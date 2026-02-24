  • Megjelenítés
Egyesült az Új Remény és A Birodalom Visszavág – Mire készülnek a lázadók?
Gazdaság

Egyesült az Új Remény és A Birodalom Visszavág – Mire készülnek a lázadók?

Portfolio
Lengyelországban egyesül két szélsőjobboldali párt, az Új Remény (Nowa Nadzieja) és A Birodalom Visszavág (Imperium Kontratakuje), hogy így kerüljék meg azt a bírósági döntést, mely szerint az előbbi pártot törölni kell a nyilvántartásból, miután nem teljesítette a pénzügyi jelentéstételi kötelezettségeit – írja a Notes From Poland.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

Az Új Remény a lengyel szélsőjobboldal vezetőjének, Sławomir Mentzennek a pártja, amely tagja a Lengyelországban jelenleg harmadik legnépszerűbb politikai erőnek, a Konföderációnak.

Tavaly novemberben egy varsói kerületi bíróság azt a döntést hozta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kérésére törli az Új Reményt a politikai pártok regiszteréből, miután nem adta le időben a 2024-es pénzügyi beszámolóját.

Az Új Remény fellebbezett, de mivel nem sok reményt fűz ahhoz, hogy visszavonják az ítéletet, trükkös megoldáshoz folyamodott.

Januárban a Konföderáció szóvivője, Wojciech Machulski új pártot alapított A Birodalom Visszavág néven. Az „Új Remény” név az eredeti Csillagok háborúja-trilógia első részének címéből származik, míg „A Birodalom Visszavág” a második rész címéből.

Még több Gazdaság

Japán vállalatokat tett szankciós listára Kína

Rossz hír érkezett az európai újautó-piacról: van, ahol szó szerint összomlást látni

Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot

Múlt szombaton egy zárt ajtók mögött tartott kongresszuson a két fél egyesült, úgy, hogy A Birodalom Visszavág magába olvasztotta az Új Reményt.

A tervek szerint ezt követően előbbi megváltoztatja a nevét Új Reményre, így új jogi személyként, de ugyanazon a néven visszatér az eredeti párt.

Címlapkép: Csillagok háborúja-nap Varsóban 2017-ben. Forrás: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban
Csúszik a Barátság-vezeték újraindítása, az ukránok bemondták az időpontot
Megszólaltak a meteorológusok: ekkor rúgja be az ajtót a tavasz Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility