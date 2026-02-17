  • Megjelenítés
Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére
Olajszállítási para: reagáltak a horvátok Magyarország és Szlovákia kérésére

Portfolio
Kiéleződött a vita Közép-Európa olajellátásáról, miután Horvátország elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy orosz kőolajat továbbítsanak az Adria-kőolajvezetéken. A Barátság vezeték január 27. óta nem üzemel, a helyzetet pedig tovább súlyosbítják az ukrajnai háború okozta politikai feszültségek.

A Szovjetunió idején épített Barátság kőolajvezeték az 1960-as évek óta látja el nyersanyaggal Magyarországot és Szlovákiát, ám január 27. óta szünetel a szállítás. Ukrajna állítása szerint egy orosz támadás okozta a leállást, míg Budapest és Pozsony azzal vádolja Kijevet, hogy szándékosan tartják vissza az ellátást - emlékeztet a Reuters hírügynökség.

Magyarország és Szlovákia hétfőn arra kérte Horvátországot, hogy tegye lehetővé a tengeri úton érkező orosz kőolaj eljuttatását hozzájuk az Adria-kőolajvezetéken (más néven a JANAF-rendszeren) keresztül. Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter válaszában közölte: bár a vezeték kapacitása elegendő lenne a többletmennyiség szállítására, a szállítmánynak nem orosz forrásból kellene származnia.

Egy hordó orosz olaj egyeseknek olcsóbbnak tűnhet, de a háborút és az ukrán nép elleni támadásokat finanszírozza

– írta a politikus az X-en.

A feszültséget tovább fokozza a politikai háttér is, áprilisban parlamenti választások esedékesek Magyarországon.

Budapest és Pozsony egyúttal saját stratégiai készleteik felszabadításáról is tárgyalásokat kezdett, mivel az uniós jogszabályok alapján mindkét országnak 90 napnyi tartalékkal kell rendelkeznie. Az Európai Bizottság szóvivője szerint rövid távon nem fenyeget ellátási válság, Brüsszel pedig Kijevvel is egyeztet a vezeték helyreállításának ütemezéséről.

Bár az EU szankciói tiltják a tengeri úton szállított orosz kőolaj importját, a tengerparttal nem rendelkező Magyarország és Szlovákia mentességet élvez arra az esetre, ha a vezetékes ellátásuk megszakadna. Karel Havlíček cseh gazdasági miniszter kedden közölte, hogy Csehország kis mennyiségben tudna olajat juttatni Szlovákiának a Barátság vezeték reverz üzemmódba állításával, azaz kelet felé történő szállításával.

Az amerikai szankciók önmagukban nem tiltják az orosz nyersolaj európai importját. Washington legújabb intézkedései azonban – amelyek a Rosznyeftet és a Lukoilt célozzák – megnehezíthetik az omišalji kikötő és az Adria-vezeték használatát. Tavaly például az amerikai szankciók miatt a vezeték üzemeltetője ideiglenesen nem tudott nyersolajat szállítani a többségi orosz tulajdonú szerb NIS finomítónak, amely végül az amerikai pénzügyminisztériumtól kapott ideiglenes engedélyt a működés folytatására.

Címlapkép: Az orosz kőolajat szállító Barátság csővezeték fogadóállomása a csehországi Nelahozeves környékén működő olajtartálytelepen 2022. augusztus 15-én. Forrása: MTI/EPA/Martin Divisek

