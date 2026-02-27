Közzétették a kockázati készültségi tervet: ez vár ránk, ha megtámadják Magyarország energiahálózatát

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A kockázati készültségi terv fő megállapításai

A rendszeresen felülvizsgált magyar villamos energia kockázati készültségi terv 15 válságforgatókönyvet tárgyal az extrém időjárási körülményektől kezdve a tüzelőanyag-hiányon át a fizikai- vagy kibertámadásokig. A négyévente esedékes felülvizsgálati eljárás keretében a MEKH még 2024 végén bocsájtotta iparági konzultációra a lehetséges válságforgatókönyvekre vonatkozó javaslatait. A Hivatal a beérkezett észrevételeket és javalatokat kiértékelte, majd aktualizálta a tervet, amely az ellátásbiztonság fenttartása érdekében meghatározza a lehetséges válságforgatókönyveket és egy esetleges krízishelyzet során alkalmazandó megelőző- és válságkezelési eljárásokat.

A MEKH a dokumentumot regionális konzultáció céljából benyújtotta az adott régióban található érintett tagállamok, továbbá a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport (Electricity Coordination Group - ECG) részére, akiknek a javaslatait a véglegesítés során szintén figyelembe vette.

A kockázati készültségi terv szerint egy, a kritikus eszközállományt/berendezéseket érintő esetleges fizikai támadás kritikus hatással járna a várható szolgáltatáskiesés, illetve a terhelésvesztés tekintetében, míg

egy, a vezérlő központot érintő fizikai támadás, valamint egy esetleges fosszilis tüzelőanyaghiány egyaránt katasztrofális következményeket vonna maga után;

a határkeresztezésre és a környező országokra gyakorlandó lehetséges hatások pedig mindhárom válságforgatókönyv bekövetkezése esetén magasak lennének.

Vagyis, amennyiben ilyen események következnének be, az egyebek mellett valószínűleg

a Magyarországról Ukrajnába irányuló, a bejelentést követően is jelentős villamosenergia- és földgázszállításokat sem hagyná érintetlenül.

Mindez azért aktuális, mert február 25-én szerdán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megerősítik Magyarország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, miután január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül az országba.

Fokozódó feszültség az ukránokkal

Bár a hírek és az Európai Bizottság szerint is az olajszállítás orosz dróntámadás miatt állt le a vezetéken még január végén, a magyar kormányfő „ukrán olajblokádról" beszél. Orbán és Robert Fico szlovák miniszterelnök azt állítja, hogy az ukránok szándékosan nem indítják újra az olajtranzitot, míg Kijev azt állítja, hogy nem végeztek a vezeték időigényes helyreállításával, ráadásul Oroszország folyamatosan támadja az ukrajnai olajinfrastruktúrát.

A vita miatt a magyar és a szlovák kormány döntött az Ukrajnába irányuló dízelexportjuk leállításáról múlt héten, előbbi pedig megvétózta az Európai Tanácsban azt a 90 milliárd eurós közös uniós támogatási hitelt is, amelyből Magyarország és Szlovákia is kimaradna, és Ukrajna működését finanszírozná 2026-ban és 2027-ben. Hétfőn pedig Szlovákia azonnali hatállyal felfüggesztette az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-kisegítést.

Az uniós helyzetértékelés szerint Magyarország és Szlovákia jelenleg nincs kitéve olajhiány veszélyének a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz szállítások leállása ellenére sem, és alternatív útvonal is biztosítható Magyarország olajellátásához, például az Adria-vezetéken keresztül, ezzel együtt a magyar kormány a Barátság kőolajvezeték helyreállításához köti az ukrán hitel vétójának feladását (noha a közös hitelfelvétel megerősített együttműködéssel már átment a tagállamokon, és Budapest nem is vesz részt a finanszírozásban).

Szerdai bejelentése szerint a magyar miniszterelnök úgy látja, Ukrajna további akciókra készülhet a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A kormányfő szerint a fenyegetettség indokolja a rendkívüli intézkedéseket, melyek keretében elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.

Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy

a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat telepítenek, valamint a támadások elhárításához szükséges eszközöket is biztosítják;

a rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.

Orbán bejelentésére egy nappal azt követően került sor, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB testületi ülésén arról beszélt, hogy kísérlet történhet a Fekete-tenger fenekén futó Török Áramlat és Kék Áramlat gázvezetékek felrobbantására. Az orosz államfő az ülésen utasította az FSZB-t és más biztonsági szerveket a terrorellenes fellépés megerősítésére, különösen az energetikai és közlekedési infrastruktúra, valamint a közintézmények védelme érdekében.

