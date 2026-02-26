  • Megjelenítés
Megszólalt az EKB első embere: fontos ellentét nehezíti a döntéshozók dolgát
Gazdaság

Megszólalt az EKB első embere: fontos ellentét nehezíti a döntéshozók dolgát

Portfolio
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke az Európai Parlament előtti meghallgatásán hangsúlyozta: bár az inflációt sikerült megfékezni, a lakosság által érzékelt pénzromlás mértéke továbbra is meghaladja a hivatalos adatokat. Ez a jelenség komoly kockázatot jelent a gazdaság számára - jelentette a Bloomberg.

Christine Lagarde csütörtökön Brüsszelben arról számolt be, hogy az EKB inflációellenes erőfeszítései eredményesnek bizonyultak, így a jegybank középtávon elérheti a kitűzött 2 százalékos célt.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a felmérések alapján az európai polgárok jelentős része még mindig úgy érzi, hogy az árak a statisztikákban tükrözöttnél gyorsabban emelkednek.

A fogyasztói várakozásokra vonatkozó legfrissebb felmérés szerint az érzékelt infláció jóval meghaladja a tényadatokat. Ez a diszkrepancia azért problémás, mert visszafoghatja a fogyasztást, és növelheti a bérigényeket, ami megnehezíti a jegybank számára az árstabilitás és a gazdasági növekedés fenntartását.

Az EKB döntéshozói egyelőre nem terveznek változtatni az irányadó kamatszinten, emellett pedig hangsúlyozták a "teljes mozgástér" fenntartásának fontosságát. Az EKB alapforgatókönyve szerint az infláció középtávon a célérték közelében stabilizálódik, miközben a gazdasági növekedés élénkül. Egyes jegybankárok ugyanakkor attól tartanak, hogy az áremelkedés üteme tartósan a cél alá süllyedhet, amiben az euró erősödése és az olcsó kínai import is szerepet játszhat.

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára

Magyarországon született világszabadalom forradalmasíthatja az akkumulátor-technológiát

Gulyás Gergely: csúnya benzinár-emelkedés jöhet

Lagarde kiemelte:

az EKB nem csupán a makrogazdasági tényadatokat figyeli, hanem a háztartások inflációs érzékelését is, mivel ezek közvetlen hatással vannak a gazdasági aktivitásra és a várakozásokra.

Hozzátette, hogy a jegybank feladata a döntések és az azok mögött húzódó indokok közérthető kommunikációja, amely erősíti a közbizalmat.

Kapcsolódó cikkünk

Változatlanul hagyta a kamatot az EKB februári kamatdöntő ülésén

Váratlan kutyaszorítóba került Európa, amikor jön az EKB kamatdöntése

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Itt az újabb fordulat Magyarország olajellátása ügyében: kiderült, hogy van-e hiány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility