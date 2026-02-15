Sötét titok a világhírű múzeum körül: nácik által elvett Van Gogh-festmény miatt indult per

A világ egyik legismertebb múzeumának irányítói minimum gondatlanok voltak, amikor sok évtizeddel ezelőtt megvették Van Gogh Olajbogyószüret című vásznát, illetve kételyek nélkül elfogadták az igazgatótanács hajdani elnöke által az intézményre hagyott Pissarro-művet. Nem tudtak, vagy nem akartak tudni a képek sötét múltjáról? Erre a kérdésre kell most választ adniuk a bíróságoknak. Az Atlanti-óceán két partján keresnek jogorvoslatot az érintettek, a Stern család New York-ban, a Braunthalok pedig Párizsban adták be a keresetüket a közeli napokban.
Van Gogh-festmény
Van Gogh Olajbogyószüret (1889) című festménye 1956-ban lett a Met tulajdona, az intézmény a neves Knoedler Gallery közreműködésével vásárolta meg 125.000 dollárért. Lehet mondani tiszta üzletet kötöttek korrekt áron, hogy mégis miért lett per tárgya az ügylet, azt a sötét múlt magyarázza. A történet az 1930-as évek elején kezdődik, Hedwig Stern akkor vásárolta a Thannhauser Galériában Van Gogh festményét. Stern férjével és gyerekével 1936-ban menekült el Münchenből. A nácik 1938-ban egykori ügyvédjüket, Kurt Mosbachert jelölték ki hátrahagyott vagyonuk felszámolására, aki azért nem nagyon válogathatott a vevők között, és az árat sem diktálhatta.
Van Gogh festményét az addigra „árjásított” Thannhauser Galéria vásárolta meg, amelynek irányítását a zsidó Justin Thannhausertől egy "tiszta német" kereskedő, Paul Roemer vette át. 1938-ban a Thannhauser Galéria kiárusításán egy potsdami művészhez, Theodor Wernerhez került a festmény, az 55 ezer birodalmi márkányi vételárat állítólag befizették Stern számlájára, ám ezt lefoglalták a nácik, az asszony egy fillért sem látott.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés