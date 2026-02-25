Megszületett a döntés Magyarországon, ami mindent átírhat – Mi lesz a kamatcsökkentés után?

Majdnem másfél év után kedden újra csökkent az alapkamat miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot. A várakozások szerint itt nem fog megállni a jegybank, akár egy hónap múlva jöhet a következő lazítás. Az alacsonyabb kamatszint pedig a gazdaság minden területén megjelenhet közvetve, illetve piaci hatásokat is kiválthat a lépés. Akkor most kezdhetjük félteni a forintot?

A lazítás útjára lépett a jegybank

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel 2024 szeptembere óta először változott az irányadó ráta. A lépés nem okozott meglepetést, hiszen decemberben már elkezdték felkészíteni a piacot a közelgő lépésre, majd a januári vártnál alacsonyabb infláció megjelenése után már szinte biztosra lehetett venni, hogy csökken majd a kamat. A döntés után Varga Mihály jegybankelnök is azt emelte ki sajtótájékoztatóján, hogy a pénzpiaci stabilitás mellett a javuló inflációs pályának volt kulcsszerepe abban, hogy belevágtak a kamat csökkentésébe.

Az inflációs kép egyre kedvezőbben néz ki a januári adat ismeretében, hiszen a tavalyi év elején látott nagyon erőteljes (1,5 százalékos) havi alapú átárazáshoz képest idén nagyon visszafogott (0,3 százalék) volt a havi alapú áremelés. Így a néhány hete közölt 2,1%-os inflációs adat februárban még tovább csökkenhet, jóval 2% alá akár, ha a visszafogott átárazási magatartás a tél végén is megmaradt.

Ez pedig azt jelenti, hogy ugyan még mindig vannak komoly bizonytalanságok, de már az árrésstopok korábban becsült 1-1,5 százalékpontos hatásával együtt is a jegybank célsávján belül van az éves áremelkedési ütem.

Ehhez jön még a forint utóbbi hetekben mutatott stabil árfolyama, a magyar devizát a geopolitikai feszültségek sem viselték meg, 380 alá erősödött az euróval szemben. Ez pedig kulcsfontosságú tényező az MNB számára, hiszen korábban többször hangsúlyozták, hogy a stabil és erős árfolyam kulcsfontosságú az infláció leszorításában.

Vagyis mostanra

minden adott volt ahhoz, hogy megkezdje a kamat csökkentését a jegybank.

Ez az életünk minden területén meg fog mutatkozni

Az alapkamat alakulása az életünk szinte minden területére hatással lehet, hiszen a jegybanki monetáris transzmisszió lényege az lenne, hogy ehhez az irányadó kamathoz igazodjanak a pénzpiaci jegyzések. Vagyis alacsonyabb jegybanki kamatszint mellett alacsonyabb lehet a hitelek és a bankbetétek kamata. Igaz, a hitel- és a megtakarítási piacon is számos olyan termék van, amelyek ára nem követi az alapkamat mozgását, gondoljunk csak a kkv- vagy lakáshitelekre, vagy éppen a lakossági állampapírokra.

Tehát jelenleg gyenge a monetáris transzmisszió hitelcsatornája Magyarországon, vagyis az alapkamat alakulása a legtöbb hitelpiaci szegmensre csak áttételesen és kis mértékben hat. Egyrészt a lakáshitelezésben 81%, a kkv-hitelezésben 35%, a teljes vállalati hitelezésben 17% a támogatott hitelek aránya az MNB legutóbbi adatai szerint az új kihelyezéseken, és ezeknél jellemzően fix 3% a kamat. Másrészt a piaci kamatozású lakáshitelek és a hosszú lejáratú vállalati hitelek kamata nem az alapkamatot, de még csak nem is a vele szorosan együttmozgó (most szintén mérséklődő) BUBOR-t követi, hanem a legerősebben a 10 éves állampapír-hozamot, illetve a hasonló futamidejű bankközi kamatswap-ügyeletet, a BIRS-et. Ezekre a hosszabb lejáratú hozamokra sokkal közvetettebb módon van csak hatással a hazai monetáris politika, hiszen a fiskális kockázatok, az államadósság-minősítés, a geopolitikai helyzet, az extraprofitadó-kedvezményekhez kapcsolt állami elvárások és a befektetők hozaméhsége ugyancsak hatással van az állampapírok hozamára. Persze ha felerősödik a további kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozás, a hosszú hozamokban már rövidebb távon is megjelenhet hatás.

Csak a BUBOR-hoz mint referenciakamathoz kötött hitelekre lehet közvetlen hatással az alapkamat csökkenése, ám ilyet a lakossági szegmensben lényegében csak a niche szegmenst képviselő lombardhiteleknél találunk, amelyek a lépéssel olcsóbbá válhatnak. A BUBOR-hoz kötött, legfeljebb egyéves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatát (a legfeljebb 5 éves kamatperiódusúakkal együtt) 2022 óta a kamatstop védi, referenciakamatuk a 2021 októberi szinten, vagyis alig 2%-on van rögzítve. A kamatstop jelen állás szerint 2026 júniusáig nem engedi érvényesülni a BUBOR változásait a törlesztőrészletekben. A rövid lejáratú, forint alapú piaci vállalati hitelezésben már meghatározóbb a BUBOR, ezek a hitelek nagyjából fél százalékponttal olcsóbbá válhatnak, egyéves futamidő mellett például 0,15%, hároméves futamidő mellett 0,45% körüli mértékben csökkentve az annuitásszerűen számított havi adósságterhet.

Ami a bankbetéteket illeti, a lakosságnál ezek 86%-a, a vállalatoknál a 60%-a nincs lekötve, márpedig a folyószámlabetétek 0%-os vagy ahhoz közelítő kamatára nem fog hatni az alapkamat csökkenése. A nyilvánosan meghirdetett (nem egyedi nagyvállalati árazású) lekötött betétek döntő többsége szintén fix kamatozású, így inkább az újonnan meghirdetett betétek árazásában fordulhat elő kis mértékű csökkenés az alacsonyabb kamatkörnyezet hatására, nem a meglévő betéteknél. A BUBOR-hoz kötött, egyedi nagyvállalati ajánlatok alapján kialakított kamatszintek természetesen csökkenhetnek a vállalati cash management területén, de ezek árazása nem nyilvános.

A fentiekből is látszik, hogy a kamatvágás nem egyik napról a másikra fog begyűrűzni a banki termékek kondícióiba. A hatást azonban erősíti, hogy az elemzők mostantól kamatvágási ciklusra számítanak, vagyis lényegesen alacsonyabb lehet közép- és hosszútávon az irányadó ráta. Ugyan Varga Mihály óvatosan fogalmazott, hiszen kiemelte, hogy nem kötelezték el magukat kamatcsökkentési ciklus mellett, viszont a piac a vágások folytatását várja már márciusban, majd áprilisban és júniusban is. Az év végére a piaci árazások jelenleg tehát további három 25 bázispontos vágással számolnak, így 5,5% lehet a kamatszint decemberben. A grafikonon az is jól látszik, hogy a befektetők megítélése szerint fejnehéz lehet idén a kamatpálya, vagyis az első félévben gyakorlatilag a teljes lazítást „lerendezheti” a jegybank.

Addig persze még eldőlhet az árrésstopok jövőbeli sorsa is, ami nagyban befolyásolhatja az inflációs pályát. Ahogyan az is, hogy ősszel milyen mértékű és természetű kiigazítási lépésekkel próbálja meg az új kormány kiigazítani a költségvetés hiányát.

Bár a piac további gyors kamatvágásokat áraz, nem minden elemző osztja ezt a nézetet. Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír vezető makrogazdasági elemzője szerint a jegybankelnök keddi sajtótájékoztatója úgy értelmezhető, hogy a következő néhány hónapban az MNB viszonylag kedvező inflációs számok esetén is kivárhat a további lépésekkel. A kivárás lehetőséget adhat arra, hogy a következő hónapokban a geopolitikai kockázatok (olajimport problémák, magyar-EU viták élénkülése), az áprilisi parlamenti választások miatti forint-volatilitás-növekedés és egyéb kockázatok hatásainak elemzésére elegendő idő legyen, illetve ezeket a kockázatokat ne növeljék egy esetlegesen túl gyors kamatvágási sorozattal. Szerinte csak az év második felében lesz lehetőség további kamatcsökkentésre, akkor is korlátozott mértékben.

Márciusban újabb kamatcsökkentésre számít Virovácz Péter, annak ellenére, hogy a jegybankelnök külön hangsúlyozta, hogy nem beszélhetünk lazítási ciklusról. Az ING Bank elemzője szerint ezt a várhatóan kedvező februári inflációs adat után legfeljebb a geopolitikai fejlemények vagy a forint esetleges gyengülése torpedózhatják meg.

Akkor most kezdhetjük félteni a forintot az alacsonyabb kamat miatt?

A közvetlen gazdasági hatások mellett a lazább monetáris politikának vannak közvetett hatásai is elsősorban a pénzpiacokon. Az alacsonyabb jegybanki kamatszint mellett az állampapírok hozama is alacsonyabb lehet, bár ez látványosabban akkor jelentkezhet, ha a befektetők hosszabb távon is alacsonyabb kockázatot társítanak a magyar gazdasághoz.

Talán ennél is fontosabb a forint árfolyamára gyakorolt hatás. Az elmúlt egy évben sokszor szóba került, hogy a viszonylag magas, 6,5%-os irányadó kamat volt a magyar deviza egyik legfontosabb támasza, jelentős szerepet játszott a 2025-ös nagy erősödésben és az idei év elején látott stabilitásban.

Ennek alapján joggal félthetnénk a forintot, hiszen a csökkenő kamatszinttel ez az erős is egyre kisebb lehet. Azt azonban érdemes hozzátenni, hogy mostanra akkorára hízott a magyar deviza kamatelőnye, hogy várhatóan nem fogja megviselni egy fokozatos kamatvágás. Tavaly január óta a lengyel jegybank összesen 175 bázisponttal, a cseh pedig 50 bázisponttal mérsékelte a kamatszintet, vagyis eddig még javult is a forint relatív pozíciója. Most ennek a javulásnak egy része tűnhet el, ráadásul a régiós országokban is további kamatcsökkentések vannak kilátásban.

A piac mostanra beárazta a már említett 100 bázispontnyi kamatvágást az év végéig, vagyis a befektetők már most sem változatlan kamatszintre számítanak.

Átmeneti megingás elképzelhető a forint árfolyamában azzal, hogy néhány szereplő zárja az eddigi pozícióit, de tartós gyengülő trend nem valószínű.

Virovácz Péter szerint a piaci szereplők nem aggódnak a forint kamatelőnyének olvadása miatt, sőt a következő hetekben is arra lehet inkább számítani, hogy keresik az új beszállási lehetőségeket a piacon, hogy további pozíciókat nyissanak a magyar deviza mellett. Ugyanakkor szerinte

a választások közeledtével az MNB kamatvágásai mellett nehéz elképzelni, hogy új csúcsokra menne a forint, inkább stabil árfolyamra van kilátás.

Úgy tűnik, hogy jelenleg a piac számára a kamatpályánál sokkal fontosabb az áprilisi választások lehetséges kimenetele, egyre többet hallani arról, hogy a befektetők jelentős része pozitívumként tekint a Tisza Párt esetleges győzelmére, kedvező gazdasági fejleményekre számítanak. (Az emögött meghúzódó pénzügyi logikáról itt írtunk.) Ez pedig a következő hetekben még tovább erősítheti a forintot, amíg nem ismerjük meg a választási eredményt.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images