Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt
Vita az amerikai jegybanknál, már a kamatemelés sem kizárt

A Fed egyelőre kivár, de a háttérben komoly vita zajlik. Nemcsak a kamatcsökkentés időzítése kérdés, hanem már az is felmerült, hogy akár emelés is jöhet, ha az infláció nem csökken, írja a CNBC.

A januári jegybanki jegyzőkönyv alapján

az amerikai Fed nem siet újabb kamatcsökkentéssel.

A döntéshozók többsége szerint előbb egyértelmű bizonyíték kell arra, hogy az infláció tartósan csökken. Addig inkább stabilan tartanák a kamatszintet.

A vita azonban mélyebb, mint korábban. Egyes jegybankárok további lazítást támogattak volna, mások viszont azt szerették volna, ha a közlemény egyértelműen kimondja, hogy

a következő lépés akár kamatemelés is lehet.

Többen egy úgynevezett kétirányú kommunikációt támogattak volna, amely szerint ha az infláció a cél fölött marad, akkor emelés is indokolt lehet.

A Fed tavaly három egymást követő lépésben csökkentette a kamatot, így az jelenleg 3,5 és 3,75 százalék között áll. Az infláció nagyjából 3 százalék körül mozog, ami még mindig magasabb a célnál, bár egyes mutatók javulást jeleznek. A munkaerőpiac közben vegyes képet mutat, a munkanélküliség alacsony, de a foglalkoztatás bővülése lassul.

A piac most arra számít, hogy a következő kamatcsökkentés nyár elején jöhet, majd ősszel újabb lépés következhet.

A jegyzőkönyv alapján azonban már nem egyirányú a pálya, ha az infláció nem hűl, a Fed akár újra szigoríthat is.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Trader

