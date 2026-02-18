  • Megjelenítés
Meglepő adatok érkeztek: fittyet hány a japán gazdaság az amerikai vámokra
Portfolio
Japán exportja több mint három éve nem látott ütemben bővült januárban. A növekedést elsősorban a mesterséges intelligenciához köthető félvezetők iránti kereslet hajtotta, miközben az Egyesült Államokba irányuló járműkivitel visszaesett - jelentette a Bloomberg.

A teljes exportérték éves összevetésben 16,8 százalékkal emelkedett. Ez 2022 novembere óta a legmarkánsabb bővülés, amely jelentősen felülmúlta az elemzők által várt 13 százalékos konszenzust. A félvezetők és egyéb elektronikai alkatrészek kivitele közel 40 százalékkal ugrott meg; ezen belül a Kínába irányuló szállítások 51,7 százalékkal nőttek. A kínai adatokat ugyanakkor torzítja a holdújév időzítése: mivel az ünnep tavaly januárra esett, az idén későbbre tolódó munkaszünet miatt a vásárlások egy része már januárban realizálódott.

Régiós bontásban a Kínába irányuló export 32 százalékkal, az Európai Unióba irányuló pedig 29,6 százalékkal nőtt, miközben az Egyesült Államokba tartó szállítások 5 százalékkal csökkentek. Az amerikai piacra irányuló autóexport értéke 9,9 százalékkal esett vissza, ugyanakkor a leszállított járművek darabszáma mindössze 0,8 százalékkal mérséklődött.

Ez az eltérés arra enged következtetni, hogy a japán autógyártók árcsökkentéssel igyekeznek ellensúlyozni az amerikai vámok hatását és megőrizni piaci részesedésüket, ami a haszonkulcsok szűküléséhez vezet.

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatója korábban úgy nyilatkozott, hogy

a mesterséges intelligencia gyors térhódítása idén is támogathatja a globális árukereskedelmet, ellensúlyozva az amerikai vámok okozta nehézségeket.

Minami Takesi, a Norinchukin Research Institute vezető közgazdásza szerint a friss adatok megerősítik, hogy

az amerikai vámok hatása egyelőre csekély, a gyenge jen pedig továbbra is segíti a japán exportőröket.

Japán és az Egyesült Államok jelenleg a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás végrehajtásán dolgozik. A megállapodás egyik kulcseleme Tokió vállalása az amerikai befektetések növelésére. Ennek első lépéseként a szigetország 36 milliárd dollárt fektet amerikai olaj-, gáz- és a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal kapcsolatos projektekbe, ami az összesen 550 milliárd dolláros kötelezettségvállalás első részlete. A bejelentés Takaicsi Szanae miniszterelnök márciusra tervezett washingtoni látogatását készíti elő.

A jen januárban átlagosan 156,91-es árfolyamon forgott a dollárral szemben. Mivel ez a szint alig tért el az egy évvel korábbitól, az árfolyamváltozás hatása ezúttal mérsékeltnek bizonyult. Történelmi összevetésben ugyanakkor a japán fizetőeszköz továbbra is gyenge – a dollár húszéves átlaga 111,93 jen –, ami szerkezeti szempontból kedvez az exporttevékenységnek.

Trader

