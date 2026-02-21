Már látni a hibrid munkavégzés hátrányait – Így érdemes kezelni a távmunkát

A Covid miatt a munka világában bekövetkezett drasztikus digitális fordulat nem csupán technológiai áttörés volt: alapjaiban rengette meg a szervezeti működés hagyományos normáit. A hibrid és távoli munkavégzés, ami néhány éve még ideiglenes vészmegoldásként jelent meg, mára a vállalati működés egyik meghatározó modelljévé vált. Ugyanakkor a kezdeti hurráoptimizmus után sok vállalatnál ráébredtek arra, hogy ez a fajta működés nem csupán szabadságot jelent, hanem komplex szervezési, irányítási és kulturális kihívásokkal is jár.
Peter Cappelli, a Wharton School Humánerőforrás Központjának igazgatója és professzora, valamint Ranya Nehmeh vezető HR-stratéga az In Praise of the Office: The Limits to Hybrid and Remote Work című, hamarosan megjelenő könyvében a hibrid munkavégzés korlátait vizsgálja.
Romló teljesítmény
Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a hibrid és a távmunka-rendszerekben a teljesítmény általánosan romlik. Sok vállalatnak azonban már nincs lehetősége visszahívni az alkalmazottait: nem maradt elegendő irodaterületük mindenki elhelyezésére, a kollégák földrajzilag is szétszóródtak, vagy a menedzsment tart attól, hogy a nehezen pótolható – főként fiatal – tehetségek lázadni fognak.
A vezetőknek mindazonáltal szembesülniük kell a valósággal:
a távolról vagy hibrid munkarendben dolgozó kollégákat nem lehet ugyanazokkal a módszerekkel hatékonyan irányítani, mint amikor az alkalmazottak még együtt voltak jelen az irodában.
A kollaborációs tér virtuálissá válása új szabályokat, eljárásokat követel, és a jelenleg bevett gyakorlatok egy részének megszüntetését.
- Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban számos nagyvállalat – köztük az Amazon, az UPS, a Boeing, a Walmart és a JPMorgan – is visszatérési kötelezettséget vezetett be.
- Hasonló tendencia bontakozik ki az Egyesült Királyságban, ahol pedig a munkáltatók – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – a leginkább fogékonyak voltak a távmunka bevezetésére.
- A KPMG 2024-ben 11 ország 1325 nagyvállalatának vezérigazgatójának bevonásával végzett felmérése szerint a cégek 83%-a várhatóan a következő három évben teljes mértékben visszarendeli alkalmazottait az irodába. Az ok pedig a teljesítmény visszaesése. Az azonosított problémák sokrétűek, de szinte kivétel nélkül olyanok, amelyeket az emberek az irodákban már régóta a személyes kapcsolatok segítségével kezeltek – anélkül, hogy ezt észrevették volna.
Nehezen boldogulnak például az új alkalmazottak. Nem tudnak a bent ellesett példákból tanulni, hiszen nincs kit figyelniük. A kollégák online általában csak akkor válaszolnak a segítségkérésre, ha befejezték a saját feladataikat – kivéve, ha személyes kapcsolatban állnak a segítséget kérővel. A távmunkában dolgozó kollégák pedig nem látják, hogy az újoncok küszködnek, ezért nem avatkoznak be, és nem nyújtanak segítséget. A nyugdíjazások és a fluktuáció más formái miatt ráadásul egyre kevesebb munkatárs ismeri személyesen egymást.
Nem látják át, hiszen nem is látják őket
Mára már jól ismertek a virtuális találkozók hátrányai is, ezek közül a két legkárosabb: kevésbé hatékonyak az ilyen meetingek a hasznos ötletek generálásában, és gyakran teljesen tévútra vezetik a feletteseket az előléptetések terén is.
A vezetők gyakran nem tudják, hogy kollégáik képesek-e kijönni másokkal, nemhogy irányítani őket, mert ritkán látják őket másokkal interakcióban. A távmunkával gyakran együtt járó, KPI-okra összpontosító teljesítményértékelési rendszereknek tehát a jövőt illetően is több komoly hátránya van.
