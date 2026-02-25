Orbán Viktor bejelentette, katonákat vezényelnek a kritikus pontokra Magyarországon

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy
megerősítik Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül az országba.
A kormányfő közlése szerint a döntésről a Védelmi Tanács ülését követően tájékoztatta a nyilvánosságot, amelyet kifejezetten az „ukrán olajblokád” miatt hívott össze.
A miniszterelnök azt mondta, szerinte egyértelmű, hogy a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Úgy fogalmazott: az ukrán kormány olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára. Hangsúlyozta, hogy január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra, ami példátlan helyzetet teremtett.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és ezek alapján úgy látja:
Ukrajna további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A kormányfő szerint a fenyegetettség indokolja a rendkívüli intézkedéseket.
Ennek keretében elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat telepítenek, valamint a támadások elhárításához szükséges eszközöket is biztosítják. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.
Emellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalmat rendelt el.
A miniszterelnök kijelentette: Magyarországot nem lehet csalni.
A bejelentés hátterében az orosz–ukrán háborúval összefüggő energetikai és politikai feszültségek is állnak. Az említett Barátság olajvezeték elleni január végi dróntámadás után éles konfliktus robbant ki Magyarország, Szlovákia és Ukrajna között. A két EU-tagállam azt állítja, hogy az ukránok szándékosan nem indítják újra az olajtranzitot, míg Kijev azt állítja, hogy nem végeztek a vezeték helyreállításával, ráadásul Oroszország folyamatosan támadja a magyar olajinfrastruktúrát.
A vita miatt Budapest és Pozsony döntött az Ukrajnába irányuló dízelexportjuk leállításáról múlt héten. Míg a hazai kormány megvétózta az Európai Tanácsban azt a 90 milliárd eurós közös uniós támogatási hitelt is, amelyből Magyarország és Szlovákia is kimaradna, és Ukrajna működését finanszírozná 2026-ban és 2027-ben. Az ügy miatt az EU-ban is politikai konfliktusba keveredett az Orbán-kormány.
A magyar bejelentés a katonák és a védelmi erők kivezényléséről az energetikai kritikus infrastruktúra védelmére egy nappal követi Vlagyimir Putyin elnök bejelentését, aki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB testületi ülésén arról beszélt, hogy
kísérlet történhet a Fekete-tenger fenekén futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékek felrobbantására.
Az orosz elnök szerint a „lehetséges robbantás” célja a béketárgyalások megzavarása lehet majd, ugyanakkor nem részletezte, mikor, hogyan és kik hajtanák végre az akciót.
A Török Áramlat Oroszország és Törökország között teremt közvetlen összeköttetést a Fekete-tenger alatt; egyik ága Törökországot, a másik Délkelet-Európa országait – köztük Magyarországot – látja el földgázzal.
Az orosz államfő az ülésen utasította az FSZB-t és más biztonsági szerveket a terrorellenes fellépés megerősítésére, különösen az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a közintézmények védelme érdekében.
Putyin emellett fokozott védelmet rendelt el a védelmi minisztérium vezetői, a hadiipari vállalatok, valamint állami és önkormányzati tisztviselők számára is, különös tekintettel a határ menti régiókra.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
