Újabb bivalyerős aukció: megint kapkodtak a magyar kötvényekért a befektetők

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Összességében az adósságkezelő a tervezett 70 helyett 160 milliárd forintnyi forrást vont be.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 121,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 487% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,44% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,46% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 128,6 milliárd forint volt, így a lefedettség 514% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,15% között szórt, az átlaghozam 6,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 90,7 milliárd forint volt, így a lefedettség 454% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,02% és 6,06% között szórt, az átlaghozam 6,04% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.

Összességében tehát

a kirobbanó keresletre reagálva a tervezett 70 helyett 160 milliárd forintnyi kötvényt adott el Magyarország.

Az elmúlt hetekben nem a mostani volt az első hasonlóan erős aukció, a jelek szerint a befektetők szeretik a magyar állampapírokat.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-02-19 10Y 2035/A 25 000 121 800 60 000 6,48 6,46 6,44 2026-02-19 5Y 2031/B 25 000 128 600 60 000 6,15 6,14 6,13 2026-02-19 3Y 2029/C 20 000 90 700 40 000 6,06 6,04 6,02 2026-02-17 3M D260624 30 000 58 009 45 000 6,10 6,07 5,90 2026-02-12 15Y 2041/A 15 000 59 050 30 000 6,80 6,77 6,69 2026-02-12 20Y 2051/G 15 000 65 860 30 000 6,99 6,95 6,88 2026-02-12 12M D270217 30 000 43 414 30 000 6,01 5,99 5,95 2026-02-11 6M D260819 30 000 46 897 30 000 6,09 6,06 6,00 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Roberto Nencini