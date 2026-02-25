Bennfentes kereskedés a Molnál? Ezt a három kérdést kell most feltenni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Feltételezett bennfentes kereskedés ügyében nyomoz a Molnál a Magyar Nemzeti Bank, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége két véleményes körülményre is felhívta a figyelmet. Az üggyel kapcsolatban szerintünk három fontos kérdés merül fel, írásunkban azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.

Bennfentes kereskedés gyanúja merült fel a Molnál

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Magyar Nemzeti Bank vizsgálatot indított a Mol részvényeivel kapcsolatos egyes tranzakciók ügyében, amelyeknél

felmerült a bennfentes kereskedelem gyanúja.

A jegybank azt vizsgálja, hogy „a tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket megsértették-e az adott kibocsátóhoz kapcsolódó egyes tőkepiaci ügyletek kapcsán”.

A hír előzménye, hogy a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) közérdekű bejelentéssel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz a Mol ügyében. A szervezet álláspontja szerint

az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról.

Ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felveteték a Szövetség szerint.

Jött a cáfolat

Az ügyre azonnal reagált a Mol: az olajcég álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A vállalat közölte: a stratégiai készletek felszabadítását csak akkor kezdeményezték, amikor az ukrán fél tájékoztatása alapján egyértelművé vált, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása kockáztatja a finomítók folyamatos ellátását. Indoklásuk szerint mivel az olajszállítás korábban minden esetben újraindult a vállalati készletek elfogyása előtt, ezek a kimaradások nem befolyásolták érdemben az üzletmenetet.

A Mol emlékeztetett arra, hogy a vezeték határon túli szakaszait nem ők üzemeltetik, így az ottani károk elhárítása sem tartozik a hatáskörükbe. A hivatalos tájékoztatás megérkezéséig nem rendelkeztek információval arról, hogy a mostani eset tartós leállást jelent-e - írták.

Reagáltak a befektetők

Az ügyre élesen reagáltak a befektetők,

kifejezetten magas forgalom mellett 2,6 százalékot esett tegnap a Mol árfolyama.

A rendkívül kényes üggyel kapcsolatban szerintünk három fontos kérdés merül fel, most azt vizsgáljuk meg, hogy ezekről mi derül ki a vonatkozó jogszabályokból.

Történt bennfentes kereskedés?

Az egyik fontos kérdés, hogy a Barátság-vezeték leállása kapcsán történhetett-e bennfentes kereskedés. Első körben érdemes megnézni az idővonalat, azaz azt, hogy mikor is történtek az egyes eladások a vis maior eseményhez képest.

A január 29-i közzététel alapján Ratatics Péter , a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben.

, a fogyasztói szolgáltatások ügyvezető igazgatója január 26-án 52 795 darab Mol-részvényt értékesített 3820 forint/darab átlagáron, összesen 201 676 900 forint értékben. Január 27-én megszakadt az orosz kőolaj Magyarország felé irányuló szállítása a Barátság kőolajvezetéken.

Szintén január 27-én Székely Ákos pénzügyi vezérigazgató-helyettes 29 852 darab Mol-részvényt adott el 3978 forint/darab átlagáron, összesen 118 751 256 forint értékben.

Február 5-én Anthony Radev , a Mol igazgatósági tagja 160 072 darab részvényt adott el 4013 forintos átlagáron, összesen 642 368 936 forint értékben.

Február 6-án Járai Zsigmond igazgatósági tag 150 620 darab Mol-részvényt értékesített 4016 forint/darab átlagáron, összesen 604 889 920 forint értékben.

Ami a fenti idővonalból első pillantásra látható:

Ratatics Péter és talán még Székely Ákos is lehetséges, hogy a Barátság-vezeték leállása előtt adta el a Mol-részvényeket.

Kellett volna kommunikálni a Barátság-vezeték leállását?

A tőzsdén jegyzett társaságoknak – így a BÉT-en szereplő kibocsátóknak is – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségük van minden olyan, nem nyilvános és konkrét információ esetében, amely várhatóan érdemben befolyásolhatja a részvény árfolyamát vagy a befektetői döntéseket. Ezt az uniós Market Abuse Regulation és a vonatkozó hazai tőkepiaci szabályok írják elő.

