Nagy dolgok készülödnek a dollárban a Goldman Sachs volt stratégája szerint

A dollár egy 18 éves trendvonal szélén táncol, de ami ennél is fontosabb, hogy a dollár elkezdett teljesen másképpen viselkedni a bejövő adatokra. Ez pedig sokszor a nagy változások előjele. Most a korábbi Goldman Sachs stratéga mondja el, hogy merre felé kell tapogatózni.

Az utóbbi időnen nagyon furcsán viselkedik a dollár az amerikai adatok után.

A mozgások sokszor ellenmondanak az eddigi törvényszerűségeknek.

Mi van akkor, ha egy valódi rezsimváltás szélén vagyunk?

