Már látni a hibrid munkavégzés hátrányait – Így érdemes kezelni a távmunkát

Az irodai jelenlétet és a távmunkát ötvöző hibrid munkavégzés egyik kritikus pontja, hogy megfelelő szabályozás nélkül könnyen és gyorsan anarchiába torkollhat. A KPI-vezérelt, egyéni teljesítménymutatókra építő vállalati kultúra sok esetben háttérbe szorítja a közös munkát, holott legtöbbször éppen a csapat hozza létre azokat az értékeket, amelyek hosszú távon fenntartják az innovációt és a hatékonyságot. Két kutató feltérképezte a hibrid és a távmunka korlátait és javaslatokat állított össze, hogyan kerülhetők el a buktatók.

A Covid miatt a munka világában bekövetkezett drasztikus digitális fordulat nem csupán technológiai áttörés volt: alapjaiban rengette meg a szervezeti működés hagyományos normáit. A hibrid és távoli munkavégzés, ami néhány éve még ideiglenes vészmegoldásként jelent meg, mára a vállalati működés egyik meghatározó modelljévé vált. Ugyanakkor a kezdeti hurráoptimizmus után sok vállalatnál ráébredtek arra, hogy ez a fajta működés nem csupán szabadságot jelent, hanem komplex szervezési, irányítási és kulturális kihívásokkal is jár.

Peter Cappelli, a Wharton School Humánerőforrás Központjának igazgatója és professzora, valamint Ranya Nehmeh vezető HR-stratéga az In Praise of the Office: The Limits to Hybrid and Remote Work című, hamarosan megjelenő könyvében a hibrid munkavégzés korlátait vizsgálja.

Romló teljesítmény

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a hibrid és a távmunka-rendszerekben a teljesítmény általánosan romlik. Sok vállalatnak azonban már nincs lehetősége visszahívni az alkalmazottait: nem maradt elegendő irodaterületük mindenki elhelyezésére, a kollégák földrajzilag is szétszóródtak, vagy a menedzsment tart attól, hogy a nehezen pótolható – főként fiatal – tehetségek lázadni fognak.

A vezetőknek mindazonáltal szembesülniük kell a valósággal:

a távolról vagy hibrid munkarendben dolgozó kollégákat nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel hatékonyan irányítani, mint amikor az alkalmazottak még együtt voltak jelen az irodában.

A kollaborációs tér virtuálissá válása új szabályokat, eljárásokat követel, és a jelenleg bevett gyakorlatok egy részének megszüntetését.

Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban számos nagyvállalat – köztük az Amazon, az UPS, a Boeing, a Walmart és a JPMorgan – is visszatérési kötelezettséget vezetett be .

. Hasonló tendencia bontakozik ki az Egyesült Királyságban, ahol pedig a munkáltatók – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – a leginkább fogékonyak voltak a távmunka bevezetésére.

A KPMG 2024-ben 11 ország 1325 nagyvállalatának vezérigazgatójának bevonásával végzett felmérése szerint a cégek 83%-a várhatóan a következő három évben teljes mértékben visszarendeli alkalmazottait az irodába. Az ok pedig a teljesítmény visszaesése. Az azonosított problémák sokrétűek, de szinte kivétel nélkül olyanok, amelyeket az emberek az irodákban már régóta a személyes kapcsolatok segítségével kezeltek – anélkül, hogy ezt észrevették volna.

Nehezen boldogulnak például az új alkalmazottak. Nem tudnak a bent ellesett példákból tanulni, hiszen nincs kit figyelniük. A kollégák online általában csak akkor válaszolnak a segítségkérésre, ha befejezték a saját feladataikat – kivéve, ha személyes kapcsolatban állnak a segítséget kérővel. A távmunkában dolgozó kollégák pedig nem látják, hogy az újoncok küszködnek, ezért nem avatkoznak be, és nem nyújtanak segítséget. A nyugdíjazások és a fluktuáció más formái miatt ráadásul egyre kevesebb munkatárs ismeri személyesen egymást.

Nem látják át, hiszen nem is látják őket

Mára már jól ismertek a virtuális találkozók hátrányai is, ezek közül a két legkárosabb: kevésbé hatékonyak az ilyen meetingek a hasznos ötletek generálásában, és gyakran teljesen tévútra vezetik a feletteseket az előléptetések terén is.

A vezetők gyakran nem tudják, hogy kollégáik képesek-e kijönni másokkal, nemhogy irányítani őket, mert ritkán látják őket másokkal interakcióban. A távmunkával gyakran együtt járó, KPI-okra összpontosító teljesítményértékelési rendszereknek tehát a jövőt illetően is több komoly hátránya van.

Alan Benson, a Minnesotai Egyetem kutatója által vezetett kutatások például azt mutatták, hogy a legjobb egyéni teljesítményt nyújtók vezetői pozíciókba emelése kifejezetten rontja a csapat teljesítményét és a vállalati kultúrára sincs jó hatással. A szervezeti kultúrát ugyanis azoknak a normáknak és értékeknek összességeként definiáljuk, amelyek meghatározzák az emberek viselkedését. A munkavállalók ezeket nem szlogenekből tanulják meg, hanem saját megfigyeléseikből: abból, hogy látják, hogyan bánik a főnök az ügyfelekkel, abból, ahogy egy tapasztalt munkatárs elmagyarázza az újdonsült kollégának egy rejtélyes memóból kihámozható háttérinformációkat, és így tovább. Márpedig, ha az emberek nem tudnak ilyen megfigyeléseket tenni, a normák és értékek nem rögzülnek.

