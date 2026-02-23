Távozik a magyar Rossmann vezére, még nincs meg az utód

  • Megjelenítés
Németh Kornél, a Rossmann Magyarország Kft. országos ügyvezető igazgatója hét év után, saját döntése alapján távozik a vállalattól - adta hírül a drogérialánc.

A jövőben új szakmai célokra fókuszál, elsősorban vezetők és leendő vezetők támogatására és fejlesztésére. Az átadás-átvétel tervezetten és fokozatosan valósul meg, távozása 2026 második felében várható.

A Rossmann Magyarországot a jövőben, a 2024-ig megszokott felálláshoz hasonlóan két ügyvezető – egy adminisztratív és egy operatív – vezeti majd.

Az utódlásról a vállalat a megfelelő időben ad majd tájékoztatást.

A vállalat stratégiai céljai változatlanok maradnak.

A Rossmann 266 üzletével Magyarország legnagyobb drogérialánca, és mintegy 2500 munkavállalót foglalkoztat. 2026-ban 14, 2027-ben pedig további 10 új üzlet megnyitását tervezi. Mérföldkőnek számít Magyarország első, részben automatizált FMCG-logisztikai központjának megnyitása. Emellett országosan bevezetésre kerül a Click & Collect szolgáltatás, és az online kínálat is jelentősen bővül.

