Fájdalmas adatok érkeztek: három millió magyarnak csupán álom a tisztességes megélhetés

A szegénységnek sok különböző mérőszáma létezik. Nemrég a súlyos adatminőségi problémák kapcsán sokat hallhattunk a relatív jövedelmi szegénységről, ami a mediánjövedelem (Magyarországon jelenleg nettó 420 ezer forint) 60 százalékában határozza meg a szegénységi küszöböt. Szó volt még egy ennél eggyel szofisztikáltabb mutatóról, az AROPE-ról, amely emellett a súlyos anyagi deprivációt és a munkaszegénységet is figyelembe veszi. Ezen indexek azonban önmagukban nem tudnak teljes képet mutatni. Mivel a jövedelmek szóródása a legtöbb tagországban hasonló, a hivatalos szegénységi ráták Európa-szerte és időben is meglepő stabilitást mutatnak – jelezte Menyhért Bálint kutató. Az Eurostat adatai alapján például a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázata (AROPE) Magyarországon és Németországban megegyezik.
Egy új uniós módszertan erre a problémára szeretne választ adni azzal, hogy megméri: mennyire van szükség nem a puszta létminimum, hanem a tisztes megélhetés és európai életszínvonal eléréséhez. Ennek megfelelően magasabb sztenderdeket vesz alapul, mint amilyen például a kiegyensúlyozott és egészséges étrend, komfortos lakhatási körülmények.
Ha így vizsgáljuk a szegénységet, akkor gyökeresen más képet kapunk a Magyarországon megélhetési nehézséggel küzdők arányáról, mint a korábbi vizsgálatok során.
Eszerint 2024-ben egy egyedülálló felnőtt havi teljes megélhetési költsége átlagosan 298 ezer forintot tett ki, míg egy házaspárnak már 474 ezer forintra, egy kétgyermekes családnak pedig jellemzően 677 ezer forintra volt szüksége. Ezt a megélhetési szintet mintegy 3 millió magyar nem éri el.
A 31,9%-os rátával uniós összevetésben sem állunk jól: 2022-es adatok alapján hátulról az ötödikek vagyunk.
A grafikon jól mutatja, hogy Kelet-Közép-Európa számos országában az emberek jóval nagyobb hányada nélkülöz, mint a nyugati tagállamokban. Az is látszik, hogy több szomszédunk (pl. Csehország vagy Lengyelország) lényegesen sikeresebbnek bizonyult a szegénység csökkentésében, mint Magyarország.
Ha az első ábrán látható időbeli változásokat vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a magyarországi trendek az időszak nagyrészt az európai folyamatokkal összhangban, de azoknál nagyobb kilengésekkel alakultak: a 2008-as pénzügyi válság következtében a szegénység meredeken emelkedett, majd – a foglalkoztatás és a jövedelmek dinamikus növekedésével – a 2010-es évek második felében látványosan esett. Rossz hír azonban, hogy míg Európa és a régió nagy részében az anyagi nélkülözők aránya a legutóbbi időszakban is tovább csökkent, addig Magyarországon a szegénység 2019 óta ismét folyamatosan növekszik.
A hazai szegénységről alkotott képünk már tavaly ősszel is jelentős változásokon ment keresztül. A KSH egy revíziót hajtott végre, aminek nyomán kiküszöböltek olyan, az adatokban fellelhető furcsa hibákat, mint hogy például az emberek egy jelentős részének jövedelme adózás után magasabb volt, mint előtte. Az ügyről részletesen itt írtunk:
Címlapkép forrása: EU
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Igyekeznek csökkenteni a Kínától való függést.
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget
Most érdemes figyelni a számlákat.
Robin Hood és a kormány
Terták Elemér írása.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Kiteríti lapjait az olajcég.
Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát
Lengyelek is a megrendelők között.
Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Ciklon közeledik hazánk felé.
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Innen szerzi be Putyin a fontos alkatrészeket.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.