Két külön világban élnek

Manapság a távmunkás és hibrid szervezetekben gyakran két kultúra létezik: egy régebbi, a Covid előtt felvett alkalmazottak körében, és egy új, a távoli munkavégzés korszakában csatlakozott kollégák körében. Ez a kulturális szakadék viszont befolyásolja a két csoport közötti interakciókat és viselkedést. A feleknek gyakran teljesen eltérő elképzeléseik vannak arról, hogy mi a helyes és mi az elfogadható.

Az összeütközések nyomán pedig az elkötelezettség, a lojalitás gyengül. Távmunkában, virtuális találkozókon egyszerűen képtelenség olyan szociális kötődést felépíteni, mint a személyes találkozókon.

Miért nem oldja meg a hibrid munkarend a problémákat? Ennek egyik oka, hogy a munkáltatók a Covidra reagálva és költségmegtakarítási céllal csökkentették az irodaterületet, és nagyon gyakran alkalmazzák az ún. hoteling vagy hot-desking gyakorlatot. Egyre inkább az olyan nyitott irodák felé fordultak, ahol nincsenek térelválasztók, ráadásul, ha az emberek bejönnek az irodába, simán előfordulhat, hogy nem találnak asztalt a csapattársaik közelében. Ezt viszont a munkatársak ki nem állhatják.

Valójában nem is tértek vissza

Ráadásul általában a közvetlen felettesek kellemetlen feladata lett, hogy legalább részlegesen visszarendeljék a kollégákat az irodába, akik egyáltalán nem akartak visszatérni. A kompromisszum gyakran az lett, hogy egyes alkalmazottak maguk választhatták ki, mikor jönnek be, így viszont a közvetlen csapattagok jellemzően továbbra sem dolgoztak egyszerre ugyanott térben és időben, vagy a szabályok betartatása teljesen fellazult.

A ResumeTemplates.com karrierfejlesztési központ által 2024-ben meginterjúvolt 713 amerikai vállalat vezetőjének több mint háromnegyede azt állította, hogy a jelenléti szabályok betartása problémát jelent. Közel felük azt mondta, hogy az alkalmazottak nem jönnek be a kijelölt napokon, 40% pedig azt, hogy – bár kellene – nem maradnak ott egész nap.

A JPMorgan és az Amazon bejelentette, hogy ismét növelik irodaterületüket, hogy mindenkinek jusson hely a hét minden napján.

Ez azonban drága vállalkozás, és a vártnál nehezebbnek bizonyul a kivitelezése is. Az Amazonnak például több tucat amerikai irodájában el kellett halasztania a szabály bevezetését.

Újra kell írni a rendet

A távmunka által okozott problémák annyira elterjedtek, hogy a legtöbb vezető nyugodtan feltételezheti, hogy a saját vállalatánál is fennállnak. Peter Cappelli és Ranya Nehmeh azt javasolja az érintett vállalatoknak, hogy először is értékeljék az aktuális helyzetet, mégpedig az IT-osztályok segítségével. Elemezzék a vállalati naptárszoftverek adatait, nézzék meg például, nőtt-e a megbeszélések időtartama, gyakoribbak-e a meetingek utáni megbeszélések, mennyi idő alatt válaszolnak az emberek például a Microsoft Teamsen érkező megkeresésekre.

Ha ez megvan, hozzanak létre egy új rendet és szerezzenek is érvényt neki. A szabályoknak a felsővezetéstől kell származniuk, és azokat a szervezet minden szintjén be kell tartani. Megkövetelhető például az alkalmazottaktól, hogy minden nap legyenek elérhetőek a kollégák számára egy bizonyos időintervallumban.

Érdemes átalakítani a teljesítményértékelést is. Már a tudat is, hogy bizonyos típusú viselkedést figyelnek, hatással lehet a munkavállalók attitűdjére. Például, ha az emberek tudják, hogy a segítségkérésekre való időbeni reagálás, valamint az új munkavállalók mentorálása szerepet kap a bónuszok, a béremelések és előléptetések meghatározása során, az biztosan pozitív cselekvésre sarkallja őket.

A vezetőknek emellett tisztában kell lenniük azzal, hogy a távoli vagy hibrid munkarendben dolgozó kollégák nem biztos, hogy tudják, milyen munkákra vágyhatnak vagy milyen pozíciók betöltésére lennének alkalmasak, mert nincs vagy korlátozott a lehetőségük megfigyelni másokat. Ezért érdemes felülvizsgálni a belső karriertervezési és az előmeneteli rendszert is.

Peter Cappelli és Ranya Nehmeh szerint nagyon fontos tudni, hogy a hibrid rendben dolgozók számára a kötelező irodai napok csak akkor hasznosak, ha mindenki ténylegesen ott van.

A legtöbb vezető meg tudja állapítani, ha egy alkalmazottnak nehézségei vannak – feltéve, hogy mindennap találkozik vele. Sokkal nehezebb azonban észrevenni a problémákat, ha csak alkalmanként pillanthatunk rá a csapat tagjaira a számítógép képernyőjén keresztül. A mentális egészséggel kapcsolatos aggasztó trendek miatt a vezetőknek rendszeresen ellenőrizniük kell az alkalmazottakat, és ha ezt távolról kell megtenniük, speciális képzésre és erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelőképpen tudják értékelni a helyzetet.

Már csak ezért is fontos a vállalati kultúrában prioritássá tenni a kapcsolattartást és a kommunikációt. A legújabb kutatási eredmények tanúsága szerint ugyanis a távolról dolgozókat felügyelő vezetők fő feladata, hogy összekapcsolják őket és tájékoztassanak mindenkit az irodában történtekről, az üzleti prioritások, normák és értékek esetleges változásairól, valamint minden olyan eseményről, amely hatással lehet a projektekre és az adott csapat tagjaira. Mindez azonban sokkal több időt igényel, mint korábban a hagyományos irodai környezetben.

