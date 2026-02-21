  • Megjelenítés
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát
4,3-as erősségű földrengés rázta meg Magyarországot, térképen mutatjuk az epicentrumát

Portfolio
Széles körben észlelt földrengés rázta meg Magyarországot ma kora délután, 13 óra 44 perckor. Az előzetes mérések szerint a rengés epicentruma Mosonmagyaróvártól mintegy 15 kilométerre volt - közölte a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

A szakemberek jelenleg is végzik a beérkezett adatok kézi kiértékelését, melynek célja a földmozgás pontos helyének, fészekmélységének, valamint magnitúdójának meghatározása.

Egy földrengéseket nyomon követő applikáció szerint

a földrengés Richter-skála szerinti értéke 4,5 volt,

mélysége pedig nagyjából 10 kilométer.

Ma, körülbelül 13:44-kor M=4,35 magnitúdójú földrengés pattant ki a szlovák-magyar határon, amelyet a hazai lakosság széles körben érzett. Az előzetes adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 km-re volt

- jelentette be a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.

