Riasztó előrejelzés érkezett: hamarosan luxuscikk lehet a reggeli kávé, mutatjuk az okokat

A Climate Central elemzése a kávétermő régiókban vizsgálta a 30 °C feletti napok számát a 2021 és 2025 közötti időszakban, majd ezeket az adatokat összevetette egy hipotetikus, szén-dioxid-kibocsátás nélküli világ modelljével. Az eredmények riasztóak.

A világ kávéellátásának 75 százalékát biztosító öt legnagyobb termelő országban az éghajlatváltozás évente átlagosan 57 többlet hőségnapot okoz.

A legrosszabb helyzetben El Salvador van 99 többletnappal, de a globális termelés 37 százalékát adó Brazíliában 70, a kávé őshazájának számító Etiópiában pedig 34 nappal lépték túl többször a kritikus hőmérsékleti küszöböt.

A kávécserjék – különösen a legértékesebb arabica fajta – fejlődése 30 °C felett már akadályokba ütközik. Etiópiában több mint négymillió háztartás megélhetése függ a kávétermesztéstől, amely az ország exportbevételeinek közel harmadát adja. Az Oromia Kávétermelők Szövetkezetének vezetője, Dejene Dadi szerint az etióp arabica különösen érzékeny a közvetlen napfényre. Megfelelő árnyékolás nélkül a cserjék kevesebb termést hoznak, és fogékonyabbá válnak a betegségekre.

A klímaváltozás az árakat is felhajtja. A Világbank adatai szerint az arabica és a robusta kávébab ára 2023 és 2025 között közel a kétszeresére emelkedett, 2025 februárjában pedig történelmi csúcsot döntött. Mindezt úgy, hogy világszerte naponta mintegy kétmilliárd csésze kávét fogyasztanak.

Az alkalmazkodáshoz szükséges klímafinanszírozás ugyanakkor szinte teljesen hiányzik. A kávé 60–80 százalékát kisgazdaságok termelik, ám egy tavalyi tanulmány szerint 2021-ben

ezek a gazdálkodók a szükséges forrásoknak mindössze 0,36 százalékát kapták meg.

Az Oromia szövetkezet saját eszközökkel próbálkozik. Energiatakarékos tűzhelyeket osztottak szét a tagok között, hogy visszaszorítsák az erdőirtást azokon a területeken, amelyek természetes árnyékot biztosítanak az ültetvényeknek.

A kávéellátás biztosításához a kormányoknak cselekedniük kell a klímaváltozás ügyében

– mondta Dadi.

Címlapkép forrása: Shutterstock