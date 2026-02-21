Sürgős műtéten kellett átesnie Erdő Péter bíborosnak, kórházban kezelik

A 24.hu belső egyházi forrásai megerősítették a lapnak, hogy a főpásztor már hetek óta gyengélkedett, ami miatt végül orvosi beavatkozásokra volt szükség. Bár a műtétek komolyak voltak, a bíboros állapota korához és a betegség jellegéhez képest kielégítő, környezete bizakodó a gyógyulását illetően.

A váratlan egészségügyi helyzet miatt azonban le kellett mondani Erdő Péter esztergom-budapesti érsek részvételét a közelgő egyházi eseményeken. Ennek eredményeként nem ő celebrálta az esztergomi Bazilika hamvazószerdai miséjét sem.

Egy belső körlevélben maga a főpap is tájékoztatta a papságot a helyzetről. Mint írta, váratlanul kellett megműteni, egyúttal köszönetet mondott a sebészek és munkatársaik helytállásáért.

A 74 éves Erdő Péter a Magyar Katolikus Egyház vezető alakja, teológus, kánonjogász és a Magyar Tudományos Akadémia tagja. II. János Pál pápa 2002-ben nevezte ki esztergom-budapesti érsekké, majd 2003-ban bíborosi rangra emelte, így azóta pápaválasztó joggal is rendelkezik,

a legutóbbi pápaválasztás egyik nagy esélyesének is tartották.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka