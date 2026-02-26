Megszavazták: felújítják az egyik legforgalmasabb budapesti hidat – Indul a tervezés

Közleményük szerint a felújítás előkészítése évek óta zajlik, 2021 és 2023 között tanulmányterv, fő- és célvizsgálat készült, a BKK pedig összeállította a tervezés közbeszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációt. A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottsága kedden döntött a tervezési folyamat első szakaszához – az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez és az engedélyek megszerzéséhez – szükséges forrás biztosításáról, a közgyűlés pedig szerdán jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását.
Az engedélyezési tervek és a szükséges hatósági engedélyek birtokában
a közgyűlés várhatóan 2027 őszén dönthet a felújítás mértékéről
és a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A közlemény szerint a tervezés pontos költsége majd a közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása után válik ismertté.
A BKK szerint a Petőfi híd indokolt, teljes szerkezeti felújítása Budapest pénzügyi helyzetéhez igazodva több lépcsőben is megvalósítható a Fővárosi Közgyűlés 2025 novemberi döntése nyomán előkészített tervezési felhívás alapján. A legszükségesebb beavatkozásokat akkor is el kell végezni, ha a teljes felújításhoz szükséges 40-45 milliárd forintra becsült forrás nem áll rendelkezésre - mutattak rá.
Ez az ütemezés lehetővé teszi, hogy kivitelezési forrás esetén a beavatkozások mielőbb elinduljanak, megelőzve a későbbi állapotromlás miatt bevezetendő forgalmi korlátozásokat és a költségek növekedését - írta a BKK.
Az engedélyezési tervszakasz lezárását követően a főváros saját anyagi lehetőségei, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló állami források ismeretében dönthet arról, hogy a kiviteli tervezés során
kizárólag az állagmegóvó beavatkozásokat, vagy a híd teljes körű felújítását és fejlesztését kívánja megvalósítani.
A végleges összeg a részletes tervezést és a kiviteli dokumentáció elkészítését követően határozható meg. A BKK szerint a beruházás költségeit nemcsak a műszaki tartalom, hanem a megvalósítás időpontja is befolyásolja: az állapot romlása, az infláció, valamint az építőanyag- és munkaerőköltségek alakulása egyaránt hatással van a teljes ráfordításra.
A BKK emlékeztetett: a Petőfi híd teljes körű felújítása 1979-1980-ban valósult meg, ezt követően 1996-ban történt részleges beavatkozás, 2013-2014-ben megszüntették a vasbeton pályalemez dilatációit, amelyek ázása miatt a pálya alatti tartószerkezet jelentős korróziós károkat szenvedett. A Duna-hidakra jellemző, 30-35 éves felújítási ciklust figyelembe véve a korszerűsítés mára időszerűvé vált.
Az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken számottevő korróziós és szerkezeti károsodások figyelhetők meg. A szigetelési hibák következtében a pályalemez több helyen átázik, a hídfősaruk, a járdák és a korlátok szintén felújításra szorulnak.
Ezért a Petőfi híd a BKK és a Budapest Közút által javasolt híd- és műtárgyfelújítási program élén szerepel.
A mielőbbi beavatkozás nemcsak műszaki, hanem gazdasági szempontból is indokolt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés majd a tervezési időszak után, előreláthatólag 2028 őszén indulhat, a tényleges munkakezdés rendelkezésre álló forrás esetén 2029-ben várható.
