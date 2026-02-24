Ultimátumot adott a Pentagon: bármi áron megszerzik az egyik legnagyobb AI-cég szolgáltatását, akár erővel is kényszeríthetik

A konfliktus már régóta húzódik az Anthropic és az amerikai védelmi tárca között. A vállalat ugyanis nem hajlandó hozzájárulni ahhoz, hogy a Claude nyelvi modelljét korlátozások nélkül alkalmazzák minősített katonai műveletekben. Különösen a belföldi tömeges megfigyelést, valamint az emberi felügyelet nélküli, halálos autonóm fegyverrendszerekben való felhasználást ellenzik.
Hegseth kedden magához rendelte Dario Amodeit, az Anthropic vezérigazgatóját, és a megbeszélésen két lehetőséget vázolt fel:
- Az egyik opció a cég kizárása lehet a beszállítói láncból;
- a másik pedig a védelmi termelési törvény (Defense Production Act) alkalmazása. Utóbbi jogszabály lehetővé teszi az elnök számára, hogy nemzetbiztonsági érdekből közvetlenül irányítsa a hazai iparágakat,
vagyis lényegében kötelezze az Anthropicot a Pentagon megrendelésének a végrehajtására.
Az Anthropic megerősítette a találkozó tényét. Közleményükben "jóhiszemű egyeztetésekről" írtak, amelyek célja, hogy a vállalat a saját felhasználási feltételeivel összhangban továbbra is támogathassa a kormány nemzetbiztonsági feladatait. A cég álláspontja szerint még a legfejlettebb MI-modellek sem elég megbízhatóak ahhoz, hogy emberi beavatkozás nélkül alkalmazzák őket halálos erő bevetését igénylő szituációkban. Emellett az Anthropic szabályozást sürgetett a modellek belföldi tömeges megfigyelésre történő felhasználására vonatkozóan is.
Jelenleg a Claude az egyetlen olyan mesterségesintelligencia-modell, amelyet a Palantirral kötött partnerség révén minősített katonai műveletekben használnak. A modellt alkalmazták többek között a venezuelai elnök, Nicolás Maduro januári elfogásakor is. Ezt követően az Anthropic belső vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy pontosan milyen módon vetették be a technológiájukat az akció során.
Az Anthropic kizárása komoly következményekkel járna mind a nemzetbiztonsági munkára, mind a vállalat üzleti helyzetére nézve, hiszen a cég 200 millió dolláros szerződést kötött a védelmi minisztériummal. További nehézséget jelenthet a Pentagonnal üzletelő cégeknek az, hogy az Anthropic kizárása esetén nekik is felül kell vizsgálni saját megrendeléseiket, ami komoly késedelmeket eredményezhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
