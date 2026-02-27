Két napig nem járnak a metrók, villamosok és a buszok a legnagyobb európai gazdaságban

A sztrájk nem érinti Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományokat.
A metrók, a villamosok és a buszok pénteken és szombaton nem közlekednek.
Ha mégis indulnak járatok, akkor csak korlátozott vészhelyzeti menetrend szerint), a járatok vasárnap a kora reggeli órákban indulnak újra.
A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratait nem érinti a sztrájk és nem lesz fönnakadás a légi közlekedésben sem.
A Verdi szerint csigalassúsággal zajlanak az egyeztetések a kollektív bérmegállapodásról, ami elsősorban a munkaidőre és a műszakokra, az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó pótlékokra, továbbá a fizetésekre terjednek ki. A dolgozók követelése között szerepel a legalább tizenegy órás pihenőidő biztosítása is a műszakok között.
