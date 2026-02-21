  • Megjelenítés
Sürgős műtéten kellett átesnie Erdő Péter bíborosnak, kórházban kezelik
Gazdaság

Sürgős műtéten kellett átesnie Erdő Péter bíborosnak, kórházban kezelik

Kórházi kezelése és több sürgős sebészeti beavatkozás miatt kénytelen távol maradni a nagyböjti szertartásoktól Erdő Péter. A 74 éves bíboros, esztergom-budapesti érsek az állapota miatt lemondta hivatalos programjait, ám a hírek szerint nincs életveszélyben, jelenleg a lábadozási időszakát tölti - írta meg a 24.hu.

A 24.hu belső egyházi forrásai megerősítették a lapnak, hogy a főpásztor már hetek óta gyengélkedett, ami miatt végül orvosi beavatkozásokra volt szükség. Bár a műtétek komolyak voltak, a bíboros állapota korához és a betegség jellegéhez képest kielégítő, környezete bizakodó a gyógyulását illetően.

A váratlan egészségügyi helyzet miatt azonban le kellett mondani Erdő Péter esztergom-budapesti érsek részvételét a közelgő egyházi eseményeken. Ennek eredményeként nem ő celebrálta az esztergomi Bazilika hamvazószerdai miséjét sem.

Egy belső körlevélben maga a főpap is tájékoztatta a papságot a helyzetről. Mint írta, váratlanul kellett megműteni, egyúttal köszönetet mondott a sebészek és munkatársaik helytállásáért.

A 74 éves Erdő Péter a Magyar Katolikus Egyház vezető alakja, teológus, kánonjogász és a Magyar Tudományos Akadémia tagja. II. János Pál pápa 2002-ben nevezte ki esztergom-budapesti érsekké, majd 2003-ban bíborosi rangra emelte, így azóta pápaválasztó joggal is rendelkezik,

a legutóbbi pápaválasztás egyik nagy esélyesének is tartották.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka

