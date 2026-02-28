Léket kapott egy uszály a Dunán

A román felségjelzésű, Alcyon névre keresztelt hajó péntek délután szenvedett balesetet. A zátonyra futás következtében az uszály orra megrongálódott,

a hajótestbe pedig víz kezdett beáramlani.

A helyszínen a katasztrófavédelem, a tűzoltóság, a vízügy és a rendőrség egységei közösen dolgoznak a műszaki mentésen, és folyamatosan szivattyúzzák a vizet a sérült részekből.

Helyszíni információk szerint a beavatkozást nehezíti, hogy a hajó megsüllyedt része mélyebbre került, így a vízbetörés intenzitása fokozódott az előző naphoz képest. A négy-öt fős személyzet tagjai közül senkinek sem esett baja. Környezeti károktól szerencsére nem kell tartani, mivel az üzemanyagtartály ép maradt, így nem került szennyező anyag a folyóba.