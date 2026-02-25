Ilyen még nem volt: összebútorozik az IKEA a Decathlonnal

Az IKEA brit üzlethálózatában először a croydoni áruházban nyit önálló egységet a Decathlon sportszerkereskedő. A vásárlók várhatóan még a tavasz folyamán birtokba vehetik az új boltot.

Az 1188 négyzetméteres Decathlon-üzlet a 25 ezer négyzetméteres IKEA-áruházon belül kap helyet, saját bejárattal. A két kereskedő abban látja az együttműködés értelmét, hogy

egy helyen kínálhatnak lakberendezési és sporttermékeket, méghozzá hasonló üzleti filozófia mentén.

A Decathlon válogatott kínálattal érkezik: több mint ötezerféle termék lesz elérhető többek között túrázáshoz, kempingezéshez, futáshoz, fitneszhez, úszáshoz és kerékpározáshoz. Az üzletben visszavásárlási szolgáltatás is működik majd, emellett biztosítják az online megrendelt termékek helyszíni átvételét is - olvasható az IKEA közeleményében.

A partnerség illeszkedik az IKEA szélesebb körű brit terjeszkedési stratégiájába. A vállalat tavaly hét új üzletet nyitott az Egyesült Királyságban, köztük két belvárosi boltot a londoni Oxford Streeten és Brightonban, valamint kisebb formátumú egységeket Harlow-ban, Norwichban és Chesterben. Az IKEA különféle méretű és típusú boltokkal igyekszik közelebb kerülni a vásárlókhoz: a hagyományos nagyáruházaktól kezdve a kompakt tervezőstúdiókon át a városközponti üzletekig.

Az IKEA croydoni áruházát 1992-ben nyitották meg, a mostani lépéssel pedig a fizikai boltok szerepének újragondolását kívánják folytatni.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images