A kulcsfogalom a bennfentes információ: ha egy esemény árfolyam-érzékeny lehet, azt főszabály szerint haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos felületeken. Van ugyan bizonyos mérlegelési lehetőség, és kivételesen a közzététel ideiglenesen halasztható is, de csak szigorú feltételek mellett,

és a döntést utólag a felügyelet vizsgálhatja, most itt tartunk a Mol esetében.

A szabály tehát elvi szinten szigorú, a konkrét helyzetek megítélése azonban mindig tényállásfüggő.

A mostani Mol-ügy lényege az, hogy a Barátság kőolajvezetéken január 27-én leállt az olajszállítás, de erről a társaság csak hetekkel később tett hivatalos közzétételt. A vita nem pusztán arról szól, hogy fontos esemény volt-e a leállás, hanem arról, hogy mikor vált árfolyam-befolyásolóvá. Ha a vállalat rendelkezett elegendő készlettel és a működés rövid távon nem sérült, érvelhetett úgy, hogy az esemény kezdetben nem minősült bennfentes információnak. Ha viszont a kiesés tartóssá vált és érdemi működési vagy pénzügyi kockázatot jelentett, akkor felmerülhet, hogy korábban is közzétételi kötelezettség állt fenn. Egy felügyeleti vizsgálat azt vizsgálhatja, hogy

a döntés időzítése összhangban volt-e a jogszabályi követelményekkel.

De felmerül itt egy harmadik, a Barátság-sztoritól teljesen független szál is.

A gyorsjelentés előtt adhatnak el részvényt a vállalat vezetői?

A Mol február 20-án tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését. Ez azért izgalmas a mi esetünkben, mert a vonatkozó EU-s rendelet (596/2014/EU rendelet) 19. cikkének (11) bekezdése

megtiltja, hogy a vezetői feladatokat ellátó személyek a kibocsátó pénzügyi beszámolójának közzétételét megelőző 30 naptári napon belül (tilalmi időszak) a kibocsátó részvényeivel vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaival, illetve az azokhoz kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközökkel vagy egyéb pénzügyi eszközökkel kereskedjenek,

kivéve, ha a kibocsátó ehhez hozzájárul, és meghatározott körülmények teljesülnek. A tilalmi időszak követelménye alóli mentesség jelenleg az alkalmazotti részvényprogramokat vagy megtakarítási konstrukciókat, valamint a részvénytartási kötelezettséget vagy részesedési jogosultságot foglalja magában.

A jogszabály szerint a vezetői feladatokat ellátó személy által a tilalmi időszak alatt végrehajtott bizonyos ügyletek vagy tevékenységek kapcsolódhatnak a tilalmi időszakon kívül kötött visszavonhatatlan megállapodásokhoz. Ezek az ügyletek vagy tevékenységek származhatnak olyan diszkrecionális eszközkezelési megbízásból is, amelyet független harmadik fél hajt végre diszkrecionális eszközkezelési megbízás keretében. Az ilyen ügyletek vagy tevékenységek lehetnek olyan, megfelelően engedélyezett vállalati események következményei is, amelyek nem járnak a vezetői feladatokat ellátó személy előnyös bánásmódban való részesítésével. Ezen túlmenően ezek az ügyletek vagy tevékenységek lehetnek öröklés, ajándékok és adományok elfogadásának, vagy a tilalmi időszakon kívül megkötött opciók, határidős ügyletek vagy egyéb származtatott ügyletek lehívásának következményei is. Az ilyen tevékenységek és ügyletek elvben nem igényelnek a vezetői feladatokat ellátó személyek általi aktív befektetési döntéseket. Az ilyen ügyletek vagy tevékenységek megtiltása a tilalmi időszak alatt túlzottan korlátozná a vezetői feladatokat ellátó személyek szabadságát, mivel nem áll fenn annak a kockázata, hogy információs előnyt élvezzenek. Annak biztosítása érdekében, hogy a tilalmi időszak során folytatott kereskedés tilalma csak olyan ügyletekre vagy tevékenységekre vonatkozzon, amelyek a vezetői feladatokat ellátó személy szándékos befektetési tevékenységétől függenek, ez a tilalom nem terjedhet ki azokra az ügyletekre vagy tevékenységekre, amelyek kizárólag külső tényezőktől függenek, vagy amelyek nem igényelnek a vezetői feladatokat ellátó személyek általi aktív befektetési döntéseket.