Alan Benson, a Minnesotai Egyetem kutatója által vezetett kutatások például azt mutatták, hogy a legjobb egyéni teljesítményt nyújtók vezetői pozíciókba emelése kifejezetten rontja a csapat teljesítményét és a vállalati kultúrára sincs jó hatással. A szervezeti kultúrát ugyanis azoknak a normáknak és értékeknek összességeként definiáljuk, amelyek meghatározzák az emberek viselkedését. A munkavállalók ezeket nem szlogenekből tanulják meg, hanem saját megfigyeléseikből: abból, hogy látják, hogyan bánik a főnök az ügyfelekkel, abból, ahogy egy tapasztalt munkatárs elmagyarázza az újdonsült kollégának egy rejtélyes memóból kihámozható háttérinformációkat, és így tovább. Márpedig, ha az emberek nem tudnak ilyen megfigyeléseket tenni, a normák és értékek nem rögzülnek.
A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.
Két külön világban élnek
Manapság a távmunkás és hibrid szervezetekben gyakran két kultúra létezik: egy régebbi, a Covid előtt felvett alkalmazottak körében, és egy új, a távoli munkavégzés korszakában csatlakozott kollégák körében. Ez a kulturális szakadék viszont befolyásolja a két csoport közötti interakciókat és viselkedést. A feleknek gyakran teljesen eltérő elképzeléseik vannak arról, hogy mi a helyes és mi az elfogadható.
Az összeütközések nyomán pedig az elkötelezettség, a lojalitás gyengül. Távmunkában, virtuális találkozókon egyszerűen képtelenség olyan szociális kötődést felépíteni, mint a személyes találkozókon.
Miért nem oldja meg a hibrid munkarend a problémákat? Ennek egyik oka, hogy a munkáltatók a Covidra reagálva és költségmegtakarítási céllal csökkentették az irodaterületet, és nagyon gyakran alkalmazzák az ún. hoteling vagy hot-desking gyakorlatot. Egyre inkább az olyan nyitott irodák felé fordultak, ahol nincsenek térelválasztók, ráadásul, ha az emberek bejönnek az irodába, simán előfordulhat, hogy nem találnak asztalt a csapattársaik közelében. Ezt viszont a munkatársak ki nem állhatják.
Valójában nem is tértek vissza
Ráadásul általában a közvetlen felettesek kellemetlen feladata lett, hogy legalább részlegesen visszarendeljék a kollégákat az irodába, akik egyáltalán nem akartak visszatérni. A kompromisszum gyakran az lett, hogy egyes alkalmazottak maguk választhatták ki, mikor jönnek be, így viszont a közvetlen csapattagok jellemzően továbbra sem dolgoztak egyszerre ugyanott térben és időben, vagy a szabályok betartatása teljesen fellazult.
A ResumeTemplates.com karrierfejlesztési központ által 2024-ben meginterjúvolt 713 amerikai vállalat vezetőjének több mint háromnegyede azt állította, hogy a jelenléti szabályok betartása problémát jelent. Közel felük azt mondta, hogy az alkalmazottak nem jönnek be a kijelölt napokon, 40% pedig azt, hogy – bár kellene – nem maradnak ott egész nap.
A JPMorgan és az Amazon bejelentette, hogy ismét növelik irodaterületüket, hogy mindenkinek jusson hely a hét minden napján.
Ez azonban drága vállalkozás, és a vártnál nehezebbnek bizonyul a kivitelezése is. Az Amazonnak például több tucat amerikai irodájában el kellett halasztania a szabály bevezetését.
Újra kell írni a rendet
A távmunka által okozott problémák annyira elterjedtek, hogy a legtöbb vezető nyugodtan feltételezheti, hogy a saját vállalatánál is fennállnak. Peter Cappelli és Ranya Nehmeh azt javasolja az érintett vállalatoknak, hogy először is értékeljék az aktuális helyzetet, mégpedig az IT-osztályok segítségével. Elemezzék a vállalati naptárszoftverek adatait, nézzék meg például, nőtt-e a megbeszélések időtartama, gyakoribbak-e a meetingek utáni megbeszélések, mennyi idő alatt válaszolnak az emberek például a Microsoft Teamsen érkező megkeresésekre.
Ha ez megvan, hozzanak létre egy új rendet és szerezzenek is érvényt neki. A szabályoknak a felsővezetéstől kell származniuk, és azokat a szervezet minden szintjén be kell tartani. Megkövetelhető például az alkalmazottaktól, hogy minden nap legyenek elérhetőek a kollégák számára egy bizonyos időintervallumban.
