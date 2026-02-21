  • Megjelenítés
Lesújtó jelentést adott ki az Európai Bizottság a magyar államadósságról, lépni kell
Lesújtó jelentést adott ki az Európai Bizottság a magyar államadósságról, lépni kell

Rövid távon még nincs finanszírozási zavar, közép- és hosszú távon azonban tartósan emelkedő adósságpálya rajzolódik ki Magyarország számára: változatlan költségvetési politika mellett az államadósság aránya a következő évtized közepére meghaladhatja a GDP 100 százalékát, miközben a finanszírozási igény is fokozatosan nő. A jelenlegi trendek alapján az adósságdinamika nem stabilizálódik magától, a kamatterhek és a mérsékelt növekedés együtt egyre nagyobb alkalmazkodási kényszert vetítenek előre – állapítja meg az Európai Bizottság egy friss jelentése.

Rövid távon viszonylag kezelhető, közép- és hosszú távon viszont egyre kockázatosabb képet rajzol a magyar államadósságról az Európai Bizottság friss Debt Sustainability Monitor (DSM) jelentése. A következő néhány évben még működik a finanszírozási rendszer: a kormányzati bruttó finanszírozási igény – vagyis a lejáró adósság megújítása és az adott évi hiány finanszírozása együtt – 2026–2027-ben az Európai Bizottság számítása szerint nagyjából a GDP 15 százaléka körül alakul.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a piac kockázatmentesnek látná a helyzetet. 2025. december 31-én a magyar 10 éves államkötvény hozama 408 bázisponttal volt magasabb a német 10 éves Bundnál, vagyis érdemi felárat kellett fizetni a finanszírozásért. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozza: a magas hozamkülönbözet ellenére Magyarország kockázati megítélése továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában maradhat.

Arra is utalnak a Magyarországról szóló részben, hogy nincsenek finanszírozási problémák a kötvénypiacokon – amit vissza is igazolnak a 2026 elején látott aukciók is, ahol rendre két-háromszoros túljegyzés mellett lép ki a piacra az Államadósság Kezelő Központ. Ráadásul a jelentés lezárása óta javult a helyzet, a kedvező inflációs kép és a közelgő magyar várakozások piaci árazásának hatására lejjebb jöttek a hozamok – igaz, azok még mindig magasak. 

A DSM középtávú fő megállapítása viszont egyértelmű és kedvezőtlen képet fest: 

változatlan költségvetési politika mellett az adósságráta tartósan emelkedő pályára áll, és 2036-ig elérné a GDP 102,5 százalékát.

Ennek oka kettős: a költségvetés kamatfizetés nélkül is hiányos maradna, miközben 2027-től a kamat–növekedés–infláció együttes mérleghatása már nem csökkenti, hanem növeli az adósságot.

Alakul a kényszerpálya

A modell 2027-től változatlan fiskális politikával számol, ami azt jelenti, hogy a strukturális elsődleges egyenleg – vagyis az egyszeri tételektől és a gazdasági ciklustól megtisztított, kamatkiadás nélküli költségvetési egyenleg – nem javul érdemben. Az Európai Bizottság számítása szerint a mutató a társadalom elöregedésének hatásai miatt 0,9 százalékos GDP-arányos deficetet mutat majd, és ezen a szinten marad a következő évtizedben. A negatív érték azt jelzi: az állam a kamatfizetés figyelmen kívül hagyásával sem ér el többletet, hanem alaphelyzetben is hiánnyal működik.

Ez a kiindulópont meghatározza az adósságdinamikát. A bruttó GDP-arányos államadósság növekedése 2028 után felgyorsul: ekkor 76,7 százalék lesz, míg 2029-ben már 79,0, 2030-ban 81,5 százalék. 2033-ban eléri a 90,0 százalékot, 2036-ban pedig 102,5 százalékra emelkedik. A DSM szerint 2036 az adósságcsúcs éve az alappályán, amely azzal számol, hogy nem lesz változás a fiskális politikában, és több stresszforgatókönyvben is ez a fordulópont, csak magasabb adósságszint mellett.

Az adósságráta éves változását a DSM három fő tényezőre vezeti vissza: az elsődleges egyenlegre, az úgynevezett hógolyóhatásra és az állomány-beáramlás korrekciókra.

Előbbi végig negatív lesz: GDP-arányos 2027-ben -0,8 százalék, 2030-ban -1,1, 2034-ben -1,6, 2036-ban -2,1. Ez önmagában folyamatosan növeli az adósságot.

az államadósság-ráta éves változásának összetevőit mutatja az alappálya szerint Magyarország
A grafikon a magyar államadósság-ráta éves változásának összetevőit mutatja az alappályánál a GDP százalékában kifejezve. A bontás külön jelzi az elsődleges egyenleg deficit hozzájárulását (sötétkék oszlop), a kamatkiadások hatását (világoskék oszlop), a reálnövekedés adósságcsökkentő vagy -növelő szerepét (szürke oszlop), az infláció hatását (narancssárga oszlop), valamint az úgynevezett stock–flow kiigazítást (sárga oszlop). A fekete vonal a bruttó államadósság teljes éves változását mutatja, vagyis azt, hogy az egyes tényezők összeadódva milyen irányba és milyen mértékben mozgatják az adósságrátát. Forrás: Európai Bizottság, DSM.

A másik kulcstényező a hógolyóhatás, amely azt mutatja meg, hogy a kamatszint, a gazdasági növekedés és az infláció együttesen hogyan hat az adósságrátára. Ha a gazdaság nominális növekedése (reálnövekedés plusz infláció) meghaladja a kamatterhet, az adósságarány csökkenhet; ellenkező esetben emelkedik. Magyarország esetében 2026-ban a hógolyóhatás még adósságcsökkentő lesz, mínusz 0,8 százalékpontot faraghat le. 2027-ben azonban pozitívvá válik: 0,4, majd 2028-ban 1, 2029-ben 1,3, 2030-ban 1,4 százalékpont lesz, míg 2036-ban már 2,5 százalékpontra ugorhat. Vagyis a makrogazdasági és kamatkörnyezet önmagában is emeli az adósságrátát.

A hógolyóhatáson belül a kamatkomponens a meghatározó az Európai Bizottság elemzése szerint: a kamatkiadás adósságnövelő hozzájárulása 2026-ban 3,9 százalékpont, 2030-ban 4,7, 2036-ban 6,6. Ezzel szemben a reálnövekedés hatása adósságcsökkentő, jellemzően -1,0 és -1,5 százalékpont között mozog majd. Az infláció az alapeseti forgatókönyv szerint még erősen csökkenti az adósságarányt (3,1 százalékponttal), 2027 után azonban mérséklődik (már csak 2,2 százalékpont lesz). A nettó eredő tehát az, hogy a kamatteher fokozatosan dominánssá válik, az infláció már nem ellensúlyozza érdemben.

A finanszírozási igény ezzel párhuzamosan szintén emelkedik: a bruttó finanszírozási szükséglet míg 2024-ben még a GDP 13,7 százalékával ért fel, addigra idén 15,2, 2027-ben 14,3, majd 2030-ra 16,3 százalékra nő.

bruttó finanszírozási igény
A grafikon a bruttó finanszírozási igény alakulását mutatja az alappálya szerint, a GDP arányában. A bontás tartalmazza az elsődleges hiányt (sötétkék oszloprész), a kamatkiadásokat (világoskék oszloprész), a lejáró hosszú lejáratú adósság megújításának szükségletét (zöld oszloprész), a lejáró rövid lejáratú adósságot (világoszöld oszloprész), valamint a stock–flow korrekciüt (sárga oszloprész). A fekete vonal az éves teljes bruttó finanszírozási igényt jelzi, vagyis azt az összeget, amelyet az államnak egy adott évben a piacról kell bevonnia a költségvetési működés és az adósságfinanszírozás biztosításához. Forrás: Európai Bizottság, DSM.

A változatlan fiskális pályát alapul vevő becslés szerint a finanszírozási igény 2036-ra eléri a GDP 21,3 százalékát.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az adósságállomány aránya nő, hanem az évente refinanszírozandó és újonnan bevonandó forrás volumene is egyre nagyobb a gazdaság méretéhez képest.

