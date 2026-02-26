Megszólalt az EKB első embere: fontos ellentét nehezíti a döntéshozók dolgát

Christine Lagarde csütörtökön Brüsszelben arról számolt be, hogy az EKB inflációellenes erőfeszítései eredményesnek bizonyultak, így a jegybank középtávon elérheti a kitűzött 2 százalékos célt.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a felmérések alapján az európai polgárok jelentős része még mindig úgy érzi, hogy az árak a statisztikákban tükrözöttnél gyorsabban emelkednek.

A fogyasztói várakozásokra vonatkozó legfrissebb felmérés szerint az érzékelt infláció jóval meghaladja a tényadatokat. Ez a diszkrepancia azért problémás, mert visszafoghatja a fogyasztást, és növelheti a bérigényeket, ami megnehezíti a jegybank számára az árstabilitás és a gazdasági növekedés fenntartását.

Az EKB döntéshozói egyelőre nem terveznek változtatni az irányadó kamatszinten, emellett pedig hangsúlyozták a "teljes mozgástér" fenntartásának fontosságát. Az EKB alapforgatókönyve szerint az infláció középtávon a célérték közelében stabilizálódik, miközben a gazdasági növekedés élénkül. Egyes jegybankárok ugyanakkor attól tartanak, hogy az áremelkedés üteme tartósan a cél alá süllyedhet, amiben az euró erősödése és az olcsó kínai import is szerepet játszhat.

Lagarde kiemelte:

az EKB nem csupán a makrogazdasági tényadatokat figyeli, hanem a háztartások inflációs érzékelését is, mivel ezek közvetlen hatással vannak a gazdasági aktivitásra és a várakozásokra.

Hozzátette, hogy a jegybank feladata a döntések és az azok mögött húzódó indokok közérthető kommunikációja, amely erősíti a közbizalmat.

Címlapkép forrása: EU