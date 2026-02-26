Bónusszal gyorsítanák fel a gyógyszerek jóváhagyását Amerikában

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) negyedéves bónuszrendszert tervez bevezetni a gyógyszerengedélyezési eljárásokban dolgozó tudományos munkatársai számára, hogy ezzel is felgyorsítsa az értékelési folyamatokat.

A Bloomberg értesülései szerint a hatóság szakértői negyedévente akár több ezer dolláros jutalomra is jogosulttá válhatnak, amennyiben a határidő előtt, magas szakmai színvonalon végzik el a gyógyszerek felülvizsgálatát. A program részleteit várhatóan egy belső értekezleten ismertetik majd.

A kezdeményezés április 1-jén indul, és az FDA két, gyógyszerek és vakcinák értékeléséért felelős fő központjának munkatársait érinti.

Az első kifizetésekre várhatóan augusztus környékén kerül sor.

A hatóság emellett több mint ezer új kutató felvételét is tervezi a gyógyszerengedélyezési eljárások hatékonyabbá tétele érdekében. Az FDA felügyeletét ellátó egészségügyi minisztérium (HHS) egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

