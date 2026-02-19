Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Az autósok örömére az elmúlt hónapokban kedvezően alakultak a magyarországi üzemanyagárak, a benzin és a dízel jegyzése is csökkenő trend mentén halad, "szinte" már nem is emlékszünk a 600 forintos árakra. Jelenleg a benzin literéért 564 forintot, a dízelért pedig 576 forintot kell adni.
A kedvező és ingerszegény múltbeli árcsökkenés azonban nem záloga a jövőbeli mozgásoknak:
nagyon könnyű most belelátni egy meredek felpattanást a hazai üzemanyagárakba.
Drágulás jöhet a Barátság-vezeték kiesése miatt
Hogy miért nem kizárt egy jelentős drágulás a kutakon, arra nagyon röviden ez a válasz: mert leállt a Barátság-vezetéken az olajszállítás.
Mint ismert, hétfőn tájékoztatott arról a Mol, hogy 250 ezer tonna kőolaj felhasználását kérte a magyar stratégiai készletből, hogy biztosítsa a Dunai Finomító ellátását, a cég a szlovák kormányt is hasonló kéréssel kereste meg. A stratégiai tartalékokhoz azért kíván hozzányúlni a Mol, mert
a január 27-i orosz katonai csapás következtében megsérült Barátság kőolajvezetéken nem érkezik nyersolaj Ukrajna felől.
A Mol jelezte, hogy az ellátási hiány pótlására elkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását finomítóiba, azonban a tengeri szállításnak hosszabb az átfutási ideje, miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, aztán a kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol-csoport finomítóiba.
A kialakult helyzetben talán az a három legfontosabb kérdés, hogy
- a Barátság-vezeték potenciális huzamosabb kiesése esetén vajon tudja-e biztosítani a Mol belső finomítóihoz szükséges napi 40 ezer tonnás (évi 14 millió tonna) kapacitást a horvát Janaf rendszere,
- és ha igen, akkor ezt milyen áron fogják tenni, illetve
- a vélhetően csökkent kapacitás mellett üzemelő finomítás miatt mennyivel emelkedhet meg a hazai üzemanyagár?
Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője szerint a friss helyzetben legalább 5%-kal nőni fog a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagár ahhoz képest, ha nem lenne ellátási zavar a Barátság kőolajvezetéken.
A jelenlegi árak mellett
EZ 25-30 FORINTOS LITERENKÉNTI DRÁGULÁST JELENTENE, AMIVEL MÁR VÉLHETŐEN LÁTVÁNYOSAN ELSZAKADNA A RÉGIÓS ÁTLAGÁRTÓL A BENZINNEK ÉS A DÍZELNEK IS A JEGYZÉSE.
Ma pedig Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy interjúban rámutatott: a mi régiónkban az orosz olajról való leválás technológiai okokból a piac 10 százalékának kiesését jelentené, ami termékhiányhoz és áremelkedéshez vezet.
Egy átlagosnak mondható, 40-60 literes benzintank teljes feltöltése esetén ez az előrevetített árugrás kb. 1375 forintos drágulást jelenthet. Ezért önmagában még nem feltétlenül éri meg egy átlagos fogyasztó számára a külföldi tankolás.
A jelentős drágulás mindenesetre erősen valószínűsíthető, ha tisztán a piaci folyamatokat nézzük - igen ám, de a hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Ezt a logikát ma Gulyás Gergely is megerősítette, miután a mai kormányinfón újságírói felvetésre válaszolva jelezte: a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak.
Mindezek ismeretében nem kizárt, hogy így vagy úgy,
de a Mol lesz kénytelen "lenyelni" a piaci árak emelkedését, és annak csak egy kis része jut el a fogyasztókhoz.
Ezek persze mind találgatások, de most nézzük meg, hogy honnan indulunk: jelenleg drága a magyar benzin a régióban?
Az üzemanyagárstop piactorzító hatásaival többek között itt foglalkoztunk részletesen.
Most még nem drága a magyar benzin
Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)
Ebben a közegben
A BENZIN ESETÉBEN csak egy forinttal drágább a hazai piac az átlagnál,
míg a dízelnél 2 forinttal az átlagos szint alatt van a hazai ár.
Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.
Jelenleg tehát nem kell markáns kormányzati intézkedésektől tartani,
hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel. De - ahogy azt láthattuk - egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