Érdemes átalakítani a teljesítményértékelést is. Már a tudat is, hogy bizonyos típusú viselkedést figyelnek, hatással lehet a munkavállalók attitűdjére. Például, ha az emberek tudják, hogy a segítségkérésekre való időbeni reagálás, valamint az új munkavállalók mentorálása szerepet kap a bónuszok, a béremelések és előléptetések meghatározása során, az biztosan pozitív cselekvésre sarkallja őket.
A vezetőknek emellett tisztában kell lenniük azzal, hogy a távoli vagy hibrid munkarendben dolgozó kollégák nem biztos, hogy tudják, milyen munkákra vágyhatnak vagy milyen pozíciók betöltésére lennének alkalmasak, mert nincs vagy korlátozott a lehetőségük megfigyelni másokat. Ezért érdemes felülvizsgálni a belső karriertervezési és az előmeneteli rendszert is.
Peter Cappelli és Ranya Nehmeh szerint nagyon fontos tudni, hogy a hibrid rendben dolgozók számára a kötelező irodai napok csak akkor hasznosak, ha mindenki ténylegesen ott van.
A legtöbb vezető meg tudja állapítani, ha egy alkalmazottnak nehézségei vannak – feltéve, hogy mindennap találkozik vele. Sokkal nehezebb azonban észrevenni a problémákat, ha csak alkalmanként pillanthatunk rá a csapat tagjaira a számítógép képernyőjén keresztül. A mentális egészséggel kapcsolatos aggasztó trendek miatt a vezetőknek rendszeresen ellenőrizniük kell az alkalmazottakat, és ha ezt távolról kell megtenniük, speciális képzésre és erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelőképpen tudják értékelni a helyzetet.
Már csak ezért is fontos a vállalati kultúrában prioritássá tenni a kapcsolattartást és a kommunikációt. A legújabb kutatási eredmények tanúsága szerint ugyanis a távolról dolgozókat felügyelő vezetők fő feladata, hogy összekapcsolják őket és tájékoztassanak mindenkit az irodában történtekről, az üzleti prioritások, normák és értékek esetleges változásairól, valamint minden olyan eseményről, amely hatással lehet a projektekre és az adott csapat tagjaira. Mindez azonban sokkal több időt igényel, mint korábban a hagyományos irodai környezetben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Európa már nincs válaszúton
Szabó S. László, a Szabó Consulting alapítójának elemzése.
Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz
Hatalmas összegeket lehet spórolni, és csak kérni kell.
Kemény feltételeket szabott Zelenszkij
A választásokon való indulásról is beszélt az elnök.
Elvehetik a trónöröklési jogot a botrányba keveredett hercegtől
Súloys titkokat adhatott ki.
Komoly ultimátumot adott Trump: minden lehetőség az asztalon van
Figyelemztette Iránt az amerikai elnök.
Hiába a bírósági döntés, Trump nem hátrál: újabb vámokkal fenyeget
Az amerikai elnök a Legfelsőbb Bíróság döntése után szólalt meg.
Megszólalt a Janaf: nem sodródott senki az üzemanyaghiány szélére a Barátság-vezeték leállása miatt
Biztosított az ellátás az Adria-vezetéken.
A második Trump-elnökség klíma-és energiapolitikájának első éve
Donald Trump második elnöksége érdemi fordulatot hozott az Egyesült Államok klíma- és energiapolitikájában. A 2025-ös évet a szövetségi szabályozási keretek felülvizsgálata, a nemzetközi
Omnibus I és "stop-the-clock": hogyan változik a CSRD és a CSDDD 2026-ban?
2025 az ESG-szabályozás történetében nem a korábban várt szigorításról, hanem bizonyos értelemben a racionalizálásról szólt. Az Európai Unió és tagállamai politikai és gazdasági nyomá
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki, amire régóta törekszik az akkuipar. Az új akkumulátor a hagyományos
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabál
Norvégia a bőség csapdájában?
Bár az egy főre jutó GDP kiemelkedő, a stagnáló termelékenység és a túlzott állami kiadások a norvég jóléti modell reformját teszik szükségessé.
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt lehet a legstabilabban, a legkevesebb kockázattal valódi eredményeket elérni az AI haszná
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?