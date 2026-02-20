Rekordtöbblettel zárt januárban a brit költségvetés

Nagy-Britannia minden eddiginél nagyobb januári költségvetési többletet ért el: az államháztartás bevételei a vártnál jobban megugrottak, miközben az adósságszolgálat költségei csökkentek. A pluszt különösen a tőkenyereségadó (capital gains tax) szokatlanul erős beáramlása húzta.

Nagy-Britannia rekord nagyságú költségvetési többletet könyvelt el, miután a közpénzügyek szempontjából kiemelkedően erős hónapot tovább javított a tőkenyereségadó-bevételek megugrása és az alacsonyabb adósságkifizetések - írja a Bloomberg.

A januári hónapban a bevételek 30,4 milliárd fonttal haladták meg a kiadásokat, ami 15,9 milliárd fonttal nagyobb többlet, mint egy évvel korábban, derül ki a pénteken közzétett hivatalos statisztikákból. Az adat a 24 milliárd fontos piaci várakozást is felülmúlta.

Soha nem volt még ekkora havi többlet a költségvetésben.

Ezzel a költségvetési év első 10 hónapjában felhalmozott hiány 112,1 milliárd fontra mérséklődött, ami a brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (Office for Budget Responsibility, OBR) 120,4 milliárd fontos előrejelzésénél kedvezőbb, és némi mozgásteret ad Rachel Reeves pénzügyminiszternek.

Január hagyományosan a legnagyobb adóhónap az évben, mert az adófizetők a hónap végi határidő előtt rendezik az előző pénzügyi évhez kapcsolódó kötelezettségeiket. Idén azonban a bevételeket tovább növelte, hogy cégek és magánszemélyek eszközeladásokat hoztak előre, arra számítva, hogy a Munkáspárt első költségvetésében emelhetik a tőkenyereségadót.

