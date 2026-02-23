  • Megjelenítés
Kemény üzeneteket kap a kormány:
Gazdaság

Kemény üzeneteket kap a kormány: "Magyarország elárulja saját szabadságharcát"

Portfolio
Az uniós külügyminiszterek arra kérik Magyarországot, hogy vizsgálja felül az Oroszország elleni következő szankciós csomag vétójáról szóló döntését. Ezzel a határozott üzenettel érkezett Brüsszelbe több tagállam képviselője is.

Johann Wadephul német politikus hétfőn Brüsszelben kijelentette: nem tartja helyesnek, hogy Magyarország

elárulja saját szabadságküzdelmét és európai szuverenitását.

Hozzátette, hogy érveiket Budapesten és Brüsszelben ismét a magyar fél elé tárják, és felszólítják a kormányt az álláspontja felülvizsgálatára.

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter más szemszögből közelítette meg a kérdést. Mint mondta, nagyobb szolidaritást várt volna Ukrajna iránt Magyarország részéről, mivel a múltban az országot szintén megtámadta a Vörös Hadsereg. A tárcavezető ezzel az 1956-os forradalom szovjet leverésére utalt.

Még több Gazdaság

Súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd a Magyarországon is aktív német autóipari cég

Kompenzációt kapnak a pedagógusok: egyszeri többletjuttatás érkezik márciusban

Fordulópontban a magyar járműipar? Március 26-án Debrecenben derül ki, merre tart a szektor!

A nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy az Európai Unión belül fokozódik a Budapestre nehezedő nyomás a szankciós vétó feladása érdekében. A tagállamok láthatóan diplomáciai offenzívát indítottak a magyar döntéshozók meggyőzésére.

Hétfő reggel Kaja Kallas, az Európai Bizottság külügyi biztosa azt mondta, hogy a magyar vétó miatt nem számít arra, hogy a külügyminiszterek mai ülésén el tudják fogadni a huszadik szankciós csomagot. A hétvégén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter jelentette be, hogy a barátság kőolajvezeték ukrán blokkolása miatt nem szavaz meg a magyar kormány semmilyen büntetőintézkedést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Asztalra csapott a jegybankelnök: nincs szükség mind a 27 uniós tagállamra a haladáshoz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility