 1938-ban egykori ügyvédjüket, Kurt Mosbachert jelölték ki hátrahagyott vagyonuk felszámolására, aki azért nem nagyon válogathatott a vevők között, és az árat sem diktálhatta.

Van Gogh festményét az addigra „árjásított” Thannhauser Galéria vásárolta meg, amelynek irányítását a zsidó Justin Thannhausertől egy "tiszta német" kereskedő, Paul Roemer vette át. 1938-ban a Thannhauser Galéria kiárusításán egy potsdami művészhez, Theodor Wernerhez került a festmény, az 55 ezer birodalmi márkányi vételárat állítólag befizették Stern számlájára, ám ezt lefoglalták a nácik, az asszony egy fillért sem látott.