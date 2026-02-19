  • Megjelenítés
Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett
Gazdaság

Gyűlnek a viharfelhők a benzinkutak felett

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az elmúlt hónapokban egyre olcsóbban tankolhattak a magyar autósok, de nem kizárt, hogy ez hamaron megváltozik: ugyanis több mint három hete leállt a Barátság-vezetéken az olajszállítás, a helyzet odáig fajult, hogy a Mol a stratégiai készlet egy részének felhasználását kérte. Az üggyel kapcsolatban számos kérdés felmerül, de a legfontosabb, szinte mindenkit érő ez: mennyivel drágulhat a benzin ára a következő időszakban? És ha nagyon megugrik a jegyzés, akkor hirtelen ki fogunk lógni a régiós mezőnyből, és megéri majd külföldre menni tankolni?

Az autósok örömére az elmúlt hónapokban kedvezően alakultak a magyarországi üzemanyagárak, a benzin és a dízel jegyzése is csökkenő trend mentén halad, "szinte" már nem is emlékszünk a 600 forintos árakra. Jelenleg a benzin literéért 564 forintot, a dízelért pedig 576 forintot kell adni.

A kedvező és ingerszegény múltbeli árcsökkenés azonban nem záloga a jövőbeli mozgásoknak:

nagyon könnyű most belelátni egy meredek felpattanást a hazai üzemanyagárakba.

Drágulás jöhet a Barátság-vezeték kiesése miatt

Hogy miért nem kizárt egy jelentős drágulás a kutakon, arra nagyon röviden ez a válasz: mert leállt a Barátság-vezetéken az olajszállítás.

Még több Gazdaság

Rossz hírt kapott a Google robottaxis cége

Hamarosan sarkvidéki levegő zúdul be az országba: ez vár ránk a következő napokban

Egy darabig nem nyit ki Budapest ikonikus étterme

Mint ismert, hétfőn tájékoztatott arról a Mol, hogy 250 ezer tonna kőolaj felhasználását kérte a magyar stratégiai készletből, hogy biztosítsa a Dunai Finomító ellátását, a cég a szlovák kormányt is hasonló kéréssel kereste meg. A stratégiai tartalékokhoz azért kíván hozzányúlni a Mol, mert

a január 27-i orosz katonai csapás következtében megsérült Barátság kőolajvezetéken nem érkezik nyersolaj Ukrajna felől.

A Mol jelezte, hogy az ellátási hiány pótlására elkezdte a tengeri úton érkező kőolaj szállítását finomítóiba, azonban a tengeri szállításnak hosszabb az átfutási ideje, miatt ez az alternatív ellátási útvonal fokozatosan valósul meg, az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, aztán a kőolaj további 5-12 nap alatt jut el a Mol-csoport finomítóiba.

A kialakult helyzetben talán az a három legfontosabb kérdés, hogy

  • a Barátság-vezeték potenciális huzamosabb kiesése esetén vajon tudja-e biztosítani a Mol belső finomítóihoz szükséges napi 40 ezer tonnás (évi 14 millió tonna) kapacitást a horvát Janaf rendszere,
  • és ha igen, akkor ezt milyen áron fogják tenni, illetve
  • a vélhetően csökkent kapacitás mellett üzemelő finomítás miatt mennyivel emelkedhet meg a hazai üzemanyagár?

Pletser Tamás, az Erste energetikai szakértője szerint a friss helyzetben legalább 5%-kal nőni fog a magyarországi kiskereskedelmi üzemanyagár ahhoz képest, ha nem lenne ellátási zavar a Barátság kőolajvezetéken.

A jelenlegi árak mellett

EZ 25-30 FORINTOS LITERENKÉNTI DRÁGULÁST JELENTENE, AMIVEL MÁR VÉLHETŐEN LÁTVÁNYOSAN ELSZAKADNA A RÉGIÓS ÁTLAGÁRTÓL A BENZINNEK ÉS A DÍZELNEK IS A JEGYZÉSE.

Ma pedig  Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy interjúban rámutatott:  a mi régiónkban az orosz olajról való leválás technológiai okokból a piac 10 százalékának kiesését jelentené, ami termékhiányhoz és áremelkedéshez vezet.

Egy átlagosnak mondható, 40-60 literes benzintank teljes feltöltése esetén ez az előrevetített árugrás kb. 1375 forintos drágulást jelenthet. Ezért önmagában még nem feltétlenül éri meg egy átlagos fogyasztó számára a külföldi tankolás.

A jelentős drágulás mindenesetre erősen valószínűsíthető, ha tisztán a piaci folyamatokat nézzük - igen ám, de a hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Ezt a logikát ma Gulyás Gergely is megerősítette, miután a mai kormányinfón újságírói felvetésre válaszolva jelezte: a kormány korábban már élt ezzel az eszközzel, és ha az áremelkedés indokolttá teszi, minden rendelkezésre álló intézkedést megfontolnak.

Mindezek ismeretében nem kizárt, hogy így vagy úgy,

de a Mol lesz kénytelen "lenyelni" a piaci árak emelkedését, és annak csak egy kis része jut el a fogyasztókhoz.

Ezek persze mind találgatások, de most nézzük meg, hogy honnan indulunk: jelenleg drága a magyar benzin a régióban?

Az üzemanyagárstop piactorzító hatásaival többek között itt foglalkoztunk részletesen.

Most még nem drága a magyar benzin

Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)

Ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN csak egy forinttal drágább a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél 2 forinttal az átlagos szint alatt van a hazai ár.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

Jelenleg tehát nem kell markáns kormányzati intézkedésektől tartani,

hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel. De - ahogy azt láthattuk - egyáltalán nem biztos, hogy ez így is marad.

Kapcsolódó cikkünk

Megtörte a csendet a Mol: pontról pontra cáfolta a megdöbbentő állításokat

Drága a magyar benzin? A korrekt válasz: attól függ

Most még olcsó a benzin Magyarországon – De két nagyon rossz hírünk is van

Öt éve nem történt ilyen a magyar benzinkutakon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Jön az újabb havazás: 30 centi hó eshet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility