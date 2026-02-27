  • Megjelenítés
Két napig nem járnak a metrók, villamosok és a buszok a legnagyobb európai gazdaságban
Két napig nem járnak a metrók, villamosok és a buszok a legnagyobb európai gazdaságban

MTI
Németországban 48 órás munkabeszüntetést tart mintegy 100 ezer tömegközlekedési dolgozó a Verdi szakszervezet fölhívására péntek hajnaltól. A sztrájkkal nyomást kívánnak gyakorolni a munkaadókra a bérekről és a munkakörülményekről szóló tárgyalásokon.

A sztrájk nem érinti Szász-Anhalt és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományokat.

A metrók, a villamosok és a buszok pénteken és szombaton nem közlekednek.

Ha mégis indulnak járatok, akkor csak korlátozott vészhelyzeti menetrend szerint), a járatok vasárnap a kora reggeli órákban indulnak újra.

A Deutsche Bahn (DB) regionális és elővárosi vonatjáratait nem érinti a sztrájk és nem lesz fönnakadás a légi közlekedésben sem.

A Verdi szerint csigalassúsággal zajlanak az egyeztetések a kollektív bérmegállapodásról, ami elsősorban a munkaidőre és a műszakokra, az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó pótlékokra, továbbá a fizetésekre terjednek ki. A dolgozók követelése között szerepel a legalább tizenegy órás pihenőidő biztosítása is a műszakok között.

