Mit jelent a Hormuzi-szoros lezárása? - Tényleg elszállnak az energiaárak?

Irán "informálisan" lezárta a Hormuzi-szorost, ami már rövid távon érzékelhető zavarokat okozhat a világ legfontosabb tengeri energiaútvonalán. A hajózási társaságok sorra függesztették fel az útvonal használatát.
Egyelőre ugyanakkor nem tudni, milyen konkrét lépéseket tesz Irán a térség forgalmának megbénítása érdekében. Nem érkezett hír arról, hogy például olyan hajókat megtámadtak vagy fenyegettek volna, amelyek megsértették a „tiltást”.
Képes rá egyáltalán?
A fő kérdés, hogy Teherán egyáltalán képes-e elzárni az útvonalat. A történelem során a legkomolyabb akciók, amiket a perzsák végrehajtottak abból álltak, hogy kisebb hajókkal zavarták, esetenként elfoglalták más nemzetek tankerhajóit, ezzel akadályozva a szoros kereskedelmét.
Telepíthetnek tengeri aknákat, hadihajókkal zavarhatják az áruforgalmat, extrém esetben pedig akár el is süllyeszthetik a hajókat.
Érdemes kiemelni, hogy gyakori tévedés az, hogy hajók elsüllyesztésével járhatatlanná válna a szoros. Hormuz nem számít különösebben sekély vízterületnek, és bár az ott elsüllyedő hajók értelemszerűen zavarnák a forgalmat, tényleges elzáráshoz egyszerűen túl sok ilyen akadályt kéne „lerakni”.
Voltak hajók, amelyek megfordultak
A Kpler elemzőcég nyomkövetési adatai szerint már több olajszállító tartályhajó megfordult, hogy elkerülje a Hormuzi-szorost, vagy egyszerűen megállt, illetve alternatív útvonalakat választott - írja a Reuters. A Perzsa-öböl és az Ománi-öböl közötti fő szállítási folyosó forgalma szombat délután óta nagyjából
20–25 százalékkal esett vissza, ami már önmagában is jelentős fennakadást jelez egy ilyen kulcsfontosságú tengeri csatornában.
A Kpler kockázati elemzői szerint szombaton kora délutántól a térségben tartózkodó hajók többsége vagy visszafordult, vagy várakozó álláspontra helyezkedett. Legalább 4 nagy nyersolajszállító hajó, összesen mintegy 8 millió hordó olajjal a fedélzetén, szintén megfordult a Perzsa-öbölben.
Mit vág el Irán, ha sikerül a terve?
A Hormuzi-szoros lezárása gyakorlatilag elvágja a Perzsa-öböl és a nyílt óceánok közötti fő tengeri folyosót, amelyen keresztül a közel-keleti olaj- és LNG-export döntő része jut el a világpiacokra.
A szoroson halad át Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Katar tengeri energiaszállítmányainak zöme, elsősorban Ázsia – Kína, India, Japán és Dél-Korea – irányába, de közvetve Európát is ellátva.
Bár léteznek részleges alternatívák – például szaúdi és emirátusi szárazföldi olajvezetékek –, ezek kapacitása messze nem elegendő a kieső tengeri forgalom pótlására. A hosszabb tengeri kerülőutak technikailag lehetségesek, de jelentősen növelik a szállítási időt és a költségeket, miközben a biztosítók háborús kockázatra hivatkozva drasztikusan emelik a díjakat vagy fel is mondják a fedezetet.
Mi várható az árfolyamokban?
A konfliktus kirobbanása már eleve feljebb hajtott volna az olajárakat, az átjáró potenciális lezárása pedig csak tovább fokozhatja majd a piaci aggodalmakat. A piaci hatásokat vasárnap estétől kezdődően ismerhetjük majd meg, de a Barclays elemzői szerint nem kizárt, hogy a Brent hordónkénti ára a jelenlegi 73 dolláros jegyzésekről 100 dollárig kúszik fel.
A kínálati és szállítási sokkra reagálva az OPEC olajkitermelő országok dönthetnek az olajtermelés növeléséről, hogy megelőzzék a nagyobb zavarokat.
A Hormuzi-szoros kritikus fontosságú az energiapiacok szempontjából, ráadásul Irán jelentős olajtermelő és katonai hatalom a Hormuzi-szorosban. A mostani konfliktus egyszerre több csatornán is hatással van például az olaj árfolyamára:
- Irán olajtermelő kapacitása. Az ország naponta nagyjából 3,3-3,5 millió hordó olajat termel ki, ami a világ kínálatának körülbelül 3%-a.
- Áthaladó forgalom. Az OPIS, egy Dow Jones egyik leányvállalat adatai szerint a nyersolaj körülbelül 26%-a, a cseppfolyósított földgáz (LNG) 23%-a és a cseppfolyósított kőolajgáz és a nafta 31%-a halad át a szoroson.
- Általános negatív piaci hangulat és reakciók. Minden hasonló eszkaláció extrém bizonytalanságot hoz a piacokra, így a nyersanyagok esetében is, és megnő a volatilitás.
A Barrons elemzése arra is kitér, hogy Irán exporthálózatának központja a Kharg-sziget, a fő terminál, amelyen keresztül a legtöbb iráni nyersolajat tartályhajókra rakják. A jelentések szerint robbanásokat hallottak Khargban, amely nagyjából 24 kilométerre található Irán partjaitól. Irán exportjának körülbelül 90%-a Khargon keresztül halad, amelynek tárolókapacitása körülbelül 7 millió hordó.
Az OPIS becslései szerint minden egyes napon, amikor
a tengeri tranzit megszakad, a világ napi 20 millió hordó nyersolaj-exportot és évi 85 millió tonna LNG-exportot bukik el.
A zavar a nyersolajon túl egy másik kulcsfontosságú piacra is kiterjed: a cseppfolyósított kőolajgázra (LPG). Irán Kína egyik főszállítója, fontos alternatívát kínálva az amerikai exporttal szemben. Az iráni LNG-export bármilyen zavara Iránon túlmutató következményekkel járna, arra kényszerítve Kínát, hogy más termelőktől keressen pótló készleteket.
A szoros a globális gázáramlások kritikus pontját is jelenti. Katarból származó összes LNG-exportnak – a globális LNG-szállítás körülbelül 20%-ának – a szoroson kell áthaladnia, amelyre nincs életképes alternatív útvonal.
Az OPIS szerint a szoros bármilyen zavara, korlátozása vagy lezárási kísérlete a közel-keleti LNG-ellátást a szakadék szélére sodorná, ami közvetlen tovagyűrűző hatással lenne az európai és ázsiai gázpiacokra.
Mivel nem áll rendelkezésre szabad LNG-kapacitás, az ázsiai vásárlók rugalmas amerikai szállítmányok után kutatnának, és az azonnali piacon összeütköznének Európával.
Az olajpiaci mozgások szempontjából azt is kiemelten érdemes figyelni, hogy a csapások mennyiben érintik Irán olajipari infrastruktúráját, és hogy Irán megtorolja-e Szaúd-Arábiát és más termelőket, ami szintén zavarokat okozhat a termelésben. A szállítási költségek szinte biztosan emelkedni fognak, mivel a tartályhajók a Perzsa-öbölbe terelődnek, hogy elkerüljék a konfliktusövezetet.
Fontos látni, hogy ezúttal a támadások nem kifejezetten rakétaindító létesítményeket célozzák meg, és nem is kizárólag a nukleáris képességek megsemmisítésére irányulnak. Inkább „széles körben elterjedtek, és valószínűleg végül hatékonyan érintik az energiainfrastruktúrát”. Ha Irán Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Kuvaitban vagy Irakban támad mezőket, kikötőket vagy tárolólétesítményeket, a nyersolajra gyakorolt hatás súlyosbodik.
A Goldman Sachs becslése szerint az iráni export napi egymillió hordójának elvesztése egy éven keresztül nagyjából 8 dollárral emelné az árakat hordónként.
A Rystad Energy becslései szerint az árak hordónként 10-15 dollárral is felugorhatnak egy szélesebb körű konfliktus esetén; a Tortoise Capital elemzői a kedvezőtlen Hormuz-forgatókönyv esetén az olaj árát 100 dollár fölé teszik.
A Brent típusú nyersolaj árfolyama így alakult az elmúlt években:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Izraeli tisztviselő: meghalt az ajatollah, megvan a holttest
Azt mondják, vége az iszlamista rezsim első emberének.
Elmondta Donald Trump, mikor lesz vége az Irán elleni háborúnak - Fellélegezhet a világ?
Lehet, hogy nagyon gyorsan vége lesz ennek az egésznek.
Bejelentette Netanjahu: valószínűleg sikerült megölni Irán legfőbb vezérét
Egyre több jelét látja Izrael annak, hogy az ajatollah "nincs többé."
Barclays: jöhet a 100 dolláros Brent olajár
Az olajpiacnak hétfőn a legrosszabb forgatókönyvvel kell szembenéznie.
Mi értelme van annak, hogy Irán szétbombázza a szomszédos országokat? – Ez lehet a magyarázat
Teherán legalább hat országot támadott meg, miután Amerika és Izrael megindította a műveletet.
Drámai híreket közölt Szijjártó Péter: már 1100 magyar kért konzuli védelmet
Jelenleg az egyik legnagyobb probléma a légtérzár.
Csendben visszakozott a kormány egy nagyon fontos ügyben
Csak a Közlönyben jelent meg a rendelet.
Budapest-Belgrád: óvatosságra inti az autósokat az ÉKM
Ne megszokásból közlekedjenek!
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Elévülés magánszemélyek esetén
Hogyan szabadulj meg a rémálomtól elévülés segítségével? Egy biztos, nem úgy ahogy az érintettek 80%-a gondolja. A régi, vitatott követelések érvényesítésének gyakorlata túlnyomórés
Ezért tartjuk vonzónak a brit részvénypiacot
Az Egyesült Királyság gazdasága évek óta szenved, a fogyasztás alacsony, miközben a megtakarítási ráta az egekben van. Ha a ciklikus tényezők változnak, az elhalasztott fogyasztást... The po
M&A tranzakciók előkészítése: a fő fázisok és a tipikus buktatók
Egy cégfelvásárlási vagy cégértékesítési (M&A) tranzakcióban nem csak a vételár az egyetlen olyan kérdés, amellyel célszerű részletesen foglalkozni. Az ügylet sikerét és a buktatók
Tudatos jövedelemtervezés - Mi alapján számolj?
A legtöbben a havi fizetésből indulnak ki. Megérkezik az összeg a számlára, abból gazdálkodunk, és nagyjából ennyiben ki is merül a tervezés. A gond az, hogy ez a módszer nem mutatja meg, va
Átrendeződött a csorda a piacon
Nagyon gyorsan változik a piac a mániák korában. Az intézményi és a kisbefektetői tőke is pillanatok alatt rendeződik át, ha egy trend végét sejti, a... The post Átrendeződött a csorda a pi
Bitcoin
Erős támasz előtt az árfolyam, hamarosan felpattanás következhet.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Új lehetőség a napelemeseknek: így kereshetsz több pénzt kockázat nélkül
Hogyan hajthatunk hasznot az áramár tüskékből?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.