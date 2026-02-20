Elképesztő számok jöttek Amerikából

A Kereskedelmi Minisztérium előzetes becslése szerint a bruttó hazai termék (GDP) az előző negyedévhez viszonyítva, évesített ütemben 1,4 százalékkal nőtt az utolsó negyedévben.
Ez jelentősen elmarad az elemzők által várt 3,0 százalékos bővüléstől, illetve a harmadik negyedévben mért 4,4 százalékos növekedéstől.
A szövetségi kormányzati kiadások 16,6 százalékos ütemben estek vissza, ami 1972 óta a legnagyobb negyedéves csökkenésnek számít.
csak Ez a tényező önmagában 1,15 százalékponttal fogta vissza a GDP-növekedést.
A Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) becslése szerint a kiesett kibocsátás nagy része az első negyedévben visszapótlódik, bár 7–14 milliárd dollárnyi érték végleg elveszhet.
A szövetségi kormányzati hatásoktól eltekintve a gazdaság összességében ellenállónak bizonyult. A GDP több mint kétharmadát adó lakossági fogyasztás 2,4 százalékos ütemben bővült. Bár ez elmarad a harmadik negyedévi 3,5 százaléktól, továbbra is stabil keresletre utal. Az elemzők szerint a költéseket főként a magasabb jövedelmű háztartások generálják, miközben az infláció csökkenti a vásárlóerőt, ami a megtakarítási ráta romlásában is megmutatkozik.
A Trump-kormány adócsökkentéseinek köszönhetően idén nagyobb adó-visszatérítések várhatók, ami további lökést adhat a fogyasztásnak.
Az üzleti szféra szellemitulajdon-termékekre fordított beruházásai 7,4 százalékos ütemben ugrottak meg, elsősorban a mesterséges intelligenciához (MI) kapcsolódó kutatás-fejlesztés hatására.
Elemzői becslések szerint az MI-szektor – beleértve az adatközpontokat, félvezetőket, szoftvereket és a K+F-et – 2025 első három negyedévében a GDP-növekedés harmadáért felelt.
Ez érdemben ellensúlyozta a kivetett vámok és a bevándorlás szigorításának negatív gazdasági hatásait.
Az inflációs adatok ugyanakkor aggodalomra adnak okot. A Fed által kiemelten figyelt személyes fogyasztási kiadások árindexe (PCE) decemberben havi szinten 0,4 százalékkal emelkedett, éves alapon pedig 2,9 százalékra gyorsult. A változékony élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó mag-PCE-mutató szintén 0,4 százalékkal nőtt havi összevetésben, éves szinten pedig elérte a 3,0 százalékot. Mindkét adat meghaladta a piaci várakozásokat. Bár a januári fogyasztóiár-jelentés mérsékelt növekedést mutatott, a szolgáltatások inflációja tapadósnak bizonyult. A Barclays elemzője szerint a jogi szolgáltatások ára egyetlen hónap alatt 12 százalékkal ugrott meg januárban, ami önmagában mintegy 10 bázisponttal járulhat hozzá a mag-PCE-inflációhoz. A szakértők arra számítanak, hogy a januári mag-PCE havi szinten akár 0,4 százalékkal is nőhet, ami éves szinten 3,1 százalékos rátát jelentene.
Donald Trump a közösségi médiában bírálta a leállás GDP-re gyakorolt hatását, és alacsonyabb kamatokat követelt. A közgazdászok többsége azonban nem számít kamatvágásra a Fed június 16–17-i ülése előtt. Az Oxford Economics vezető amerikai elemzője szerint a gazdaság és a munkaerőpiac stabilizálódása, valamint a tartósan magas infláció miatt a jegybank várhatóan hosszabb szünetet tart a lazítási ciklusban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
