Drasztikus döntést hozott a nagy amerikai egyetem

A korlátozás nem csupán az egyetemi infrastruktúrára terjed ki. Az intézmény honlapján közzétett tájékoztatás szerint minden teljes és részmunkaidős oktató, alkalmazott, kutató, ösztöndíjas és gyakornok számára tilos a Shein, a TikTok, valamint egyéb tiltólistás technológiák használata.
A tilalom azokra a személyes eszközökre is vonatkozik, amelyeket egyetemi munkavégzésre használnak, továbbá a szabályozás a diákmunkásokra is érvényes.
A Shein ellen jelenleg is vizsgálatot folytat a texasi főügyész hivatala etikátlan munkaügyi gyakorlatok és nem biztonságos termékek forgalmazása, illetve az ezekkel kapcsolatos lehetséges jogsértések miatt. A fast fashion piac egyik meghatározó szereplője az Egyesült Államokat tekinti legfontosabb piacának. Donald Trump vámintézkedései ellenére a vállalat tavaly az amerikai kiskereskedelmi forgalom 1,7 százalékát birtokolta.
Abbott kormányzó eredetileg 2022-ben adta ki a rendeletet, amely akkor még kizárólag a TikTokra vonatkozott. Idén januárban azonban további 26 vállalattal bővült a tiltólista, amelyre többek között a DeepSeek, a Xiaomi, az Alipay és a Baidu is felkerült. A kormányzó közleménye szerint az ellenséges szereplők a mesterséges intelligencián és egyéb alkalmazásokon keresztül gyűjtenek felhasználói adatokat, amelyeket később visszaélésekre és manipulációra használhatnak fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
