Újabb bivalyerős aukció: megint kapkodtak a magyar kötvényekért a befektetők

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 121,8 milliárd forint volt, így a lefedettség 487% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,44% és 6,48% között szórt, az átlaghozam 6,46% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 128,6 milliárd forint volt, így a lefedettség 514% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 60 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,15% között szórt, az átlaghozam 6,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 5 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 1 ponttal volt nagyobb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 90,7 milliárd forint volt, így a lefedettség 454% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,02% és 6,06% között szórt, az átlaghozam 6,04% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 6 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. A ma kialakult értékesítési átlaghozam pontosan megegyezik az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamával.
Összességében tehát
a kirobbanó keresletre reagálva a tervezett 70 helyett 160 milliárd forintnyi kötvényt adott el Magyarország.
Az elmúlt hetekben nem a mostani volt az első hasonlóan erős aukció, a jelek szerint a befektetők szeretik a magyar állampapírokat.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-02-19
|10Y
|2035/A
|25 000
|121 800
|60 000
|6,48
|6,46
|6,44
|2026-02-19
|5Y
|2031/B
|25 000
|128 600
|60 000
|6,15
|6,14
|6,13
|2026-02-19
|3Y
|2029/C
|20 000
|90 700
|40 000
|6,06
|6,04
|6,02
|2026-02-17
|3M
|D260624
|30 000
|58 009
|45 000
|6,10
|6,07
|5,90
|2026-02-12
|15Y
|2041/A
|15 000
|59 050
|30 000
|6,80
|6,77
|6,69
|2026-02-12
|20Y
|2051/G
|15 000
|65 860
|30 000
|6,99
|6,95
|6,88
|2026-02-12
|12M
|D270217
|30 000
|43 414
|30 000
|6,01
|5,99
|5,95
|2026-02-11
|6M
|D260819
|30 000
|46 897
|30 000
|6,09
|6,06
|6,00
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Roberto Nencini
Riasztó előrejelzés érkezett: hamarosan luxuscikk lehet a reggeli kávé, mutatjuk az okokat
Gyorsan kell változtatni.
Meglepő, hol épült a legtöbb lakás az országban: ezek a megyék kerültek az élre
A KSH közzétette 2025 első kilenc havi adatát.
132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank
Pedig 100 milliárd forintnyi különadót fizettek be az államkasszába.
Komoly segítséget kaphatnak a magyar cégek az ESG-jelentés elkészítéséhez
Molnár Csaba Gáborral, a SZTFH ESG vezetőjével beszélgettünk a Checklistben.
Kész, vége: összeomlott a csúcsgasztronomia
Itt vannak az okok.
Közel ezer járművet cserél le idén a Waberer's
Folytatódik a flottamegújítás.
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
Van, aki növeli az exportot.
Hírszerzési vezetők árulták el, mi járhat Putyin fejében: színjáték az egész tárgyalósdi? – Erre mehet ki a játék
Azt is elmondták, hogy idén lezárható-e a háború.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Tartozás elévülése 2014 előtt és után
A banki tartozások elévülése a polgári jog egyik legfontosabb intézménye a magyar jogrendszerben, amellyel az adósok és örököseik bátran élhetnek. Nem kiskapu, nem trükközés. Ebben a cik
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?