Egyesült az Új Remény és A Birodalom Visszavág – Mire készülnek a lázadók?

Az Új Remény a lengyel szélsőjobboldal vezetőjének, Sławomir Mentzennek a pártja, amely tagja a Lengyelországban jelenleg harmadik legnépszerűbb politikai erőnek, a Konföderációnak.
Tavaly novemberben egy varsói kerületi bíróság azt a döntést hozta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság kérésére törli az Új Reményt a politikai pártok regiszteréből, miután nem adta le időben a 2024-es pénzügyi beszámolóját.
Az Új Remény fellebbezett, de mivel nem sok reményt fűz ahhoz, hogy visszavonják az ítéletet, trükkös megoldáshoz folyamodott.
Januárban a Konföderáció szóvivője, Wojciech Machulski új pártot alapított A Birodalom Visszavág néven. Az „Új Remény” név az eredeti Csillagok háborúja-trilógia első részének címéből származik, míg „A Birodalom Visszavág” a második rész címéből.
Múlt szombaton egy zárt ajtók mögött tartott kongresszuson a két fél egyesült, úgy, hogy A Birodalom Visszavág magába olvasztotta az Új Reményt.
A tervek szerint ezt követően előbbi megváltoztatja a nevét Új Reményre, így új jogi személyként, de ugyanazon a néven visszatér az eredeti párt.
Címlapkép: Csillagok háborúja-nap Varsóban 2017-ben. Forrás: Karol Serewis/Gallo Images Poland/Getty Images
