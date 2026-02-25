Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács ülése után bejelentette, hogy az Ukrajna által politikai nyomásgyakorlásként értelmezett olajszállítási leállás miatt megerősítik a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, katonákat és rendőri erőket vezényelve a kiemelt létesítményekhez, valamint drónrepülési tilalmat rendelve el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A lépés egybeesik azzal, hogy Vlagyimir Putyin az FSZB ülésén a Török Áramlat és a Kék Áramlat elleni állítólagos merénylettervekről beszélt, ami tovább erősíti az energiaszállítási útvonalak körüli regionális biztonsági feszültségeket az orosz elnök szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy

megerősítik Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül az országba.

A kormányfő közlése szerint a döntésről a Védelmi Tanács ülését követően tájékoztatta a nyilvánosságot, amelyet kifejezetten az „ukrán olajblokád” miatt hívott össze.

A miniszterelnök azt mondta, szerinte egyértelmű, hogy a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Úgy fogalmazott: az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára. Hangsúlyozta, hogy január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra, ami példátlan helyzetet teremtett.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és ezek alapján úgy látja:

Ukrajna további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A kormányfő szerint a fenyegetettség indokolja a rendkívüli intézkedéseket.

Ennek keretében elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat telepítenek, valamint a támadások elhárításához szükséges eszközöket is biztosítják. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.

Emellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalmat rendelt el.

A miniszterelnök kijelentette: Magyarországot nem lehet csalni.

A bejelentés hátterében az orosz–ukrán háborúval összefüggő energetikai és politikai feszültségek is állnak. Az említett Barátság olajvezeték elleni január végi dróntámadás után éles konfliktus robbant ki Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között. A két EU-tagállam azt állítja, hogy az ukránok szándékosan nem indítják újra az olajtranzitot, míg Kijev azt állítja, hogy nem végeztek a vezeték helyreállításával, ráadásul Oroszország folyamatosan támadja a magyar olajinfrastruktúrát.

A vita miatt Budapest és Pozsony döntött az Ukrajnába irányuló dízelexportjuk leállításáról múlt héten. Míg a hazai kormány megvétózta az Európai Tanácsban azt a 90 milliárd eurós közös uniós támogatási hitelt is, amelyből Magyarország és Szlovákia is kimaradna, és Ukrajna működését finanszírozná 2026-ban és 2027-ben. Az ügy miatt az EU-ban is politikai konfliktusba keveredett az Orbán-kormány.

A magyar bejelentés a katonák és a védelmi erők kivezényléséről az energetikai kritikus infrastruktúra védelmére egy nappal követi Vlagyimir Putyin elnök bejelentését, aki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB testületi ülésén arról beszélt, hogy

kísérlet történhet a Fekete-tenger fenekén futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékek felrobbantására.

Az orosz elnök szerint a „lehetséges robbantás” célja a béketárgyalások megzavarása lehet majd, ugyanakkor nem részletezte, mikor, hogyan és kik hajtanák végre az akciót.

A Török Áramlat Oroszország és Törökország között teremt közvetlen összeköttetést a Fekete-tenger alatt; egyik ága Törökországot, a másik Délkelet-Európa országait – köztük Magyarországot – látja el földgázzal.

Az orosz államfő az ülésen utasította az FSZB-t és más biztonsági szerveket a terrorellenes fellépés megerősítésére, különösen az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a közintézmények védelme érdekében.

Putyin emellett fokozott védelmet rendelt el a védelmi minisztérium vezetői, a hadiipari vállalatok, valamint állami és önkormányzati tisztviselők számára is, különös tekintettel a határ menti régiókra.

