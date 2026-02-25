Bennfentes kereskedés a Molnál? Ezeket a kérdéseket kell most feltenni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Feltételezett bennfentes kereskedés ügyében nyomoz a Molnál a Magyar Nemzeti Bank, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége két véleményes körülményre is felhívta a figyelmet. Az üggyel kapcsolatban szerintünk több fontos kérdés felmerül, írásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.

Bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél

felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.

A jegybank azt vizsgálja, hogy „a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megsértették-e az adott kibocsátóhoz kapcsolódó egyes tőkepiaci ügyletek kapcsán”.

A hír előzménye, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint

az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról.

Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felveteték a Szövetség szerint.

Jött a cáfolat

Az ügyre azonnal reagált a Mol: az olajcég álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását csak akkor kezdeményezték, amikor az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása kockáztatja a finomítók folyamatos ellátását. Indoklásuk szerint mivel az olajszállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati készletek elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.

A Mol emlékeztetett arra, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e - írták.

Reagáltak a befektetők

Az ügyre élesen reagáltak a befektetők,

kifejezetten magas forgalom mellett 2,6 százalékot esett tegnap a Mol árfolyama.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A rendkívül kényes üggyel kapcsolatban szerintünk három fontos kérdés merül fel, most azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.

Történt bennfentes kereskedés?

Az egyik fontos kérdés, hogy a Barátság-vezeték leállása kapcsán történhetett-e bennfentes kereskedés. Első körben érdemes megnézni az idővonalat, azaz azt, hogy mikor is történtek az egyes eladások a vis maior eseményhez képest.

A január 29-i közzététel alapján Ratatics Péter , a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben.

, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben. Január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása a Barátság kőolajvezetéken.

Szintén január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, összesen 118 751 256 forint értékben.

Február 5-én Anthony Radev , a Mol igazgatósági tagja 160 072 darab részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, összesen 642 368 936 forint értékben.

Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, összesen 604 889 920 forint értékben.

Ami a fenti idővonalból első pillantásra látható:

Ratatics Péter és talán még Székely Ákos is lehetséges, hogy a Barátság-vezeték leállása előtt adta el a Mol-részvényeket.

Kellett volna kommunikálni a Barátság-vezeték leállását?

A tőzsdén jegyzett társaságoknak – így a BÉT-en szereplő kibocsátóknak is – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségük van minden olyan, nem nyilvános és konkrét információ esetében, amely várhatóan érdemben befolyásolhatja a részvény árfolyamát vagy a befektetői döntéseket. Ezt az uniós Market Abuse Regulation és a vonatkozó hazai tőkepiaci szabályok írják elő.

A kulcsfogalom a bennfentes információ: ha egy esemény árfolyam-érzékeny lehet, azt főszabály szerint haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos felületeken. Van ugyan bizonyos mérlegelési lehetőség, és kivételesen a közzététel ideiglenesen halasztható is, de csak szigorú feltételek mellett,

és a döntést utólag a felügyelet vizsgálhatja, most itt tartunk a Mol esetében.

A szabály tehát elvi szinten szigorú, a konkrét helyzetek megítélése azonban mindig tényállásfüggő.

A mostani Mol-ügy lényege az, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt az olajszállítás, de erről a társaság csak hetekkel később tett hivatalos közzétételt. A vita nem pusztán arról szól, hogy fontos esemény volt-e a leállás, hanem arról, hogy mikor vált árfolyam-befolyásolóvá. Ha a vállalat rendelkezett elegendő készlettel és a működés rövid távon nem sérült, érvelhetett úgy, hogy az esemény kezdetben nem minősült bennfentes információnak. Ha viszont a kiesés tartóssá vált és érdemi működési vagy pénzügyi kockázatot jelentett, akkor felmerülhet, hogy korábban is közzétételi kötelezettség állt fenn. Egy felügyeleti vizsgálat azt vizsgálhatja, hogy

a döntés időzítése összhangban volt-e a jogszabályi követelményekkel.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