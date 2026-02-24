Otthon és idegenben is vesztésre áll Európa legerősebb gazdasága

A német tőzsdei nagyvállalatok kínai üzleti pozíciói drámaian romlottak az elmúlt években. A rendszeresen kínai bevételeket jelentő 15 DAX-vállalat, valamint további 12 MDAX- és SDAX-cég adatai alapján a kínai piac súlya érezhetően visszaszorult. Titus von dem Bongart, az EY sanghaji partnere szerint a legtöbb iparágban visszafordíthatatlanul véget ért a kínai gazdaság éves, két számjegyű növekedésének időszaka.

A Volkswagen 2020-ban még járműveinek 42 százalékát értékesítette Kínában, ám tavaly ez az arány 30 százalékra zsugorodott. Az Adidas árbevétel-aránya öt év alatt 23,6-ról 14,8 százalékra, a Siemensé 13,2-ről 9,1 százalékra, a Pumáé pedig 15,1-ről 6,8 százalékra esett.

A csökkenés fő oka a kínai túlkapacitás és az ebből fakadó éles verseny.

A hazai gyártók – különösen az elektromobilitás területén – megelőzték a nyugati szereplőket, ami árcsökkentési kényszerhez és a piaci részesedés elvesztéséhez vezet.

Jürgen Matthes, a Német Gazdaságkutató Intézet (IW) Kína-szakértője szerint sok német vállalat naivan túl sok technológiai tudást osztott meg kínai vegyesvállalati partnereivel, abban bízva, hogy versenyelőnyüket tartósan megőrizhetik.

Egyeseknél a rövid távú profit fontosabb volt a hosszú távú kockázatoknál – ez most visszaüt a jelenlegi vállalatvezetőkre

– fogalmazott Matthes.

Egyetlen ágazat áll egyelőre ellen a tendenciának: a félvezetőipar.

Az Infineon kínai árbevétel-aránya három év alatt 32-ről 38 százalékra nőtt, a Siltronic esetében pedig 36 százalékon áll. Ennek oka, hogy Kína az elektromobilitásban, az energetikában és a gépiparban továbbra is rászorul a külföldi chipekre. Daniel Berger, az EAC tanácsadócég szakértője ugyanakkor óvatosságra int. Véleménye szerint, ahogy Kína saját technológiai kapacitásait bővíti, a nyomás idővel itt is növekedhet. Ezt mutatja az Aixtron példája is: a vállalat kínai és tajvani bevételi aránya három év alatt 57-ről 29,6 százalékra zuhant egy új, a hazai beszállítókat előnyben részesítő pekingi szabályozás miatt.

A német vállalatok kínai piacokról való fokozatos kiszorulását két térség kompenzálja.

Európa a DAX 40 vállalat összbevételének immár csaknem 50 százalékát adja, miután ez az arány öt éve 45 százalék alá süllyedt. Az Egyesült Államok részesedése pedig 23 százalékos történelmi csúcsra emelkedett. Ez közel öt százalékponttal magasabb, mint egy évtizeddel ezelőtt, így az USA megelőzte Németországot mint önálló piacot. A DAX 40 cég a tavalyi pénzügyi évben mintegy 112 milliárd eurós nettó nyereséget ért el. Ez az eredmény – a gyenge hazai konjunktúra és a kínai visszaesés ellenére – alig tíz százalékkal marad el a 2021-es rekordévtől.

A Kínába irányuló német autókivitelben szintén drasztikus visszaesés tapasztalható: a kivitel forgalma mintegy a harmadával csökkent tavaly, folytatva ezzel a meredek visszaesést. A 2022. évi csúcs óta a német ágazati export több mint a felére zsugorodott - áll az IW (Institut der deutschen Wirtschaft) német gazdaságkutató intézet kedden ismertetett jelentésében.

Németország tavaly 14 milliárd euró értékben szállított autókat és alkatrészeket Kínába, jócskán elmaradva a három évvel korábbi mintegy 30 milliárd eurótól,

ami jól érzékelteti, hogy Németország milyen gyors ütemben szorul ki legfontosabb külföldi piacáról.

Az autógyártók - amelyek Németország legnagyobb ipari szektorát alkotják - évtizedek óta a legnehezebb megpróbáltatással néznek szembe a magasabb amerikai importvámok, a gyenge európai kereslet, az elektromos járművekre történő átállás magas költségei, valamint a Kínában egyre fokozódó árháború miatt.

Az IW adatai Friedrich Merz német kancellár szerdán kezdődő kétnapos kínai látogatását megelőzően láttak napvilágot. A szorosan figyelemmel kísért út várhatóan rávilágít arra, hogy Európa legnagyobb gazdasága hogyan igyekszik újrahangolni kapcsolatait legnagyobb kereskedelmi partnerével a növekvő verseny- és geopolitikai feszültségek közepette.

A Hszinhua kínai hírügynökség keddi beszámolója szerint a kancellárt mintegy harminc cég vezetője is elkíséri Kínába, ahol találkozik Hszi Csin-ping elnökkel és tárgyal Li Csiang miniszterelnökkel.

