Gazdaság

Rengeteg pénzt költhet el a második legnagyobb magyar város, itt vannak a részletek!

A debreceni közgyűlés 304,3 milliárd forint mérlegfőösszeggel csütörtökön elfogadta a város idei költségvetését.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester a több mint háromórás vitát megelőző előterjesztésében a biztonság, a fejlődés és a jólét költségvetésének nevezte az idei büdzsét, amely minden tekintetben az embereket szolgálja. A városvezető kitért arra, hogy az elmúlt tíz évben megtízszereződött az ipari területek nagysága a városban, az iparűzési adó bevétele pedig 2014 és 2025 között megnégyszereződött, „még akkor is, ha a szolidaritási hozzájárulás csökkentette a bevételeket”.

A kormánypárti polgármester a szolidaritási hozzájárulást

az önkormányzatokat sújtó, rossz megoldásnak

nevezte, nyomatékosítva, hogy "ez a rendszer így nem fenntartható". A polgármester jelezte: ebben "komoly áttörést" vár a kormánytól. Beszélt arról is, hogy a tavalyi 46,1 milliárd forint helyi adóbevétel után erre az évre 48,3 milliárd bevételt terveznek. Városüzemeltetésre 8,9 milliárd forintot, zöldterületi kiadásokra 5,9 milliárd forintot, a kertségi fejlesztésekre 6 milliárd forintot, közlekedésfejlesztésre több mint 9 milliárd forintot fordítanak.

Az önkormányzati büdzsé beruházási főösszege 147,8 milliárd, a működési kiadási főösszeg 135,9 milliárd forint - ismertette Papp László. A polgármester bejelentette: hitelfelvételt az idén sem terveznek, de - az országban egyedülálló módon - folytatják a panelfelújítási programot, amire félmilliárd forintot különítettek el. Az épített örökség felújítási programra a tavalyinál 20 millióval többet, 220 millió forintot fordítanak, és 200 millió forintot biztosítanak a Főnix bérlakásprogram folytatására - közölte Papp László, kiemelve, hogy "perspektivikus évnek néznek elébe". A képviselők huszonhárom igen, hét nem és két tartózkodás mellett hagyták jóvá Debrecen város idei költségvetési rendeletét.

Holdblog