A stressztesztek azt mutatják meg, mely tényezők jelentik a legnagyobb kockázatot. 2036-ban az alappálya 102,5 százalék GDP adósságot jelez. Ha a kamat–növekedési különbség kedvezőtlenebb (Adverse r-g), az adósságráta 110,8 százalékra emelkedik. Ha az elsődleges egyenleg gyengébb az alapeseti forgatókönyvnél, akkor 108,6 százalék jön ki. A pénzügyi stresszforgatókönyv 103,2 százalékot mutat, vagyis kisebb eltérést, de itt is magasabb a finanszírozási igény (2036-ban 21,5 százalék GDP). 

Sztochasztikus adósság-előrejelzés
A grafikon a 2026–2030 közötti időszakra készített valószínűségi (sztochasztikus) GDP-arányos adósság-előrejelzést ábrázolja. A piros folytonos vonal az alappályát jelöli, a fekete szaggatott vonal a mediánt, vagyis a lehetséges kimenetek középértékét. A különböző árnyalatú kék, egymásba ágyazott sávok a bizonytalansági tartományokat mutatják: a sötétebb kék sáv a szűkebb, nagyobb valószínűségű tartományt, a világosabb kék sávok pedig a szélesebb, alacsonyabb valószínűségű kimeneteket jelzik, vagyis azt, hogy eltérő makrogazdasági és pénzügyi feltételek mellett milyen intervallumban alakulhat az államadósság. Forrás: Európai Bizottság, DSM.

Nagy áldozatokat kell majd hozni

Hosszú távon az alkalmazkodási igényt az S2 és S1 mutatók számszerűsítik. Az S2 szerint a strukturális elsődleges egyenleg 2027-ben 6,7 százalékpontos GDP-arányos javulására lenne szükség az adósság stabilizálásához. Az S1 szerint 5,3 százalékpontos javítás kellene ahhoz, hogy 2070-re 60 százalék GDP-re csökkenjen az adósság. 

Az S2-mutató azt méri, mekkora tartós költségvetési javításra lenne szükség ahhoz, hogy az államadósság hosszú távon ne emelkedjen tovább. Ennek a 6,7 százalékpontos „résnek” a legnagyobb része azzal függ össze, hogy a társadalom öregszik, és ez többletkiadásokat okoz.

A társadalom elöregedéséhez kapcsolódó többletköltség önmagában 4,5 százalékpontot tesz ki.

Ebből 3,6 százalékpont a nyugdíjrendszerhez köthető, 0,4 az egészségügyi kiadásokhoz, 0,3 a hosszú távú ápoláshoz, 0,3 pedig az oktatáshoz. Emellett a jelenlegi költségvetési kiinduló helyzet – vagyis az, hogy már most is hiányos az egyenleg – további 2,1 százalékponttal növeli az alkalmazkodási igényt.

Az S1-mutató – amely azt jelzi, mekkora javítás kellene ahhoz, hogy 2070-re 60 százalék GDP-re csökkenjen az adósság – 5,3 százalékpont. Ebben 2,3 százalékpont a jelenlegi költségvetési helyzetből adódik, 2,7 százalékpont az idősödés miatti többletkiadásokból, és 0,2 százalékpont abból a követelményből, hogy az adósságszintet egy meghatározott célértékre kellene leszorítani.

A Bizottság azt is jelzi, hogy a helyzet romlott az előző, 2024-es jelentéshez képest: az S2-mutató 6,0-ról 6,7-re, az S1 4,2-ről 5,3 százalékpontra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a hosszú távú költségvetési alkalmazkodás becsült nagysága egy év alatt tovább nőtt.

A fentiek fényében így jól látszik, hogy az Európai Bizottság nem rövid távú finanszírozási válságot lát, hanem egy lassan, de következetesen romló pályát. A jelenlegi feltételezések mellett az adósságdinamika nem stabilizálódik magától: a kamatkörnyezet, a mérsékelt növekedés és a tartósan hiányos költségvetési alapállapot együtt olyan irányba tolják a folyamatokat, amely középtávon egyre nagyobb adósságszintet és finanszírozási igényt eredményez. 

A DSM számításai azt üzenik, hogy a pálya nem fenntarthatatlan egyik évről a másikra, de strukturális korrekció nélkül nem fordul meg. A kérdés így nem az, hogy van-e azonnali finanszírozási probléma, hanem az, hogy a jelenlegi trendek mellett mikor és milyen költséggel lehet majd stabilizálni az adósságot, és ennek kifizeti meg az árát az elöregedő magyar társadalomban.

