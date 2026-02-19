  • Megjelenítés
Hamarosan sarkvidéki levegő zúdul be az országba: ez vár ránk a következő napokban

A mai nap hazánkat elérte a napokkal ezelőtt előrejelzett mediterrán ciklon, amely téli fordulatot hoz Magyarország időjárásában. Első körben azonban a ciklon enyhébb légtömegek érkeznek majd átmenetileg. Holnap viszont a ciklon hátoldalán hideg, sarkvidéki levegő zúdul be az országba - számolt be a HungaroMet időjárás-előrejelzésében.

A mai nap folyamán a ciklon előoldalán már a dunántúl felől csapadékzóna érte el Magyarországot, amely több térségben is havazást, havas esőt okozott, dél felől azonban egyre többfelé váltott felhőre a csapadék.

Időjárás csütörtökön

A csapadékzóna csütörtök éjszaka egyre inkább halad majd kelet felé, amelyből kifolyólag egyre többfelé várható majd eső, havas eső, ugyanis a minimumhőmérséklet az ország döntő részében fagypont felett, 0 és 6 Celsius-fok között alakul majd.

Az északi-középhegységben, valamint az éjszaka folyamán a Dunántúlon is egyre többelé válthat havazásba a csapadék.

Reggelig ezen tájakon alakulhat ki vastagabb hóréteg,

az északnyugat-dunántúlon pedig holnap délelőtt, kora délután is folytatódik majd a havazás.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás pénteken

Holnap napközben

fokozatosan dél felé tolódik majd a halmazállapot-váltás határa, keleten pedig lesznek olyan térségek, ahol tartós esőzés várható.

Az észak-keletire, északira forduló szél hajnalra egyre nagyobb területen megerősödik majd, így különösen az Északnyugat-Dunántúlon és észak-keleten viharos széllökések is kialakulhatnak, így megnő a hófúvás veszélye is.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás szombaton

A ciklon szombaton elhagyja majd az országot, azonban a keleti országrészekben átmenetileg okozhat még hószállingózást.

Kép forrása: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

