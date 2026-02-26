  • Megjelenítés
 
Évtizedes krízis kopogtat Európa kapuján, egyre nagyobb áldozatai vannak a struccpolitikának

Az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Európa hosszú évtizedeken át sikeres gazdaságmodellje komoly válságba került. Költségsokkok és hatékonyságot bénító uniós szabályozások mellett 2025-ben új sokként jelentkezett Donald Trump amerikai elnök vámpolitikája és a kereskedelmi háború, idén januárban pedig egy évtizedes probléma ütötte fel újra a fejét. A legutóbbi alkalommal az öreg kontinens sikeresen leküzdötte ezt az akadályt, a jelenlegi bizonytalan környezetben azonban Európa vezetői arra kényszerülnek, amit már hosszú évek óta halogatnak. Erőteljesen, egységesen fellépni a gazdasági akadályokkal és versenytársakkal szemben.

Az elmúlt hónapokban érezhetően felerősödtek az Európai Unió gazdasági sebezhetőségéről szóló aggályok. A mostani évtized durva költségsokkjai (energia, munkaerő, alapanyagok), a kínai exportvállalatok lavinaszerű térnyerése, valamint újabban Donald Trump amerikai elnök mindent felforgató vám- és kereskedelempolitikája jól láthatóan jelentős nyomás alá helyezték a kontinens exportvállalatait.

Márpedig a világ nagy gazdaságai közül leginkább nyitott Eurózóna számára a külső kereslet és a külkereskedelmi feltételek romlása széles körű növekedési kockázatot jelenthet.

A jól ismert problémák mellett ráadásul 2026-ban újra előtérbe került egy visszatérő vendég is, amely már korábban is megrengette az öreg kontinens gazdaságmodelljét, most azonban az akkorinál is jóval súlyosabb következményekkel járhat.

