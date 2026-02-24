  • Megjelenítés
Naponta negyedmillió hordónyi olaj eshet ki az ukrán csapás miatt
Gazdaság

Naponta negyedmillió hordónyi olaj eshet ki az ukrán csapás miatt

Portfolio
Sajtóértesülések szerint Moszkva jelentősen visszafogta a rendszerbe betáplált nyersolaj mennyiségét, miután hétfőn ukrán dróntámadás érte az orosz olajszállítás egyik kulcsfontosságú csomópontját. A kiesés a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra irányuló szállításokra is hatással lehet, tovább növelve az ellátási bizonytalanságot a térségben.

A hétfői csapás után a Transznyefty mintegy napi 250 ezer hordóval csökkentette a kőolaj betáplálását a rendszerébe

- tudta meg a Reuters. A létesítmény kulcsszerepet játszik az orosz nyersolaj nyugati irányú szállításában, így a kiesés közvetlen hatással lehet az exportvolumenre.

A Kaleykino állomás többek között a Barátság vezetéket is kiszolgálja, amelyen keresztül az orosz olaj nem csak saját kikötővárosaikban, hanem Kelet-Európába, köztük Magyarországra és Szlovákiába is eljut. A hetvenes években épült létesítmény nemcsak továbbítja, hanem keveri is a különböző minőségű nyersolajokat, így meghatározó szerepe van az orosz ural előállításában.

Ahogy arról mi is beszámoltunk a támadás következtében tűz ütött ki az állomáson, és két, egyenként 50 ezer tonnás tárolótartály is lángra kapott.

A pontos károk mértékét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de iparági források szerint, ha a sérülések jelentősek, az nemcsak a kivitt mennyiséget, hanem az exportált olaj minőségét is befolyásolhatja, bár a csökkentés elsősorban a tatárföldi Tatnyeft termelését érinti.

Magyarország és Szlovákia felé január 27. óta szünetel az olajáramlás, miután egy orosz dróntámadás megrongálta a vezeték ukrajnai szakaszának berendezéseit.

Az ellátás leállása komoly feszültséget keltett a térségben, Budapest és Pozsony többször is azzal vádolta Ukrajnát, hogy tudatosan akadályozza a szállításokat, bár a szándékosság egyelőre még nem nyert bizonyítást. A magyar kormány addig tervezi blokkolni az EU 20. szankciós csomagját és az ukrán védelemnek szánt 90 milliárd eurós hitelt is, amíg nem találnak megoldást a helyzetre.

A mostani incidens tovább növelheti az exportkiesés kockázatát egy olyan időszakban, amikor Oroszország már így is nehezebb környezetben, egyre nyomottabb árakon értékesíti olaját a szigorodó nyugati szankciók miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

