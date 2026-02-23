Kemény üzeneteket kap a kormány: "Magyarország elárulja saját szabadságharcát"

Az uniós külügyminiszterek arra kérik Magyarországot, hogy vizsgálja felül az Oroszország elleni következő szankciós csomag vétójáról szóló döntését. Ezzel a határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe több tagállam képviselője is.

Johann Wadephul német politikus hétfőn Brüsszelben kijelentette: nem tartja helyesnek, hogy Magyarország

elárulja saját szabadságküzdelmét és európai szuverenitását.

Hozzátette, hogy érveiket Budapesten és Brüsszelben ismét a magyar fél elé tárják, és felszólítják a kormányt az álláspontja felülvizsgálatára.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter más szemszögből közelítette meg a kérdést. Mint mondta, nagyobb szolidaritást várt volna Ukrajna iránt Magyarország részéről, mivel a múltban az országot szintén megtámadta a Vörös Hadsereg. A tárcavezető ezzel az 1956-os forradalom szovjet leverésére utalt.

A nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy az Európai Unión belül fokozódik a Budapestre nehezedő nyomás a szankciós vétó feladása érdekében. A tagállamok láthatóan diplomáciai offenzívát indítottak a magyar döntéshozók meggyőzésére.

Hétfő reggel Kaja Kallas, az Európai Bizottság külügyi biztosa azt mondta, hogy a magyar vétó miatt nem számít arra, hogy a külügyminiszterek mai ülésén el tudják fogadni a huszadik szankciós csomagot. A hétvégén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter jelentette be, hogy a barátság kőolajvezeték ukrán blokkolása miatt nem szavaz meg a magyar kormány semmilyen büntetőintézkedést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images