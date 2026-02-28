Mit jelent a Hormuzi-szoros lezárása? - Tényleg elszállnak az energiaárak?

A Közel-Keleten kitört háború nyomán a helyi hírek szerint Irán lezárta a Hormuzi-szorost, a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalát. Ugyan hivatalos közlés még erről nem volt, amerikai és brit lapok írtak arról, hogy helyi hajózási cégek kaptak ilyen üzeneteket az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtesttől (IRGC). A döntés globális ellátási sokkot, meredeken emelkedő energiaárakat és fokozódó piaci bizonytalanságot hozhat, a konfliktus hatásai messze túlnyúlnak a térségen. Napi 20 millió hordó olaj szállítása lehet érintett, ha az átjárót lezárják, ami a globális kínálat 20 százaléka. Vannak már olyan elemzői várakozások, miszerint a jelenlegi 73 dolláros hordónkénti olajár felmehet 100 dollárra is.

Irán "informálisan" lezárta a Hormuzi-szorost, ami már rövid távon érzékelhető zavarokat okozhat a világ legfontosabb tengeri energiaútvonalán. A hajózási társaságok sorra függesztették fel az útvonal használatát.

Egyelőre ugyanakkor nem tudni, milyen konkrét lépéseket tesz Irán a térség forgalmának megbénítása érdekében. Nem érkezett hír arról, hogy például olyan hajókat megtámadtak vagy fenyegettek volna, amelyek megsértették a „tiltást”.

Képes rá egyáltalán?

A fő kérdés, hogy Teherán egyáltalán képes-e elzárni az útvonalat. A történelem során a legkomolyabb akciók, amiket a perzsák végrehajtottak abból álltak, hogy kisebb hajókkal zavarták, esetenként elfoglalták más nemzetek tankerhajóit, ezzel akadályozva a szoros kereskedelmét.

Telepíthetnek tengeri aknákat, hadihajókkal zavarhatják az áruforgalmat, extrém esetben pedig akár el is süllyeszthetik a hajókat.

Érdemes kiemelni, hogy gyakori tévedés az, hogy hajók elsüllyesztésével járhatatlanná válna a szoros. Hormuz nem számít különösebben sekély vízterületnek, és bár az ott elsüllyedő hajók értelemszerűen zavarnák a forgalmat, tényleges elzáráshoz egyszerűen túl sok ilyen akadályt kéne „lerakni”.

Voltak hajók, amelyek megfordultak

A Kpler elemzőcég nyomkövetési adatai szerint már több olajszállító tartályhajó megfordult, hogy elkerülje a Hormuzi-szorost, vagy egyszerűen megállt, illetve alternatív útvonalakat választott - írja a Reuters. A Perzsa-öböl és az Ománi-öböl közötti fő szállítási folyosó forgalma szombat délután óta nagyjából

20–25 százalékkal esett vissza, ami már önmagában is jelentős fennakadást jelez egy ilyen kulcsfontosságú tengeri csatornában.

A Kpler kockázati elemzői szerint szombaton kora délutántól a térségben tartózkodó hajók többsége vagy visszafordult, vagy várakozó álláspontra helyezkedett. Legalább 4 nagy nyersolajszállító hajó, összesen mintegy 8 millió hordó olajjal a fedélzetén, szintén megfordult a Perzsa-öbölben.

Mit vág el Irán, ha sikerül a terve?

A Hormuzi-szoros lezárása gyakorlatilag elvágja a Perzsa-öböl és a nyílt óceánok közötti fő tengeri folyosót, amelyen keresztül a közel-keleti olaj- és LNG-export döntő része jut el a világpiacokra.

A szoroson halad át Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Katar tengeri energiaszállítmányainak zöme, elsősorban Ázsia – Kína, India, Japán és Dél-Korea – irányába, de közvetve Európát is ellátva.

Bár léteznek részleges alternatívák – például szaúdi és emirátusi szárazföldi olajvezetékek –, ezek kapacitása messze nem elegendő a kieső tengeri forgalom pótlására. A hosszabb tengeri kerülőutak technikailag lehetségesek, de jelentősen növelik a szállítási időt és a költségeket, miközben a biztosítók háborús kockázatra hivatkozva drasztikusan emelik a díjakat vagy fel is mondják a fedezetet.

Forrás: Google Maps

Mi várható az árfolyamokban?

A konfliktus kirobbanása már eleve feljebb hajtott volna az olajárakat, az átjáró potenciális lezárása pedig csak tovább fokozhatja majd a piaci aggodalmakat. A piaci hatásokat vasárnap estétől kezdődően ismerhetjük majd meg, de a Barclays elemzői szerint nem kizárt, hogy a Brent hordónkénti ára a jelenlegi 73 dolláros jegyzésekről 100 dollárig kúszik fel.

A kínálati és szállítási sokkra reagálva az OPEC olajkitermelő országok dönthetnek az olajtermelés növeléséről, hogy megelőzzék a nagyobb zavarokat.

A Hormuzi-szoros kritikus fontosságú az energiapiacok szempontjából, ráadásul Irán jelentős olajtermelő és katonai hatalom a Hormuzi-szorosban. A mostani konfliktus egyszerre több csatornán is hatással van például az olaj árfolyamára:

Irán olajtermelő kapacitása. Az ország naponta nagyjából 3,3-3,5 millió hordó olajat termel ki, ami a világ kínálatának körülbelül 3%-a. Áthaladó forgalom. Az OPIS, egy Dow Jones egyik leányvállalat adatai szerint a nyersolaj körülbelül 26%-a, a cseppfolyósított földgáz (LNG) 23%-a és a cseppfolyósított kőolajgáz és a nafta 31%-a halad át a szoroson. Általános negatív piaci hangulat és reakciók. Minden hasonló eszkaláció extrém bizonytalanságot hoz a piacokra, így a nyersanyagok esetében is, és megnő a volatilitás.

A Barrons elemzése arra is kitér, hogy Irán exporthálózatának központja a Kharg-sziget, a fő terminál, amelyen keresztül a legtöbb iráni nyersolajat tartályhajókra rakják. A jelentések szerint robbanásokat hallottak Khargban, amely nagyjából 24 kilométerre található Irán partjaitól. Irán exportjának körülbelül 90%-a Khargon keresztül halad, amelynek tárolókapacitása körülbelül 7 millió hordó.

Az OPIS becslései szerint minden egyes napon, amikor

a tengeri tranzit megszakad, a világ napi 20 millió hordó nyersolaj-exportot és évi 85 millió tonna LNG-exportot bukik el.

A zavar a nyersolajon túl egy másik kulcsfontosságú piacra is kiterjed: a cseppfolyósított kőolajgázra (LPG). Irán Kína egyik főszállítója, fontos alternatívát kínálva az amerikai exporttal szemben. Az iráni LNG-export bármilyen zavara Iránon túlmutató következményekkel járna, arra kényszerítve Kínát, hogy más termelőktől keressen pótló készleteket.

A szoros a globális gázáramlások kritikus pontját is jelenti. Katarból származó összes LNG-exportnak – a globális LNG-szállítás körülbelül 20%-ának – a szoroson kell áthaladnia, amelyre nincs életképes alternatív útvonal.

Az OPIS szerint a szoros bármilyen zavara, korlátozása vagy lezárási kísérlete a közel-keleti LNG-ellátást a szakadék szélére sodorná, ami közvetlen tovagyűrűző hatással lenne az európai és ázsiai gázpiacokra.

Mivel nem áll rendelkezésre szabad LNG-kapacitás, az ázsiai vásárlók rugalmas amerikai szállítmányok után kutatnának, és az azonnali piacon összeütköznének Európával.

Az olajpiaci mozgások szempontjából azt is kiemelten érdemes figyelni, hogy a csapások mennyiben érintik Irán olajipari infrastruktúráját, és hogy Irán megtorolja-e Szaúd-Arábiát és más termelőket, ami szintén zavarokat okozhat a termelésben. A szállítási költségek szinte biztosan emelkedni fognak, mivel a tartályhajók a Perzsa-öbölbe terelődnek, hogy elkerüljék a konfliktusövezetet.

Fontos látni, hogy ezúttal a támadások nem kifejezetten rakétaindító létesítményeket célozzák meg, és nem is kizárólag a nukleáris képességek megsemmisítésére irányulnak. Inkább „széles körben elterjedtek, és valószínűleg végül hatékonyan érintik az energiainfrastruktúrát”. Ha Irán Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban vagy Irakban támad mezőket, kikötőket vagy tárolólétesítményeket, a nyersolajra gyakorolt ​​hatás súlyosbodik.

A Goldman Sachs becslése szerint az iráni export napi egymillió hordójának elvesztése egy éven keresztül nagyjából 8 dollárral emelné az árakat hordónként.

A Rystad Energy becslései szerint az árak hordónként 10-15 dollárral is felugorhatnak egy szélesebb körű konfliktus esetén; a Tortoise Capital elemzői a kedvezőtlen Hormuz-forgatókönyv esetén az olaj árát 100 dollár fölé teszik.

A Brent típusú nyersolaj árfolyama így alakult az elmúlt években:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images