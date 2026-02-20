  • Megjelenítés
Olyan tél csapott le, hogy Magyarország szomszédjában le kellett állítani a főváros repterét
MTI
Visszatért a kemény tél Ausztriába, ahol az időjárás miatt ideiglenesen le kellett zárni a bécsi repteret, valamint az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták.

Peter Kleemann a schwechati repülőtér szóvivője bejelentette, hogy átmenetileg fennakadásokra kell számítani:

A jelenlegi helyzet alapján 9 órától újra lehetővé válnak egyes felszállások, 10 órától pedig a leszállások is. Továbbra is késésekre kell számítani

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy az utasok a légitársaságuknál érdeklődhetnek a járatuk állapotáról. Arra kérte az utazóközönséget, hogy ne menjenek ki a reptérre, ha a járatukat törölték. A beérkező járatokat más repterekre irányították át.

A heves havazás a közúti forgalomban is fennakadásokat okozott, számos balesetet jelentettek az utakról.

Az A21-es autópályát az éjszaka folyamán mindkét irányban lezárták.

Alsó-Ausztriában az A1-es autópályán is több baleset történt, ezért a hatóságok közlése szerint ezen a pályán jelenleg szakaszos lezárások vannak érvényben. Az alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket. A lavinafigyelő szolgálat munkatársa, Matthias Walcher szerint a nyugat-tiroli régióban akár 50 centiméter friss hó is hullhatott péntekre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

