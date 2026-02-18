Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra

A teljes exportérték éves összevetésben 16,8 százalékkal emelkedett. Ez 2022 novembere óta a legmarkánsabb bővülés, amely jelentősen felülmúlta az elemzők által várt 13 százalékos konszenzust. A félvezetők és egyéb elektronikai alkatrészek kivitele közel 40 százalékkal ugrott meg; ezen belül a Kínába irányuló szállítások 51,7 százalékkal nőttek. A kínai adatokat ugyanakkor torzítja a holdújév időzítése: mivel az ünnep tavaly januárra esett, az idén későbbre tolódó munkaszünet miatt a vásárlások egy része már januárban realizálódott.
Régiós bontásban a Kínába irányuló export 32 százalékkal, az Európai Unióba irányuló pedig 29,6 százalékkal nőtt, miközben az Egyesült Államokba tartó szállítások 5 százalékkal csökkentek. Az amerikai piacra irányuló autóexport értéke 9,9 százalékkal esett vissza, ugyanakkor a leszállított járművek darabszáma mindössze 0,8 százalékkal mérséklődött.
Ez az eltérés arra enged következtetni, hogy a japán autógyártók árcsökkentéssel igyekeznek ellensúlyozni az amerikai vámok hatását és megőrizni piaci részesedésüket, ami a haszonkulcsok szűküléséhez vezet.
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy
a mesterséges intelligencia gyors térhódítása idén is támogathatja a globális árukereskedelmet, ellensúlyozva az amerikai vámok okozta nehézségeket.
Minami Takesi, a Norinchukin Research Institute vezető közgazdásza szerint a friss adatok megerősítik, hogy
az amerikai vámok hatása egyelőre csekély, a gyenge jen pedig továbbra is segíti a japán exportőröket.
Japán és az Egyesült Államok jelenleg a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás végrehajtásán dolgozik. A megállapodás egyik kulcseleme Tokió vállalása az amerikai befektetések növelésére. Ennek első lépéseként a szigetország 36 milliárd dollárt fektet amerikai olaj-, gáz- és a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal kapcsolatos projektekbe, ami az összesen 550 milliárd dolláros kötelezettségvállalás első részlete. A bejelentés Takaicsi Szanae miniszterelnök márciusra tervezett washingtoni látogatását készíti elő.
A jen januárban átlagosan 156,91-es árfolyamon forgott a dollárral szemben. Mivel ez a szint alig tért el az egy évvel korábbitól, az árfolyamváltozás hatása ezúttal mérsékeltnek bizonyult. Történelmi összevetésben ugyanakkor a japán fizetőeszköz továbbra is gyenge – a dollár húszéves átlaga 111,93 jen –, ami szerkezeti szempontból kedvez az exporttevékenységnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Igyekeznek csökkenteni a Kínától való függést.
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget
Most érdemes figyelni a számlákat.
Robin Hood és a kormány
Terták Elemér írása.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Kiteríti lapjait az olajcég.
Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát
Lengyelek is a megrendelők között.
Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Ciklon közeledik hazánk felé.
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Innen szerzi be Putyin a fontos alkatrészeket.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?