Barátság olajleállás: a csehek segítséget ajánlottak
Barátság olajleállás: a csehek segítséget ajánlottak

Csehország kisebb mennyiségű olajat ajánlott fel Szlovákiának a Barátság olajvezeték fordított árámlásán keresztül.

Az illetékes cseh miniszter a Reuters hírügynökség beszámolója szerint ugyanakkor azt is kiemelte, hogy nagyobb mennyiségekhez technikai kiigazításokra lenne szükség.

Emlékezetes, Magyarországot és Szlovákiát ellátó Barátság kőolajvezetéken január vége óta szünetel a tranzit, miután a Lviv térségében történt orosz dróntámadás nyomán tűz ütött ki a vezeték közelében, és a biztonsági intézkedések miatt leállították a szállítást. 

Az Európai Bizottság is megszólalt az ügyben kedden, a szóvivő kiemelte, hogy

Kiemelte: rövid távon nem látnak ellátásbiztonsági kockázatot, mivel Magyarország és Szlovákia is 90 napra elegendő stratégiai kőolajtartalékkal rendelkezik.

