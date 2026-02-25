Bennfentes kereskedés a Molnál? Ezeket a kérdéseket kell most feltenni

Bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél
felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.
A jegybank azt vizsgálja, hogy „a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megsértették-e az adott kibocsátóhoz kapcsolódó egyes tőkepiaci ügyletek kapcsán”.
A hír előzménye, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint
- az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról.
- Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felveteték a Szövetség szerint.
Jött a cáfolat
Az ügyre azonnal reagált a Mol: az olajcég álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását csak akkor kezdeményezték, amikor az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása kockáztatja a finomítók folyamatos ellátását. Indoklásuk szerint mivel az olajszállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati készletek elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.
A Mol emlékeztetett arra, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e - írták.
Reagáltak a befektetők
Az ügyre élesen reagáltak a befektetők,
kifejezetten magas forgalom mellett 2,6 százalékot esett tegnap a Mol árfolyama.
A rendkívül kényes üggyel kapcsolatban szerintünk három fontos kérdés merül fel, most azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.
Történt bennfentes kereskedés?
Az egyik fontos kérdés, hogy a Barátság-vezeték leállása kapcsán történhetett-e bennfentes kereskedés. Első körben érdemes megnézni az idővonalat, azaz azt, hogy mikor is történtek az egyes eladások a vis maior eseményhez képest.
- A január 29-i közzététel alapján Ratatics Péter, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben.
-
Január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása a Barátság kőolajvezetéken.
-
Szintén január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, összesen 118 751 256 forint értékben.
-
Február 5-én Anthony Radev, a Mol igazgatósági tagja 160 072 darab részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, összesen 642 368 936 forint értékben.
-
Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, összesen 604 889 920 forint értékben.
Ami a fenti idővonalból első pillantásra látható:
Ratatics Péter és talán még Székely Ákos is lehetséges, hogy a Barátság-vezeték leállása előtt adta el a Mol-részvényeket.
Kellett volna kommunikálni a Barátság-vezeték leállását?
A tőzsdén jegyzett társaságoknak – így a BÉT-en szereplő kibocsátóknak is – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségük van minden olyan, nem nyilvános és konkrét információ esetében, amely várhatóan érdemben befolyásolhatja a részvény árfolyamát vagy a befektetői döntéseket. Ezt az uniós Market Abuse Regulation és a vonatkozó hazai tőkepiaci szabályok írják elő.
A kulcsfogalom a bennfentes információ: ha egy esemény árfolyam-érzékeny lehet, azt főszabály szerint haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos felületeken. Van ugyan bizonyos mérlegelési lehetőség, és kivételesen a közzététel ideiglenesen halasztható is, de csak szigorú feltételek mellett,
és a döntést utólag a felügyelet vizsgálhatja, most itt tartunk a Mol esetében.
A szabály tehát elvi szinten szigorú, a konkrét helyzetek megítélése azonban mindig tényállásfüggő.
A mostani Mol-ügy lényege az, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt az olajszállítás, de erről a társaság csak hetekkel később tett hivatalos közzétételt. A vita nem pusztán arról szól, hogy fontos esemény volt-e a leállás, hanem arról, hogy mikor vált árfolyam-befolyásolóvá. Ha a vállalat rendelkezett elegendő készlettel és a működés rövid távon nem sérült, érvelhetett úgy, hogy az esemény kezdetben nem minősült bennfentes információnak. Ha viszont a kiesés tartóssá vált és érdemi működési vagy pénzügyi kockázatot jelentett, akkor felmerülhet, hogy korábban is közzétételi kötelezettség állt fenn. Egy felügyeleti vizsgálat azt vizsgálhatja, hogy
a döntés időzítése összhangban volt-e a jogszabályi követelményekkel.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
