Riasztó előrejelzés érkezett: hamarosan luxuscikk lehet a reggeli kávé, mutatjuk az okokat

A Climate Central elemzése a kávétermő régiókban vizsgálta a 30 °C feletti napok számát a 2021 és 2025 közötti időszakban, majd ezeket az adatokat összevetette egy hipotetikus, szén-dioxid-kibocsátás nélküli világ modelljével. Az eredmények riasztóak.
A világ kávéellátásának 75 százalékát biztosító öt legnagyobb termelő országban az éghajlatváltozás évente átlagosan 57 többlet hőségnapot okoz.
A legrosszabb helyzetben El Salvador van 99 többletnappal, de a globális termelés 37 százalékát adó Brazíliában 70, a kávé őshazájának számító Etiópiában pedig 34 nappal lépték túl többször a kritikus hőmérsékleti küszöböt.
A kávécserjék – különösen a legértékesebb arabica fajta – fejlődése 30 °C felett már akadályokba ütközik. Etiópiában több mint négymillió háztartás megélhetése függ a kávétermesztéstől, amely az ország exportbevételeinek közel harmadát adja. Az Oromia Kávétermelők Szövetkezetének vezetője, Dejene Dadi szerint az etióp arabica különösen érzékeny a közvetlen napfényre. Megfelelő árnyékolás nélkül a cserjék kevesebb termést hoznak, és fogékonyabbá válnak a betegségekre.
A klímaváltozás az árakat is felhajtja. A Világbank adatai szerint az arabica és a robusta kávébab ára 2023 és 2025 között közel a kétszeresére emelkedett, 2025 februárjában pedig történelmi csúcsot döntött. Mindezt úgy, hogy világszerte naponta mintegy kétmilliárd csésze kávét fogyasztanak.
Az alkalmazkodáshoz szükséges klímafinanszírozás ugyanakkor szinte teljesen hiányzik. A kávé 60–80 százalékát kisgazdaságok termelik, ám egy tavalyi tanulmány szerint 2021-ben
ezek a gazdálkodók a szükséges forrásoknak mindössze 0,36 százalékát kapták meg.
Az Oromia szövetkezet saját eszközökkel próbálkozik. Energiatakarékos tűzhelyeket osztottak szét a tagok között, hogy visszaszorítsák az erdőirtást azokon a területeken, amelyek természetes árnyékot biztosítanak az ültetvényeknek.
A kávéellátás biztosításához a kormányoknak cselekedniük kell a klímaváltozás ügyében
– mondta Dadi.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megérte ide tenni a pénzt: agyonverték az inflációt a nyugdíjpénztári befektetések
Minden mutató szerint szárnyal az öngondoskodási szektor.
Feszült helyzet: lopakodó bombázókat és repülőgép-hordozókat vezényeltek a térségbe, napok kérdése az újabb háború
Lassan minden csavar a helyére kerül.
Hiába a nagy növekedés, mégis összeomlott a tőzsdén a használtautós cég árfolyama
15 százalékos mínusz.
Őszinte beismerést tett az egyik legnagyobb AI-guru: "elképesztő a fejlődés"
Interjút adott Sam Altman.
Jogosulatlan követelésvásárlót kapcsolt le az MNB
A társaság a megszerzett követeléscsomagot azóta már maga is továbbértékesítette.
Érkezik a plusz bevétel a családokhoz, a saját jóllétükre is érdemes költeni belőle
Előtérben a célzott öngondoskodás.
Olyan bolygót találtak a világűrben, ami a tudósok szerint nem is létezhetne
Boríthat mindent, amit a bolgyók keletkezéséről sejtettünk.
Elárulta Zelenszkij: erről beszélne Putyinnal, ha leülnének szemtől szemben – Van egy téma, amit kerülne
Szerinte ő jobban ismeri Oroszországot, mint Putyin Ukrajnát.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?